Yapmayın etmeyin bir gün sizi de yakar! 112 çağrı merkezine bakın ne sordular

DİKKATİ ÇEKEN GEREKSİZ İHBARLAR 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, gereksiz çağrıların önüne geçmek için sürekli bilgilendirme yaptıklarını söyledi. 2009 yılından bu yana gereksiz çağrıların düşüş eğiliminde olduğunu belirten Koçak, yine de mevcut durumun mesailerinin büyük kısmını aldığını ifade etti. Koçak, “2 milyon 500 bin çağrıya ulaştık. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 3,5 milyon olmasını bekliyoruz. Yüzde 64 gereksiz çağrı yapıldı bu yıl. Vatandaş refüjü sulamamızı istiyor, bir vatandaş damat adayının bilgilerini verip bizden genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapılmasını istedi. Ona göre kızının evliliğine müsaade edeceğini söyledi. Kovanı terk eden arıları için bizi arayan oldu. Balkondaki halısı alt kata düştüğü için yardım isteyen var. Ağaca takılan uçurtması için ve TV programına canlı bağlanmak isteyen bir kişi de yine bizi aradı. Çocuğu yeni konuşmaya başlayan bir anne de pratik yapması için çağrı merkezimizi arayıp 'Ağabeyi, ablası çocuğumla konuşur musun?' diyerek istekte bulundu" dedi. Koçak, 2009 yılında faaliyete geçtiklerinde gereksiz çağrı oranının yüzde 94 olduğunu, bugün bu oranın yüzde 64'e düştüğünü sözlerine ekledi.