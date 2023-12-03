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Yalnızca Artvin ve Ardahan’da üretiliyor! Almak isteyenler resmen sıra bekliyor! Fiyatını duyan şok olacak! "Bu nasıl bir şeymiş böyle" diyeceksiniz

2023-12-03 15:02:28
Yalnızca Artvin ve Ardahan’da üretiliyor! Almak isteyenler resmen sıra bekliyor! Fiyatını duyan şok olacak! “Bu nasıl bir şeymiş böyle” diyeceksiniz

Artvin ve Ardahan'ın bereketli topraklarında yetişen çiçeklerden üretiliyor, 850 gramı 350 TL'den satılıyor. Hem rengi hem de faydası ile herkesi şaşkına çeviriyor. Tüketen hem genç kalıyor hem de kalp sağlığını koruyor. İşte beyaz balın saymakla bitmez faydaları… Kafkas arılarının eşsiz floralara sahip yüksek rakımlı dağlarda yetişen çiçeklerden alınan polenlerle elde edilen beyaz bal, süzüldükten sonra eşsiz bir şifa ortaya çıkarıyor. Arıların yaptığı balığı süzülerek bir süre bekletilmesi ile ortaya çıkan beyaz bal diğer ballara göre daha koyu ve daha keskin bir taba sahiptir. Mevsimin nasıl geçtiğine bağlı olarak bal renginde ufak değişiklikler görülürken genellikle parlak ve krem renginde olmaktadır. 850 gramı 350 TL’den satılan balın üretimi de sınırlıdır.

#1
Foto - Yalnızca Artvin ve Ardahan’da üretiliyor! Almak isteyenler resmen sıra bekliyor! Fiyatını duyan şok olacak! "Bu nasıl bir şeymiş böyle" diyeceksiniz

Petekten süzülen balın bir süre bekletilmesi ile birlikte polenlerin yapısında oluşan yoğunlaşma balın rengini etkilemektedir. Yoğunlaşma sonucunda bal polen türüne ve miktarına bağlı olarak beyaz rengini almaktadır. Balın içerisindeki polen miktarı ne kadar fazla ise balın rengi de o kadar beyaz olmaktadır. Diğer ballarda olduğu gibi ekmeğe sürülerek tüketilebilen beyaz bal cilde de oldukça faydalıdır. Yenilebilmesinin yanı sıra güzellik maskesi yapımında da kullanılan beyaz bal sivilce ve siyah nokta oluşumunu önlemektedir. Uzun süre bozulmayan ve tazeliğini koruyan beyaz bal 15 derecenin altına düştüğünde rengi daha da beyaz bir hal almaktadır. Daha kremsi ve daha yoğun bir kıvam alan beyaz balın nemden ve güneş ışığından uzak bir şekilde muhafaza edilmesi gerekmektedir. İçeriğinde bulunan B, B6 ve C vitaminleri ile insan vücudunda birçok fayda sağlayan beyaz balın başlıca faydaları şu şekildedir:

#2
Foto - Yalnızca Artvin ve Ardahan’da üretiliyor! Almak isteyenler resmen sıra bekliyor! Fiyatını duyan şok olacak! "Bu nasıl bir şeymiş böyle" diyeceksiniz

Büyük bir antioksidan deposu olan beyaz vücuttaki mikroplara karşı savaşarak hastalıklara karşı koruma kalkanı oluşturur. Organlara zarar vermeden vücuttaki mikropları öldüren beyaz bal kanser riskini de en aza indirmektedir. Kış aylarında kullanıldığında soğuk algınlığına, öksürük ve balgam gibi can sıkıcı rahatsızlıklara da iyi gelmektedir. Cilde son derece faydalı olan beyaz bal yaşlanma etkisini de en aza düşürmektedir. Bu nedenle yüz maskelerini eklenerek kullanılan beyaz bal yüzdeki sivilce ve siyah noktaların giderilmesine de yardımcı olmaktadır. Parlak bir cilt elde etmek için de beyaz balın mucizesinden yararlanabilirsiniz. Kan dolaşımını hızlandıran beyaz bal enerji verirken güne Zinde başlamanızı sağlamaktadır. Bu nedenle sabah kahvaltılarında tüketilmesi tavsiye edilen beyaz balın içerisinde bulunan polen de zihni açarak zekayı ve hafızayı güçlendirir.

#3
Foto - Yalnızca Artvin ve Ardahan’da üretiliyor! Almak isteyenler resmen sıra bekliyor! Fiyatını duyan şok olacak! "Bu nasıl bir şeymiş böyle" diyeceksiniz

Sakinleştirici bir etkisi bulunan beyaz balın dikkat dağınıklığı, stres gibi problemlerin giderilmesinde de kullanıldığı görülmektedir. Doğrudan kana karışan beyaz bal kanı temizlerken aynı zamanda kan dolaşımında hızlandırmaktadır. Kandaki pıhtılaşmayı azaltan beyaz bal damar tıkanıklıklarını engelleyerek damar sertliğinin önüne geçiyor. Kansızlığa karşı şifa kaynağı olan beyaz bal kalp krizini de en aza indirmektedir. Sindirim sistemindeki hazımsızlığı, mide şişkinliğini ve asitlenmeyi gideren beyaz bal mide problemlerinden muzdarip olan kişilerin ilk başvurduğu üründür. Midedeki enzimleri dengeleyerek mideyi rahatlatan beyaz bal sıcak su ile yapılan şerbet şeklinde tüketildiğinde ishale soğuk su ile yapıldığında ise kabızlığa iyi gelmektedir. Kan akışını hızlandıran beyaz bal aynı zamanda cinsel anlamda güç verir. Üreme hormonlarının normal seviyede salgılanmasını sağlar. Cinsel problemler yaşayanların bu balı tüketmesi oldukça faydalıdır.

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