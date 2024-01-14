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Yarası olan gocunur! Destici damarlarına bastı

2024-01-14 12:50:06
Yarası olan gocunur! Destici damarlarına bastı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin 25 muhalefet partisini terörle ilişkilendirmesi muhalif kesimde infiale neden oldu. Birçok siyasetçi paylaşıma yanıt verirken Destici tepkiler için "Yarası olan gocunur" yorumunu yaptı.

#1
Foto - Yarası olan gocunur! Destici damarlarına bastı

Muhalefet Destici'ye tepki yağdırdı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin 25 muhalefet partisini terörle ilişkilendirmesi infiale yol açtı. Birçok siyasetçi paylaşıma yanıt verirken Destici tepkiler için "Yarası olan gocunur" yorumunu yaptı.

#2
Foto - Yarası olan gocunur! Destici damarlarına bastı

"TERÖRÜN, BAŞTA SİYASİ UZANTILARI OLMAK ÜZERE BÜTÜN UNSURLARIYLA MÜCADELE EDİLMELİDİR" Destici'nin topyekûn tüm muhalefeti PKK terörüyle ilişkilendirdiği paylaşımı şöyle: "Terör örgütüyle sadece dağda mücadele etmek, kökünü kazımak ve bitirmek için yeterli olmaz. Terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmelidir. Devlet güvenlik başta olmak üzere diğer kuruluşlarıyla terör örgütüne karşı amansız bir mücadele verirken , AYM’nin 'tarafsızlık ve hukuk' bahanesiyle, bu mücadeleye zarar verecek kararların altına imza atması, HDP’nin kapatılması ve hazine yardımının kesilmesi gibi, beklenen ve acilliyeti olan kararları almaması ya da alamaması, terör savunuculuğundan cezası kesinleşenlerle ilgili her defasında hak ihlali kararı vermesi kabul edilemez.

#3
Foto - Yarası olan gocunur! Destici damarlarına bastı

Devlete, ülkeye ve millete saldırı söz konusu olduğunda, herkes ve her kurum taraftır ve taraf olmak mecburiyetindedir. Bu durum siyasi partilerimiz için de geçerlidir.

#4
Foto - Yarası olan gocunur! Destici damarlarına bastı

Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla dirsek temasında olanların, kırmızı halılarla karşılayıp işbirliği yapanların, elebaşlarına her fırsatta selam gönderenlerin, bugün terörü kınaması, şehitlerimizi anması samimiyetlerinin sorgulanmasına sebep olmaktadır.

#5
Foto - Yarası olan gocunur! Destici damarlarına bastı

Terörü ve terör örgütlerini savunan 500’den fazla sözde milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te oylanmıyorsa; Meclis Başkanlık Divanında, idare heyetinde, Meclis sıralarında terör savunucularının oturmasına müsaade ediliyorsa; hatta bunlarla kuliste kahve-çay içip muhabbet ediliyorsa ve bu hainlerde ellerini kollarını sallayarak meclis koridorlarında fink atıp, Meclis kürsüsünden devlete, kahraman ordumuza parmak sallıyorsa; Meclis'te bulunan diğer siyasi partiler terörle mücadele de görevini yapmıyor demektir.

#6
Foto - Yarası olan gocunur! Destici damarlarına bastı

Seçimlerde terör örgütünün siyasi şubesi ile işbirliği yapıyorsanız; onların işbirliği yaptıkları ile ortaklık ediyorsanız; birtakım menfaatler için mutabakat metinleri imzalıyor ve bir kaç bakanlık-koltuk için PKK'nın, TİKKO’nun, DHKPC'nin partileri ile aynı adaya oy istemişseniz; bugün yaptığınız sahte kınamaların milletimiz nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

#7
Foto - Yarası olan gocunur! Destici damarlarına bastı

Kimse unutmasın: Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır. 'Daha dün 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hepiniz bir aradaydınız”

