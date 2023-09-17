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Yapmayın etmeyin bir gün sizi de yakar! 112 çağrı merkezine bakın ne sordular

2023-09-17 14:35:20
Yapmayın etmeyin bir gün sizi de yakar! 112 çağrı merkezine bakın ne sordular

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 8 ayda gelen 2 milyon 500 bin çağrının yüzde 64'ü gereksiz çağrılardan oluştu. Damat adayının GBT'sini yaptırmak isteyen de konuşmaya başlayan çocuğuna pratik yaptırmak isteyen de acil çağrı hattını meşgul etti.

#1
Foto - Yapmayın etmeyin bir gün sizi de yakar! 112 çağrı merkezine bakın ne sordular

Türkiye'de pilot bölge olarak Antalya'da 2009 yılında başlatılan 112 Acil Çağrı Merkezi sistemi ile tüm acil durum ihbarları tek çatı altında toplandı. Bünyesinde sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve sahil güvenlik olmak üzere 6 kurumu barındıran 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gün içerisinde çok sayıda ihbar geliyor. İhbarların sayısı ise her geçen yıl hem nüfusa bağlı olarak hem de kentin turizm hareketliliği nedeniyle giderek artıyor.

#2
Foto - Yapmayın etmeyin bir gün sizi de yakar! 112 çağrı merkezine bakın ne sordular

2,5 MİLYON İHBARIN YARIDAN FAZLASI GEREKSİZ 2023 yılı verilerine göre Antalya'nın nüfusu 2 milyon 700 binden fazla. 8 aylık süre içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sayısı ise 2 milyon 500 bin. Çağrıların yüzde 51'i emniyete, yüzde 34'ü ise sağlık birimlerine yönlendirildi. Emniyete gelen şikayetlerin ilk sırasında ise trafik kurallarını ihlal yer aldı. Sağlık birimine çoğunlukla kalp krizi, trafik kazasına bağlı yaralanma ve diğer kazalara ilişkin çağrılar geldi. Merkeze gelen çağrıları ilk olarak 'Çağrı alıcı' personel karşılıyor ve çağrının gerekli olup olmadığı ve hangi birimi ilgilendirdiğine karar vererek, 30 saniye içerisinde yönlendirmesini yapıyor. 8 aylık sürede gelen 2,5 milyon ihbarın yüzde 64'ü ise gereksiz çağrılardan oluştu.

#3
Foto - Yapmayın etmeyin bir gün sizi de yakar! 112 çağrı merkezine bakın ne sordular

DİKKATİ ÇEKEN GEREKSİZ İHBARLAR 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, gereksiz çağrıların önüne geçmek için sürekli bilgilendirme yaptıklarını söyledi. 2009 yılından bu yana gereksiz çağrıların düşüş eğiliminde olduğunu belirten Koçak, yine de mevcut durumun mesailerinin büyük kısmını aldığını ifade etti. Koçak, “2 milyon 500 bin çağrıya ulaştık. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 3,5 milyon olmasını bekliyoruz. Yüzde 64 gereksiz çağrı yapıldı bu yıl. Vatandaş refüjü sulamamızı istiyor, bir vatandaş damat adayının bilgilerini verip bizden genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapılmasını istedi. Ona göre kızının evliliğine müsaade edeceğini söyledi. Kovanı terk eden arıları için bizi arayan oldu. Balkondaki halısı alt kata düştüğü için yardım isteyen var. Ağaca takılan uçurtması için ve TV programına canlı bağlanmak isteyen bir kişi de yine bizi aradı. Çocuğu yeni konuşmaya başlayan bir anne de pratik yapması için çağrı merkezimizi arayıp 'Ağabeyi, ablası çocuğumla konuşur musun?' diyerek istekte bulundu" dedi. Koçak, 2009 yılında faaliyete geçtiklerinde gereksiz çağrı oranının yüzde 94 olduğunu, bugün bu oranın yüzde 64'e düştüğünü sözlerine ekledi.

#4
Foto - Yapmayın etmeyin bir gün sizi de yakar! 112 çağrı merkezine bakın ne sordular

Koçak, 2009 yılında faaliyete geçtiklerinde gereksiz çağrı oranının yüzde 94 olduğunu, bugün bu oranın yüzde 64'e düştüğünü sözlerine ekledi.

#5
Foto - Yapmayın etmeyin bir gün sizi de yakar! 112 çağrı merkezine bakın ne sordular

YABANCILAR DA GEREKSİZ ÇAĞRI YAPIYOR Kentte yaşayan ya da turist olarak gelen yabancılar da gereksiz çağrıda bulunuyor. Özellikle cep telefonlarının internetinin çekmediği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan yabancılara da bu hattın bu türden şikayetlerle meşgul edilmemesi anlatılıyor. Yabancılardan gelen çağrıları karşılayan Abdurrahim Hacıoğlu, “Son zamanlarda sık sık telefonla yaşadıkları sorunlar nedeniyle bizi arıyorlar. İnternete bağlanamadıklarını anlatıyorlar" dedi.

#6
Foto - Yapmayın etmeyin bir gün sizi de yakar! 112 çağrı merkezine bakın ne sordular

Bir başka çağrı alıcı Kübra Baz da gereksiz çağrıların gelen acil vakaların önüne geçtiğini söyledi. Gerekli çağrılara yetişemediklerini belirten Baz, “Acil durumu olan çağrılara yetişmek bizim amacımız ve bu hattın meşgul edilmemesi lazım" dedi.

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