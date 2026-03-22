"Yaparsa sadece Türkiye yapar" dediler: Kördüğümü çözecek anahtar yalnızca Erdoğan’da
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirecek barış sürecinde Türkiye’nin vazgeçilmez bir arabulucu olduğunu bir kez daha vurguladı. Celal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Putin hem de Zelenski ile doğrudan temas kurabilen dünyadaki nadir liderlerden biri olarak Rusya’yı masaya çekebilecek tek isim olduğunu belirtti. Ankara’nın 2014’ten bu yana sergilediği dengeli ama ilkeli tutumun, Türkiye’yi "adil bir barış" için en güvenilir diplomatik merkez konumuna taşıdığı ifade edildi.

Ukrayna basınına göre Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında barışın anahtarı olabilir. Ukrinform kaynaklı habere göre, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Türkiye'nin barış sürecinde kilit aktörlerden biri olabileceğini vurguladı.

Celal, Türkiye'nin hem diplomatik tecrübesi hem de taraflarla kurduğu dengeli ilişkiler sayesinde Rusya'yı müzakere masasına çekebilecek nadir ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Başkan Erdoğan'ın ise bu süreçte Vladimir Putin ile doğrudan temas kurabilen sayılı liderlerden biri olduğuna dikkat çekildi.

Ukrayna Radyosu'na konuşan Celal, Ankara'nın daha önce de uluslararası krizlerde arabuluculuk kapasitesini kanıtladığını hatırlatarak, Türkiye'nin Ukrayna, Rusya ve ABD'yi aynı masa etrafında buluşturabilecek güçlü bir diplomatik zemin sunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, Rusya ile yakın ilişkilerine rağmen 2014'ten bu yana Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğine işaret eden Celal, bu dengeli yaklaşımın Ankara'yı "güvenilir arabulucu" konumuna taşıdığını belirtti.

Açıklamada, Türkiye'nin yalnızca görüşmelere ev sahipliği yapmakla kalmayıp gerektiğinde aktif arabuluculuk rolü üstlenmeye de hazır olduğu vurgulandı. Celal, "Türkiye, Rusya'yı müzakere masasına oturmaya ikna edebilecek az sayıdaki ülkeden biri. Sayın Erdoğan da bu süreci yönlendirebilecek liderler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

