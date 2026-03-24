Yapay zekadan risk haritası İstanbul’u sel alacak mı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, İstanbul ilçelerinin sel riskini yapay zeka kullanarak belirlediklerini, buna göre en yüksek riskin Fatih, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu'nda olduğunu söyledi. İklim değişikliğiyle birlikte etkisi ve sayısı son yıllarda artan seller, yoğun yapılaşmayla birleşip ciddi riskler oluştururken kent içindeki drenaj sorunları ve betonlaşma, yağışların taşkınlara dönüşmesine zemin hazırlıyor.