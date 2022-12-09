2022-12-09 14:53:00 Yapan pişman olmaz Saç dökülmesine karşı 10 önlem!
Acıbadem Ataşehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Züleyha Özgen, saç dökülmesinin nedenine göre uygulanan pek çok tedavi seçeneği olduğuna dikkat çekerek, “Günümüzde saç dökülmesini durdurmak, saçın kalitesini artırmak ve yeni saç çıkışını aktif hale getirmek için çeşitli yöntemlere başvuruyoruz. Altta yatan etkene göre değişiklik göstermekle birlikte, erken dönemde başlanan ve sabırla uygulanan doğru tedavilerin birlikte kullanımıyla, saçların çok daha iyi bir duruma getirilmesi genellikle mümkün oluyor” dedi.