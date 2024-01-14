Yarası olan gocunur! Destici damarlarına bastı

DESTİCİ: YARASI OLAN GOCUNUR Tepkilerin ardından Destici, bir paylaşımda daha bulundu. Destici şunları söyledi: "Yarası olan gocunur demişler. Allah aşkına bu paylaşımımda herhangi bir partiye hakaret ya da PKK'nın siyasi şubesi olan partiler hariç hiçbirine terör örgütü ile iltisaklı olduklarına dair itham var mı? Sadece 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde aynı CB adayını desteklemiştiniz diyorum. Meclisin muhalefet kulisinde terör örgütünün sözde milletvekilleri ile çaylı kahveli sohbetler etmeyi kendilerine yakıştıranlar, bugün bana seviyesizce hakaret etmeyi bıraksınlar da yalansa onu söylesinler. Doğru ise de milletten özür dileyip siyasi bölücülerle muhabbeti ve işbirliğini terk etsinler. Aşağıdaki twiti de sakince bir kez daha okumalarını tavsiye ediyorum."