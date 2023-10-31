2023-10-31 16:08:48 Yanınızda bu hareketi yapan varsa, arkanıza bile bakmadan hemen topuklayın! 8 hafta boyunca hayatınız kâbusa dönebilir
Uzman doktorlar tarafından uyarılar gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda Türkiye'de yayılan o parazit büyük bir tehlike taşıyor. Parazitin yer aldığı kişilerde oluşan belirtileri görenler hızla uzaklaşsın. Aşırı şekilde bulaşıcı olan bu hastalık için ufak bir temas bile yeterli oluyor. İşte tüm detaylar... Türkiye'de artış gösteren uyuz hastalığına dair uzman isimden birbiri ardına uyarılar geldi. Parazitlerin ilaçlara karşı direnç göstermesi ise tehlikenin büyüdüğünü işaret ediyor. Yakın olduğunuz bireylerde bulunan uyuz vakası, kısa sürede tüm aileyi kapsayabilir. Hastalık için alınabilecek önlemler paylaşıldı.