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Tarım
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Yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı

2023-01-07 14:51:26
Yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde badem ağaçları adeta yalancı bahara aldanıp çiçek açtı.

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Foto - Yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği kentte güneşli günlerle adeta bahardan kalma günler yaşanıyor.

#2
Foto - Yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı

Dinar ilçesine bağlı Bademli köyünde ise güneşli havayı gören ve adeta yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı.

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Foto - Yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı

Çiçek açan ağaçları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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