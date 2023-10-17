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Teknoloji-Bilişim
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Yapay zeka, Çin’in başına iş açtı

2023-10-17 03:41:53
Yapay zeka, Çin’in başına iş açtı

Çin ve ABD arasında yapay zeka yüzünden yeni bir yarı iletken çip savaşı kapıda. ABD'nin yaptırım uygulaması bekleniyor.

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Foto - Yapay zeka, Çin’in başına iş açtı

Huawei’nin 5G teknolojisini destekleyen Mate 60 serisi, Kirin 9000S yonga setiyle ABD’nin dikkatinden kaçmadı.

#2
Foto - Yapay zeka, Çin’in başına iş açtı

Bu konuda şirketi inceleyen ve “5G çipini ülke içinde üretebilecek teknolojisi olmadığını” söyleyen ABD hükümeti, Çin için yeni yaptırımlar uygulayabilir.

#3
Foto - Yapay zeka, Çin’in başına iş açtı

ABD Başkanı Biden ve ekibinin, Çin’e yönelik yeni yaptırımlar planladığı ifade edildi.

#4
Foto - Yapay zeka, Çin’in başına iş açtı

Asya ülkesinin hızla geliştiği yarı iletken çiplere erişimini hedef alan yeni bir ihracat kısıtlaması üzerinde çalıştığı bildirildi.

#5
Foto - Yapay zeka, Çin’in başına iş açtı

Yapay zeka çiplerinin, yaptırımların ana odağı olacağı aktarıldı.

#6
Foto - Yapay zeka, Çin’in başına iş açtı

ABD tarafından uygulanacak yaptırımlar, işlem gücü ve performans yoğunluğu gibi teknik özelliklere dayalı olarak belirlenecek.

#7
Foto - Yapay zeka, Çin’in başına iş açtı

Yeni kurallar uyarınca ABD’li çip üreticilerinin, Çinli şirketlere sipariş verirken Ticaret Bakanlığı’nı bilgilendirmesi gerekecek.

#8
Foto - Yapay zeka, Çin’in başına iş açtı

Teknoloji şirketlerinden bilgi alan yetkililer ise ihracatın ulusal güvenlik riski oluşturup oluşturmadığına karar verecek.

#9
Foto - Yapay zeka, Çin’in başına iş açtı

Bu, Huawei ve ZTE gibi belirli Çinli firmalara uygulanan yaptırımların genişletileceği anlamına geliyor.

#10
Foto - Yapay zeka, Çin’in başına iş açtı

ABD’nin performans yoğunluğunu dikkate alması, Çinli şirketlerin değiştirilmiş bileşenler satın alarak yaptırımları aşmasını engelleyecek.

#11
Foto - Yapay zeka, Çin’in başına iş açtı

Bu da ABD’nin, Çin’in yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem gibi teknolojilerde ilerleme kaydetmesinin önünü kesecek.

#12
Foto - Yapay zeka, Çin’in başına iş açtı

Huawei’nin yaptırımlara rağmen geliştirdiği Kirin çipleri, ABD’nin bu konuya daha fazla önem gösterdiğini ortaya koydu. Son tüketiciye yönelik cihazlar muaf tutulsa da, kısıtlamalar Çin’in hem ekonomik hem de askeri hakimiyeti için oldukça önemli.

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