2023-12-03 15:02:28 Yalnızca Artvin ve Ardahan’da üretiliyor! Almak isteyenler resmen sıra bekliyor! Fiyatını duyan şok olacak! “Bu nasıl bir şeymiş böyle” diyeceksiniz
Artvin ve Ardahan'ın bereketli topraklarında yetişen çiçeklerden üretiliyor, 850 gramı 350 TL'den satılıyor. Hem rengi hem de faydası ile herkesi şaşkına çeviriyor. Tüketen hem genç kalıyor hem de kalp sağlığını koruyor. İşte beyaz balın saymakla bitmez faydaları… Kafkas arılarının eşsiz floralara sahip yüksek rakımlı dağlarda yetişen çiçeklerden alınan polenlerle elde edilen beyaz bal, süzüldükten sonra eşsiz bir şifa ortaya çıkarıyor. Arıların yaptığı balığı süzülerek bir süre bekletilmesi ile ortaya çıkan beyaz bal diğer ballara göre daha koyu ve daha keskin bir taba sahiptir. Mevsimin nasıl geçtiğine bağlı olarak bal renginde ufak değişiklikler görülürken genellikle parlak ve krem renginde olmaktadır. 850 gramı 350 TL’den satılan balın üretimi de sınırlıdır.