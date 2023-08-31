2023-08-31 21:15:41 Yasak bitti denizciler dualarla denize açıldı!
Denizlerde 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı sona erdi.
Denizlerde 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı sona erdi.
Teknelerde bakım yapan ve ağlarını onaran balıkçılar 1 Eylül itibariyle sona eren av yasağı ile birlikte "Vira Bismillah" dedi.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi limanında düzenlenen Balıkçılık Av Sezonu Açılışı törenine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Milletvekilleri Vehbi Koç, Sibel Suiçmez, ilçe belediye başkanları ve balıkçılar katıldı.
Törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bölgemizin ve şehrimizin balıkçılık anlamında en önemli merkezlerinden bir tanesi olan Çarşıbaşı'nda olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün balıkçılık sezonunu açmış olacağız. Balıkçılarımıza bol şans diliyorum. Yeni sezon hayırlı, bereketli olsun hepimiz için." dedi.
Açılış konuşmalarının ardından mehter takımı gösterisi, kolbastı ve horon gösterisi yapıldı.
Gösterilerin ardından yapılan dua ile balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
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