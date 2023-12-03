Yalnızca Artvin ve Ardahan’da üretiliyor! Almak isteyenler resmen sıra bekliyor! Fiyatını duyan şok olacak! “Bu nasıl bir şeymiş böyle” diyeceksiniz

Petekten süzülen balın bir süre bekletilmesi ile birlikte polenlerin yapısında oluşan yoğunlaşma balın rengini etkilemektedir. Yoğunlaşma sonucunda bal polen türüne ve miktarına bağlı olarak beyaz rengini almaktadır. Balın içerisindeki polen miktarı ne kadar fazla ise balın rengi de o kadar beyaz olmaktadır. Diğer ballarda olduğu gibi ekmeğe sürülerek tüketilebilen beyaz bal cilde de oldukça faydalıdır. Yenilebilmesinin yanı sıra güzellik maskesi yapımında da kullanılan beyaz bal sivilce ve siyah nokta oluşumunu önlemektedir. Uzun süre bozulmayan ve tazeliğini koruyan beyaz bal 15 derecenin altına düştüğünde rengi daha da beyaz bir hal almaktadır. Daha kremsi ve daha yoğun bir kıvam alan beyaz balın nemden ve güneş ışığından uzak bir şekilde muhafaza edilmesi gerekmektedir. İçeriğinde bulunan B, B6 ve C vitaminleri ile insan vücudunda birçok fayda sağlayan beyaz balın başlıca faydaları şu şekildedir: