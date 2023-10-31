Yanınızda bu hareketi yapan varsa, arkanıza bile bakmadan hemen topuklayın! 8 hafta boyunca hayatınız kâbusa dönebilir

Uyuz hastalığına dair Dr. Gürkan Yardımcı evrelerinden bahsetti. Hastalığın bulaşması halinde, 4 - 6 hafta aralığında kuluçka dönemi sürüyor. Kuluçka döneminde kişilerde belirti görülmese de uyuz paraziti derisinin üzerinde taşınmaya devam eder. Kuluçkayı tamamlayan uyuz paraziti etkisini göstermeye başlar. Gece saatleri sıcak ve şiddetli kaşıntılar hastalığın en önemli belirtilerindendir. Genellikle el parmakları, avuç içi, el bileklerinde paraziti, yumurtalarını ve dışkılarını içeren tünel yapılar görülür. Erkek bireylerde kaşıntı genellikle genital bölge, koltuk altı, bel ve kalçalarda rastlanır. Kadınlarda ise meme bölgesi, göbek deliği, koltuk altı ve kalça bölgesi olarak bilinir. Bu belirtileri gördüğünüz alanlardan hızla uzaklaşın. Hastalıktan kurtulmak için hijyen önerileri paylaşan Dr. Yardımcı, şunları kaydetti: • Çarşaf, yastık kılıfı, giysiler, iç çamaşırları gibi tekstil ürünleri, 60 derece ve üzerinde yıkanmalı, yüksek ayarda ütülenmeli. • Bu şekilde temizlenemeyen tekstil ürünleri, 7-10 gün süreyle ağzı sıkıca bağlanmış bir poşette bekletilmeli, sonra yıkanıp, ütülenmeli. • Koltuk, sandalye, kapı kolları gibi sık temas edilen ancak yıkanamayan eşyalar, sirkeli su ile sık sık silinmeli.