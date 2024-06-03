Yalova'da Gazze çıkartması! 'Boykot konusunda dik durun!'

7 ekimden önce Katil İsrail, bu katletme politikasını zamana yaymış Müslümanları yavaş yavaş öldürmekte ve dünya bunu bilmemekteydi. Siyonist İsrail bu yıldırma politikalarıyla Gazze'yi tasfiye etme planları güdüyor ve bunla alakalı satılmış bazı Arap devletleri ile anlaşma yapıyordu. Plan Gazze’lilerin güya barış içinde Mısır'ın Sina bölgesine sürülmesiydi. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Yahudilerin planları suya düştü. Planları suya düşen Siyonistler adeta kuduz köpek gibi Gazze'ye ve Filistinlilere çullanarak onlara yönelik kitlesel katliamlarına başladı. Ancak her şeye rağmen Gazze ehli yılmadı ve “hasbunallahu venimel vekil” Allah bize yeter o ne güzel vekildir diyerek tevekkülün, direnişin ne olduğunu herkese gösterdiler. Bütün imkanlarına rağmen İsrailliler ise panik ve korku girdabına tutularak bütün vahşetlerine rağmen ne kadar aciz ve zelil olduklarını gösterdiler. Tüm dünya halkları nezdinde de istenmeyen, tiksinilen bir güruh haline geldiler. Bu Allah’ın cihad edenlere gönderdiği bir yardımdır. Bu savaş sanılmasın ki sadece İsrail ile Gazze arasında cereyan eden bir savaştır. Hayır, bu savaş vatanımızı ve dünyayı ifsad eden Siyonist mekanizmaya karşı başlatılmış bir savaştır. Bu savaşın tarafları Yahudi hegemonyasına girenler ve bunu reddedenlerdir. Dolayısı ile bu savaşın cephelerinden biri de Türkiye’dir. Zira Yahudi hegemonyası, şirketleri ve empoze ettikleri Allah'sız ve Ahlaksız düzenleri ile vatanımıza tebelleş olmuşlardır. Moda ve porno sektörleri ile milletimizi ahlaksızlaştıran bunlardır. Topraklarımıza şirketlerini yerleştirerek insanımızı kendi sermayeleri için çalıştıran, ülkemizin ekonomik gücünü sömüren bunlardır. Müslüman Anadolu’nun ekinlerini ürettikleri tohumlarla ifsad eden bunlardır. Ekinlerimiz, nesillerimiz, nizamımız ve insanımız bu melunlar tarafından ifsad edilmiştir. Allah'u teala bu kimseler için; (Onlar Hâkimiyeti ele aldığında ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.) buyurmuştur. Heyhat ey Şanlı ecdadın torunları ne zaman uyanacak ve bu ifsadları ne zaman göreceksin? Kurtuluş Savaşında dini ve vatanı için canlarını feda eden şehitlerimiz, İnsanımız ahlaksızlaşsın, düzenimiz kafirlere boyun eğsin, topraklarımız kafirlerin ekonomik çıkarlarını beslesin için mi şehit oldular? Biz de hiç hamiyet, vicdan, kahramanlık yok mudur? Görmüyor musunuz ki Kurtuluş Savaşımız henüz nihayete erememiştir. Şehitlerimiz bizden gayret beklemektedir. Bilmez misiniz ki; Kassam Tugaylarını kuran İzzettin El Kassam osmanlı askeridir ve traplusgarpta osmanlı için cihad etmiştir. Bu direniş o şanlı komutandan bu yana bizim direnişimizdir. Gazze bize ne zaman el oldu? Çanakkale şehitliğindeki Gazze'li şehitleri görmez misiniz? Kuşatılan Gazze bizimdir, işgal altındaki Şam bizimdir, işgal edilen Mekke- Medine bizimdir, Kaşgar – Urumçi bizimdir. Tüm bu toprakların merkezi Anadolu’dur. Fakat mateessüf yaşadığımız topraklar kafirlerin zincirine vurulmuş, bu şanlı millet köklerinden kopartılmış, kardaşı ona el olmuştur. Kardeşler unutmayın, Gazze’de Suriye’de acımasızca bombalanarak şehid edilen çocuklar, Doğu Türkistan’da toplama kamplarında zulüm gören balalar, bizim çocuklarımız, bizim balalarımızdır. Ey Müslüman Anadolu, Müminler birbirlerinin kardeşi değil mi? Kardeşlerimiz sen uyanmadığın için, onları gerçek manada kardeş hissetmediğin için katlediliyor, farkında değil misin? Uyanmalısın, utanmalısın ve ayağa kalkmalısın. Yoksa vakit çok geç olacaktır. Zira Yahudiler Türkiye'nin doğusunu işgal etme hayalleri ile yaşıyorlar. Netenyahu’nun oğlu sosyal medya hesabından Türkiye'nin güney doğusunu da kapsayan bir İsrail haritası yayınladı. Vatanımızı sömürdükleri yetmemiş gibi bir de topraklarımıza göz koydular. Arkadaşlar, kardeşler Ey kahraman ecdadın aziz torunları vakit Türkiye'nin sömürülmesine dur deme vaktidir. Bu minvalde taleplerimiz şunlardır; 1-) Gençlerimiz işsiz gezerken topraklarımızı ve ekonomimizi sömüren ve bizi kendine muhtaç hale getiren tüm yahudi şirketleri, markaları ve onların yerli işbirlikçileri derhal Türkiye’den kovulsun. Bu köpekler kovulduktan sonra dinine vatanına bağlı çalışkan gençlerimizden iş projeleri istensin ve bu projeler desteklensin. 2-) İsrail’de askerlik yapan ve Türkiye’de oturan tüm katiller soykırım suçundan yargılansın, vatandaşlıkları varsa iptal edilsin ve topraklarımızdan çıkartılsın. 3-) Bakü Ceyhan boru hattı vasıtası ile öz topraklarımızdan SOCAR şirketi aracılığı ile Yahudi Devletine gönderilen petrol derhal durdurulsun. SOCAR şirketi ile yapılan tüm anlaşmalar derhal feshedilsin. 4-) Nesillerimizi Ahlaksızlaştıran Yahudi güdümündeki LGBT ve porno sektörlerine derhal dur denilsin. 5-) Nizamımız Müslüman Anadolunun inancına uygun bir şekilde yeniden dizayn edilsin. Tüm bunları yaptığımızda topraklarımız sömürülemeyecek, Yahudi devleti büyük bir ekonomik zarara uğrayacak ve bu savaşı sürdüremeyecektir. Zafer mücadelede sebât edenlerindir. Baran Haber