#8
Foto - Yarası olan gocunur! Destici damarlarına bastı

Destici'nin bu paylaşımına muhalefet partilerinden art arda yanıtlar geldi. O paylaşımlar şöyle: SOL Parti: Para ve koltuk için varlığını satan bir siyasetin temsilcisi olarak haddinizi bilmenizi tavsiye ederiz. Geçmişte ve bugün kimlerin kimlerle beraber olduğunu herkes çok iyi biliyor. Partimizin amblemini kullanırken de dikkat ediniz. Çünkü o amblem, sizin gibiler Amerikan donanmasını kıble bellerken ülkesini savunanların yıldızını taşıyor.

#9
Foto - Yarası olan gocunur! Destici damarlarına bastı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt: Sen kimsin Mustafa Destici? Hain arıyorsan, terörist arıyorsan aynaya bak Mustafa Destici. Yüreğimiz yanıyor, evlatlarımız şehit olmuş, analar ağlıyor, çocuklar ağlıyor, babalar ağlıyor. Adamların yaptığı alçaklığa bakar mısınız? Şehitler üzerinden utanmadan bize diyorlar ki 'Siz taziye mesajı yayımlamaya utanmıyor musunuz?' Hadsiz adamlar!

#10
Foto - Yarası olan gocunur! Destici damarlarına bastı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün: 15 Temmuz öncesi fazla Hurma yiyenlerde bu yan etkiye çok rastlanıyor Mustafa başkan. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Arıkan: Kendi mutluluğundan başka hedefi olmayan insan kötüdür. Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Habibe Erdoğan: Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şaibeli ölümünü araştırmaktan aciz birisi millet adına konuşacak en son kişidir! Yazıklar olsun sizin kin ve nefret tohumları eken dilinize!

#11
Foto - Yarası olan gocunur! Destici damarlarına bastı

İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Alparslan Aydın: BBP Genel Başkanı Sn. Destici’nin bugün yapmış olduğu amacının dışına taşmış olan açıklama, şehitler üzerinden yapılmış siyasi bir istismardır, yöneticisi bulunduğum partimizi hedef haline getirici provokatif bir söylemdir. TCK madde 216/1 uyarınca, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçudur. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen: “Ya bendensin ya da düşmanımsın” doktrini dünyada en çok siyonistlere yakışıyor, siz ne ara bu çukura düştünüz? DEVA Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Tahincioğlu: Kendinizi iyice deli ettiniz Mustafa Bey! Normalde akıl hastanesine yatmanız gerekiyor ama siyaset işte... Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Böyle toptancı bir yaklaşımla Zafer Partisi’ni de salakça hazırlanmış bir tabloya dahil ettiğine göre ya kafayı yemişsin ya da destilerin kırılmış. Her halükarda HÜDA PAR’ın tavsiye edeceği bir yerden tıbbi destek istemelisin…

#12
Foto - Yarası olan gocunur! Destici damarlarına bastı

DESTİCİ: YARASI OLAN GOCUNUR Tepkilerin ardından Destici, bir paylaşımda daha bulundu. Destici şunları söyledi: "Yarası olan gocunur demişler. Allah aşkına bu paylaşımımda herhangi bir partiye hakaret ya da PKK'nın siyasi şubesi olan partiler hariç hiçbirine terör örgütü ile iltisaklı olduklarına dair itham var mı? Sadece 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde aynı CB adayını desteklemiştiniz diyorum. Meclisin muhalefet kulisinde terör örgütünün sözde milletvekilleri ile çaylı kahveli sohbetler etmeyi kendilerine yakıştıranlar, bugün bana seviyesizce hakaret etmeyi bıraksınlar da yalansa onu söylesinler. Doğru ise de milletten özür dileyip siyasi bölücülerle muhabbeti ve işbirliğini terk etsinler. Aşağıdaki twiti de sakince bir kez daha okumalarını tavsiye ediyorum."

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