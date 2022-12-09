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Aktüel
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Yapan pişman olmaz Saç dökülmesine karşı 10 önlem!

2022-12-09 14:53:00
Yapan pişman olmaz Saç dökülmesine karşı 10 önlem!

Acıbadem Ataşehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Züleyha Özgen, saç dökülmesinin nedenine göre uygulanan pek çok tedavi seçeneği olduğuna dikkat çekerek, “Günümüzde saç dökülmesini durdurmak, saçın kalitesini artırmak ve yeni saç çıkışını aktif hale getirmek için çeşitli yöntemlere başvuruyoruz. Altta yatan etkene göre değişiklik göstermekle birlikte, erken dönemde başlanan ve sabırla uygulanan doğru tedavilerin birlikte kullanımıyla, saçların çok daha iyi bir duruma getirilmesi genellikle mümkün oluyor” dedi.

#1
Foto - Yapan pişman olmaz Saç dökülmesine karşı 10 önlem!

Yeni Akit/Ankara Dermatoloji Uzmanı Dr. Züleyha Özgen, saç dökülmesine karşı almanız gereken önlemleri ve uygulanan yöntemleri anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu. Özgen’in konuya ilişkin açıklaması şöyle: Saç dökülmesi günümüzde en sık görülen sorunlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yetişkin bir insanda ortalama 100-150 bin saç teli bulunuyor ve günde 50-100 saç telini kaybetmek genellikle olağan kabul ediliyor. Ancak saç dökülmesi fark edilecek yoğunlukta olduğunda, ani veya yama tarzında döküldüğünde, ön saç çizgisi geriye çekildiğinde, tararken veya yıkarken normalden daha fazla saç teli döküldüğünde mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmak gerekiyor.

#2
Foto - Yapan pişman olmaz Saç dökülmesine karşı 10 önlem!

Zira, saç dökülmesinin en sık nedeni kalıtsal eğilim olsa da çeşitli hastalıklar, dengesiz beslenme, bazı ilaçların yan etkileri, stres oluşturan faktörler, hatalı saç şekillendirme ve abartılı ya da uygun olmayan saç bakım ürünleri gibi birçok etken saçların dökülmelerine yol açabiliyor. Hemen hepimizde ciddi bir kaygı oluşturan saç dökülmesi aslında önemli bir sağlık probleminden kaynaklanmıyorsa ya da ilerlemiş bir kalıtsal dökülme değil ise uygulanan tedavilerle yeniden ışıl ışıl ve gür saçlara kavuşabiliyoruz.

#3
Foto - Yapan pişman olmaz Saç dökülmesine karşı 10 önlem!

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI 10 ÖNEMLİ ÖNERİ! Saç bakımında yapılan hatalı uygulamalar, saç dökülmesine en sık yol açan faktörler arasında yer alıyor. Bu alışkanlıklardan vazgeçildiğinde eskisi gibi gür saçlara kavuşmak mümkün olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Züleyha Özgen, saçlarınızın aşırı dökülmesini önlemek için dikkat etmeniz gereken kuralları şöyle sıralıyor:

#4
Foto - Yapan pişman olmaz Saç dökülmesine karşı 10 önlem!

• Saçlarınızı sıkı toplamaktan kaçının.

#5
Foto - Yapan pişman olmaz Saç dökülmesine karşı 10 önlem!

• Saçlarınızı sık yıkamayın. Gün aşırı ya da haftada 2 kez yıkayabilirsiniz.

#6
Foto - Yapan pişman olmaz Saç dökülmesine karşı 10 önlem!

• Havluyla sert bir şekilde değil, nazikçe kurulayın.

#7
Foto - Yapan pişman olmaz Saç dökülmesine karşı 10 önlem!

• Isısı yüksek saç kurutma makineleriyle kurutmayın.

#8
Foto - Yapan pişman olmaz Saç dökülmesine karşı 10 önlem!

• Her hafta fön çektirmeyin.

#9
Foto - Yapan pişman olmaz Saç dökülmesine karşı 10 önlem!

• Brezilya fönü, perma, saçı sarartma ve boyama gibi işlemlerle saçınızı kimyasallara maruz bırakmayın.

#10
Foto - Yapan pişman olmaz Saç dökülmesine karşı 10 önlem!

• Kimyasal içeriği hafif olan şampuan ve saç kremlerini tercih edin.

#11
Foto - Yapan pişman olmaz Saç dökülmesine karşı 10 önlem!

• Saçlarınızı nazikçe taramaya özen gösterin. Sık sık dokunup çekiştirmeyin.

#12
Foto - Yapan pişman olmaz Saç dökülmesine karşı 10 önlem!

• Ağır diyetler yapmaktan kaçının.

#13
Foto - Yapan pişman olmaz Saç dökülmesine karşı 10 önlem!

• Abartılı ve sık şekillendirici ürün kullanmayın.

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