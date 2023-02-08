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Yardım için Hindistan'dan Türkiye'ye geldiler

2023-02-08 11:10:45
Yardım için Hindistan'dan Türkiye'ye geldiler

Hindistan'dan 54 kişilik sağlık ekibi Adana'ya geldi.

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Foto - Yardım için Hindistan'dan Türkiye'ye geldiler

Hindistan ordusu sağlık ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralıları tedavi etmek üzere Adana'ya ulaştı.

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Foto - Yardım için Hindistan'dan Türkiye'ye geldiler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından dünyanın farklı noktalarından deprem bölgelerine yardımlar ve arama kurtarma ekipleri geliyor. Yardım eli uzatan Hindistan'da, orduya bağlı sağlık ekibi arama kurtarma çalışmalarında yer almak ve yaralıları tedavi etmek için Adana'ya geldi. 54 kişiden ulaşan sağlık ekibinin yanı sıra tıbbi ve diğer ekipmanların yer aldığı dördüncü uçak da Adana'ya ulaştı.

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