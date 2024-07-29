‘Yanlışlık oldu', onay kodunu söyleyin düzeltelim oyunu ile dolandırıcılığa dikkat

"İnternet sitelerinin yönlendirdiği herhangi bir adrese tıklamayalım" Aranılan numaraların, dolandırıcıların numaraları olduğunu belirten Emre Akman, "Bu nedenle bilgiler de girildiğinde vatandaşların bilgileri ifşa olmakta. Aynı zamanda bu durum daha sonrasında kredi kartından para çekme, kendilerine kredi kullandırılma gibi dolandırıcılık yöntemlerine evrilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımız bu tarz bir durumla karşılaştıklarında kesinlikle ilk önce yemek sipariş uygulamaları varsa bir yemek siparişi verip vermediklerini doğrulasınlar. Eğer bir yemek siparişi verilmediyse de bunlar dolandırıcıdır. Bunlara itibar edilmemesi gerekir. Bu nedenle vatandaş adresi tıkladıysa ve karşısında bir bilgi ekranı geldiyse kendi bilgilerini isteyen bir ekran geldiyse veyahut herhangi bir başka internet sitesine yönlendirmeye çalışıyorsa kesinlikle o internet sitesini kapatıp bir daha girmemelerini öneriyoruz. Çünkü oraya girilen bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor veya diğer internet adresi tıklandığında bilgisayara zararlı yazılım yüklenme ihtimali doğmaktadır. Dediğimiz gibi daha vahim olaylara yol açar. Hiçbir şekilde bu internet sitelerine bir bilgi yazmayalım. İnternet sitelerinin yönlendirdikleri herhangi bir adrese de tıklamayalım" dedi.