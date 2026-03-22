“Yaparsa sadece Türkiye yapar” dediler: Kördüğümü çözecek anahtar yalnızca Erdoğan’da

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirecek barış sürecinde Türkiye’nin vazgeçilmez bir arabulucu olduğunu bir kez daha vurguladı. Celal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Putin hem de Zelenski ile doğrudan temas kurabilen dünyadaki nadir liderlerden biri olarak Rusya’yı masaya çekebilecek tek isim olduğunu belirtti. Ankara’nın 2014’ten bu yana sergilediği dengeli ama ilkeli tutumun, Türkiye’yi "adil bir barış" için en güvenilir diplomatik merkez konumuna taşıdığı ifade edildi.