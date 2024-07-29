2024-07-29 11:57:51 Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.
Gazetemiz yazarlarından Muhammed Seyfullah Maden, çok önemli bir tespit yaparak içinde bulunduğumuz duruma “Batı ile doğu arasında can çekişen, kimliğini kaybetmiş bir ülkenin kültür yozlaşmışlığı…” adını koydu. Maden, LGBT’nin damga vurduğu Fransız olimpiyatlarını konu aldığı “Küreselcilerin ve Yahudilerin oyuncağı olduk!” başlıklı yazısında, Türk sporcularına giydirilen kıyafetlerin kökeninin nereye dayandığını tek tek yazdı. Yazıyı okuduğunuzda maalesef Yahudilerin nasıl oyuncağı olduğumuzu sizler de fark edeceksiniz. İşte Muhammed Seyfullah Maden’in o yazı…