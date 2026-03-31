Gündem
Mersin’de tiksindiren görüntü! Yüzlercesi sahile vurdu
IHA Giriş Tarihi:

Mersin’de tiksindiren görüntü! Yüzlercesi sahile vurdu

Mersin'in sahillerine çok sayıda denizanası vurdu. Denizanalarının son günlerde yaşanan fırtına ile geldiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Doğu Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'in sahillerinde zehirli olduğu bilinen denizanaları gözlemlenmeye başladı.

Mersin körfezinden geçiş yapan zehirli iğneleri bulunan denizanalarının fırtına ile birlikte kıyılara vurduğu değerlendirilirken görenler de de tedirginlik oluşturdu.

Kızıldeniz kökenli denizanaları şehirde birçok kıyıda olduğu gibi Erdemli'deki halk plajlarında da görüldü. Kıyıdan olta ile balık tutanlar özellik son 4-5 gündür deniz analarını yoğun olarak gördüklerini kaydetti.

Sahilde olta ile balık tutanlardan İsmail Kambaz, "Denizanaları fırtına ile geldi iyi ki de denizde yakalanmadık. O kadar zararlı ki değdiği yeri yakar kızartır, ağrısından duramazsın" dedi.

Meryem Bakırcı da son günlerde kıyıya vuran denizanalarında çok artış olduğuna dikkat çekerek, yağmurlu ve fırtınalı günlerde denizanalarının yoğun olduğunu söyledi.

Uzmanlar uyarmıştı Geçtiğimiz yıllarda da Mersin sahillerinde benzer durum yaşanmış, akademisyenler uyarıda bulunmuştu. Bu türlerin zehirli olduğu için kesinlikle dokunmamak gerekiğini belirten uzmanlar, ana gövdesi dışında uzantılarına dokunulduğunda kaşıntı, kızarıklık ve ciddi lezyonlar oluşturduğunu bildirmişti. Denizanasıyla temas edildiğinde ise tatlı su yerine deniz suyuyla yıkanmanın faydalı olduğu ifade edilmişti.

Şara'ya Almanya'da sürpriz
Dünya

Şara'ya Almanya'da sürpriz

Almanya’yı ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara için Berlin'de destek gösterisi yapıldı.

İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler
Dünya

İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan’a saygı duyduklarını vurgularken, saldırıların ABD ve İsrail’e yönelik olduğunu açıkladı..
"Aşklarım özel, suçlamalar asılsız!" Tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın ifadesi şoke etti: "Harcamalar benden, atamalar ricalı!"
Gündem

"Aşklarım özel, suçlamalar asılsız!" Tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın ifadesi şoke etti: "Harcamalar benden, atamalar ricalı!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev yolsuzluk operasyonunda, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyl..
Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı
Dünya

Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı

Basra Körfezi’nde Dubai açıklarında seyreden bir petrol tankerine mermi isabet etti. Olay sonrası gemide yangın çıkarken, mürettebatın güven..
ABD'den İsfahan'a büyük saldırı!
Dünya

ABD'den İsfahan'a büyük saldırı!

ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran, İsfahan ve Zencan'da büyük patlama sesleri duyuldu.

Sıcak saatler! İsrail vuruluyor
Dünya

Sıcak saatler! İsrail vuruluyor

İran'ın art arda düzenlediği iki misillemede terör devleti İsrail'in merkezinde başkent Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu birçok kentte si..
