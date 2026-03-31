Yapay zekaya sordular: Kosova-Türkiye maçının sonucunu açıkladı!
Yapay zeka Romanya- Türkiye maçının sonucunu açıkladı.
Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşmasında Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükselmişti.
Kosova ise Slovakya'yı 7 golün atıldığı maçta 4-3 mağlup ederek finale yükseldi.
YAPAY ZEKA'DAN SKOR TAHMİNİ
Yapay zeka, bu akşam oynanacak karşılaşmada Türkiye'yi tecrübe ve kalitesiyle daha avantajlı buldu.
ChatGpt'ye göre Türkiye bu akşam Kosova'yı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup edecek.
Skorun gerekçesi olarak A Milli Takımımızın kadro kalitesinin ve özellikle hücum hattının Kosova’ya göre daha zengin olması gösterildi.
Milli Takım'ın Montella döneminde bu tarz maçlarda gol yese de reaksiyon verebildiğinin altını çizen yapay zeka, bu sebeple maçın 2-1 Türkiye lehine sonuçlanacağını ifade etti.
Yapay zeka, karşılaşmada gol atacak isimleri de paylaştı.
ChatGpt yaptığı yorumda A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler veya Hakan Çalhanoğlu'nun gol atması muhtemel isimler olduğunu belirtti.
Yapay zeka, Kosova kanadında ise Vedat Muriqi'in gole en yakın isim olduğunu söyledi.
Türkiye, Kosova ile daha önce oynadığı 2 resmi maçı da (2-0 ve 4-1) kazanmıştı./ kaynak: ensonhaber
