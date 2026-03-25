İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan dikkat çeken “Türkiye” açıklaması! “Başladı” diyerek duyurdu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı bölge halklarının gösterdiği tepkiyi değerlendirirken Türkiye vurgusuyla dikkat çekti. Türkiye, Pakistan, Irak ve Mısır gibi ülkelerin halklarının "tek ses" olduğunu belirten Pezeşkiyan, bölgedeki kalıcı istikrarın ancak karşılıklı saygı ve iş birliğiyle mümkün olabileceğini ifade etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "dünyanın özgür halklarının kalbi siyonistlerle değildir" diyen İran lideri, bölgesel bir direniş hattının altını çizdi.