  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Her biri şifa dolu! Renkleriyle şaşırtıyor

Hacamat nedir? Nasıl yapılır? Faydaları ve hangi hastalıklara iyi gelir?

Gölyaka Kültür Park'ta sonbahar renkleri

İsrail-Filistin savaşına hiç hesapta olmayan bir Arap ülkesi daha katıldı! Füze ile saldırıya geçtiler

Kenya'da kabilelerin günlük hayatı

Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? Nasıl ödeniyor?

Her şey yağmur yağdıktan sonra oldu! Köylüler apar topar buraya koştu! Şimdi paraya para demiyorlar! Gerçekten olacak iş değil

Türkiye’den flaş “İsrail” hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Şok gelişme

Kurtlar Vadisi'nin yıldız oyuncusunu görenler tanıyamadı! Şaka gibi! Eski halinden eser kalmamış

Türkiye de büyük tehdit altındaydı! O olayla ilgili yeni gelişme! Bu şeyi yapmalarını istediler
Sağlık
3
Yanınızda bu hareketi yapan varsa, arkanıza bile bakmadan hemen topuklayın! 8 hafta boyunca hayatınız kâbusa dönebilir

2023-10-31 16:08:48
Yanınızda bu hareketi yapan varsa, arkanıza bile bakmadan hemen topuklayın! 8 hafta boyunca hayatınız kâbusa dönebilir

Uzman doktorlar tarafından uyarılar gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda Türkiye'de yayılan o parazit büyük bir tehlike taşıyor. Parazitin yer aldığı kişilerde oluşan belirtileri görenler hızla uzaklaşsın. Aşırı şekilde bulaşıcı olan bu hastalık için ufak bir temas bile yeterli oluyor. İşte tüm detaylar... Türkiye'de artış gösteren uyuz hastalığına dair uzman isimden birbiri ardına uyarılar geldi. Parazitlerin ilaçlara karşı direnç göstermesi ise tehlikenin büyüdüğünü işaret ediyor. Yakın olduğunuz bireylerde bulunan uyuz vakası, kısa sürede tüm aileyi kapsayabilir. Hastalık için alınabilecek önlemler paylaşıldı.

#1
Foto - Yanınızda bu hareketi yapan varsa, arkanıza bile bakmadan hemen topuklayın! 8 hafta boyunca hayatınız kâbusa dönebilir

Türkiye'de artan uyuz vakalarına dair Memorial Şişli Hastanesi'nde Dermatoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Gürkan Yardımcı açıklamalarda bulundu. Uyuz vakalarına neden olan parazitin gözle görülemeyecek kadar küçük olduğuna dikkat çekti. Belirtilen hastalığın bulaşıcı olması için 15 - 20 dakika kadar temaslı olmanızın yeterli olacağını paylaştı. İlaç tedavisinin dışında kıyafetlerin ve eşyaların da steril olması gerektiğini vurguladı. Uyuz hastalığına dair engin bilgilerini paylaşan Uzman Doktor Gürkan Yardımcı, hastalığın evrelerinden ve nasıl önlem alınacağından bahsetti.

#2
Foto - Yanınızda bu hareketi yapan varsa, arkanıza bile bakmadan hemen topuklayın! 8 hafta boyunca hayatınız kâbusa dönebilir

Uyuz hastalığına dair Dr. Gürkan Yardımcı evrelerinden bahsetti. Hastalığın bulaşması halinde, 4 - 6 hafta aralığında kuluçka dönemi sürüyor. Kuluçka döneminde kişilerde belirti görülmese de uyuz paraziti derisinin üzerinde taşınmaya devam eder. Kuluçkayı tamamlayan uyuz paraziti etkisini göstermeye başlar. Gece saatleri sıcak ve şiddetli kaşıntılar hastalığın en önemli belirtilerindendir. Genellikle el parmakları, avuç içi, el bileklerinde paraziti, yumurtalarını ve dışkılarını içeren tünel yapılar görülür. Erkek bireylerde kaşıntı genellikle genital bölge, koltuk altı, bel ve kalçalarda rastlanır. Kadınlarda ise meme bölgesi, göbek deliği, koltuk altı ve kalça bölgesi olarak bilinir. Bu belirtileri gördüğünüz alanlardan hızla uzaklaşın. Hastalıktan kurtulmak için hijyen önerileri paylaşan Dr. Yardımcı, şunları kaydetti: • Çarşaf, yastık kılıfı, giysiler, iç çamaşırları gibi tekstil ürünleri, 60 derece ve üzerinde yıkanmalı, yüksek ayarda ütülenmeli. • Bu şekilde temizlenemeyen tekstil ürünleri, 7-10 gün süreyle ağzı sıkıca bağlanmış bir poşette bekletilmeli, sonra yıkanıp, ütülenmeli. • Koltuk, sandalye, kapı kolları gibi sık temas edilen ancak yıkanamayan eşyalar, sirkeli su ile sık sık silinmeli.

Hukukçular üstüne basa basa uyarıyor! Sosyal medyada bu ahlaksızlığı yapanlar yandı
Gündem

Hukukçular üstüne basa basa uyarıyor! Sosyal medyada bu ahlaksızlığı yapanlar yandı

Cinsel suçlara ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik düzenlenen panelde Prof. Dr. Hasan Sınar, “Sosyal medya aracılığı ile ’Seni sev..
Binali Yıldırım 'dikkatli olmalıyız' diye uyardı! 'ABD'nin bölgede ciddi planları var'
Gündem

Binali Yıldırım 'dikkatli olmalıyız' diye uyardı! 'ABD'nin bölgede ciddi planları var'

Katil İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik saldırılarını değerlendiren Binali Yıldırım, ABD'nin Ortadoğu'daki planlarına dikkat çekti...
Siyonistlerin gizlediği video! Savaşa giden İsrailliler birden yere yığıldı!
Sosyal Medya

Siyonistlerin gizlediği video! Savaşa giden İsrailliler birden yere yığıldı!

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, İsrailli askerlerin aynı anda yere yığıldıkları ve hepsinin bacaklarını tuttuğu görüldü...
Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya destek
Gündem

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya destek

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Müge Anlı'ya destek mesajı yayımladı ve "Müge Anlı ve Dostları Sanat ..
Katil Netanyahu'nun asıl derdi bakın neymiş!
Dünya

Katil Netanyahu'nun asıl derdi bakın neymiş!

Tel Aviv Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Eyal Zisser, İsrailli esirlerin ailelerinin hükümete yönelik baskılarına ilişkin “(Netanyah..
ABD üslerinin avukatı İHH protestolarından rahatsız: Ümit Özdağ İncirlik ve Kürecik için endişe duyuyor
Gündem

ABD üslerinin avukatı İHH protestolarından rahatsız: Ümit Özdağ İncirlik ve Kürecik için endişe duyuyor

Sözde Türk milliyetçisi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İHH'nın ABD üslerine karşı başlatacağı protesto gösterilerinden rahatsız old..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23