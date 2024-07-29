2024-07-29 10:11:46 ‘Yanlışlık oldu', onay kodunu söyleyin düzeltelim oyunu ile dolandırıcılığa dikkat
Son dönemde gelişen teknoloji ve getirdiği kolaylıklarla beraber internet üzerinden yemek siparişleri de artmaya devam ediyor. Uzmanlar bu kolaylığı fırsata çevirmeye çalışanlara karşı uyarılarda bulunarak, verilmeyen bir sipariş üzerine gelen linklere tıklanmaması ve istenen kodların paylaşılmamasına dikkat çekiyor. İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Yemek uygulamaları üzerinden vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, yemek siparişi vermemesine rağmen verilmiş gibi vatandaşlara gönderdikleri mesajların içerisindeki 'Size bir kod gönderdik. Bu kodu bize söyleyin yemek siparişinizi iptal edelim' şeklinde konuşarak ‘yanlışlık' havasında iletişime geçtikleri kişileri ağlarına düşürmeye çalışıyor. Dolandırıcılar, bu kod sayesinde vatandaşların telefonunun bazı uygulamalarına erişim sağlayarak dolandırıyor.