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Türkiye
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Yasak bitti denizciler dualarla denize açıldı!

2023-08-31 21:15:41
Yasak bitti denizciler dualarla denize açıldı!

Denizlerde 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı sona erdi.

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Foto - Yasak bitti denizciler dualarla denize açıldı!

Teknelerde bakım yapan ve ağlarını onaran balıkçılar 1 Eylül itibariyle sona eren av yasağı ile birlikte "Vira Bismillah" dedi.

#2
Foto - Yasak bitti denizciler dualarla denize açıldı!

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi limanında düzenlenen Balıkçılık Av Sezonu Açılışı törenine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Milletvekilleri Vehbi Koç, Sibel Suiçmez, ilçe belediye başkanları ve balıkçılar katıldı.

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Foto - Yasak bitti denizciler dualarla denize açıldı!

Törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bölgemizin ve şehrimizin balıkçılık anlamında en önemli merkezlerinden bir tanesi olan Çarşıbaşı'nda olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün balıkçılık sezonunu açmış olacağız. Balıkçılarımıza bol şans diliyorum. Yeni sezon hayırlı, bereketli olsun hepimiz için." dedi.

#4
Foto - Yasak bitti denizciler dualarla denize açıldı!

Açılış konuşmalarının ardından mehter takımı gösterisi, kolbastı ve horon gösterisi yapıldı.

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Foto - Yasak bitti denizciler dualarla denize açıldı!

Gösterilerin ardından yapılan dua ile balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

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