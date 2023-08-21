Kent genelinde 1400 üreticiye dağıtılan ve 15 bin 300 dönümde toprakla buluşturulan 381 ton 650 kilogram arpa ve buğday tohumundan 5 bin tondan fazla ürün alındı, merkez, Göynük ve Seben ilçelerinde 316 çiftçi tarafından 16 bin 500 dekar araziye ekilen yağlık ayçiçeğinden ise 5 bin ton rekolte bekleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, AA muhabirine, projeyi, özellikle sulama ihtiyacı yağmurla karşılanabilen arazilerde uyguladıklarını belirtti. Çiftçiye girdi sağlamayı da amaçlandıklarına değinen Murat, "Yarısı üreticiden, yarısı devletten. Yani 'yarısı bizden, yarısı sizden' sloganıyla böyle bir şey yapıyoruz. Çiftçimize yağlık ayçiçeğinin yanı sıra arpa ve buğday da veriyoruz. Arpa ve buğday ekiminden ciddi verim aldık. Üreticimiz memnun. Geri dönüşleri çok olumlu. 'Verim alamadım' diyen üreticiye rastlamadık. Amacımız üreticilerimizi desteklemek, üretimde devamlılığı sağlamak." diye konuştu.