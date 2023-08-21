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Yarısı üreticiden yarısı devletten

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Tarım
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Yarısı üreticiden yarısı devletten

2023-08-21 16:31:18
Yarısı üreticiden yarısı devletten

Bolu'da sertifikalı tohum ekilen 32 bin dönüm alanda yüksek verim elde edildi.

#1
Foto - Yarısı üreticiden yarısı devletten

Bolu'daki tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanılmasını amaçlayan proje kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle yaklaşık 32 bin dekar alana ekilen sertifikalı tohumlardan yüksek verim alındı.

#2
Foto - Yarısı üreticiden yarısı devletten

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 50 hibeyle çiftçilere verilen sertifikalı arpa, buğday ve ayçiçeği tohumu 32 bin dönüm alana ekildi.

#3
Foto - Yarısı üreticiden yarısı devletten

Kent genelinde 1400 üreticiye dağıtılan ve 15 bin 300 dönümde toprakla buluşturulan 381 ton 650 kilogram arpa ve buğday tohumundan 5 bin tondan fazla ürün alındı, merkez, Göynük ve Seben ilçelerinde 316 çiftçi tarafından 16 bin 500 dekar araziye ekilen yağlık ayçiçeğinden ise 5 bin ton rekolte bekleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, AA muhabirine, projeyi, özellikle sulama ihtiyacı yağmurla karşılanabilen arazilerde uyguladıklarını belirtti. Çiftçiye girdi sağlamayı da amaçlandıklarına değinen Murat, "Yarısı üreticiden, yarısı devletten. Yani 'yarısı bizden, yarısı sizden' sloganıyla böyle bir şey yapıyoruz. Çiftçimize yağlık ayçiçeğinin yanı sıra arpa ve buğday da veriyoruz. Arpa ve buğday ekiminden ciddi verim aldık. Üreticimiz memnun. Geri dönüşleri çok olumlu. 'Verim alamadım' diyen üreticiye rastlamadık. Amacımız üreticilerimizi desteklemek, üretimde devamlılığı sağlamak." diye konuştu.

#4
Foto - Yarısı üreticiden yarısı devletten

Murat, akaryakıt, ilaç, gübre ve tohumun başlıca giderler olduğunu vurgulayarak, "Tohum bedelinin yüzde ellisini desteklemek her üretici için ciddi destek. Yani üretimde kalmasını, üretimi artırmasını sağlıyor. Bu, katma değer olarak yansıyor." dedi. Çiftçilere mazot ve gübre desteği de yaptıklarını dile getiren Murat, sertifikalı tohum projesiyle ekim yapılan alan miktarının da arttığını, arpa, buğday ve ayçiçeğinde yüzde 20-25 verim artışı sağlandığını bildirdi.

#5
Foto - Yarısı üreticiden yarısı devletten

Üreticinin tarımsal üretimden çekilmemesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerine işaret eden Murat, şöyle devam etti: "(Çiftçilere) Kırsalda kalması için yardımcı olmak zaten Bakanlığımızın ana hedef ve görevlerinden biri. Doğduğu yerde doymasını sağlamak. Yani tarımdan çekilmemesini sağlamak. Yeni jenerasyon, gençliğimiz kaçıyor. Amacımız onları tutmak. Çiftçimizin geliri artarsa, para kazanırsa burada daha fazla kalacaktır."

#6
Foto - Yarısı üreticiden yarısı devletten

Karamanlar köyü muhtarı Fatih Yavuzer, projeden en fazla faydalanan köylerden biri olduklarını ifade etti. Proje öncesinde köylerinde nadas kültürünün yaygın olduğuna ve arazilerin ekilmeden kaldığına dikkati çeken Yavuzer, yağlık ayçiçeği ekiminden sonra hem üretimlerinin hem de çiftçinin kazancının arttığını söyledi. Yavuzer, köyden ayrılan gençlerin geri gelmeye başladığını belirterek, devletin çiftçiye vereceği desteklerle köyden ayrılan gençlerin gelerek çiftçilik yapmaya başlayacağını düşündüğünü kaydetti. Köy sakinlerinden emekli öğretmen Rafet Yurdagül, yıllardır çiftçilik yaptığını dile getirerek, "Daha önceleri tarlalarımıza buğday ekiyorduk ama istediğimiz verimi alamıyorduk. 3 yıldır tarlalarımıza ayçiçeği ekiyoruz. İstediğimiz verimi ve kaliteyi alabiliyoruz. Proje sayesinde tarlalarımız yüzümüzü güldürmeye ve para kazandırmaya başladı." ifadelerini kullandı.

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