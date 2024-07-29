Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.

AYAKTA UYUDUK HaberTürk’teki haberden olduğu gibi aktarıyorum; “(…) Vakko tarafından tasarlanan Team Türkiye kıyafetleriyle ülkemizi temsil edecek. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile hayata geçen bu özel projeyle (…)” Spor Bakanlığı iş birliği… “Olimpiyat Komitesi özerk bir kuruluş, o yüzden bakanlığın bu işte bir dahli yok” diyecekken… Görüyoruz ki olayın arkasında alenen bakanlık var!..