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Aktüel
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Yangına havadan gece görüşlü helikopterler müdahale ediyor

2024-08-08 07:50:38
Yangına havadan gece görüşlü helikopterler müdahale ediyor

#1
Foto - Yangına havadan gece görüşlü helikopterler müdahale ediyor

Çıkarılan Mahallesi sınırına kadar gelen alevlerin mahalleye sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor. Havadan iki helikopter, karadan da arazöz ve itfaiye ekipleri alevlerle kıyasıya mücadele ederken, şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınmakta güçlük çekiliyor.

#2
Foto - Yangına havadan gece görüşlü helikopterler müdahale ediyor

Çakıralan Mahallesi çevresinde çok sayıda arazöz, itfaiye, su tankeri ve iş makineleri önlem alırken, gece boyunca alev savaşçılarının alevlere karşı mücadelesi devam edecek. Rüzgarın dinmesi beklenirken, sabahın ilk ışıkları ile çok sayıda uçak ve helikopter havadan müdahaleye devam edecek.

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