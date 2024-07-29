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Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.

2024-07-29 11:57:51
Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.

Gazetemiz yazarlarından Muhammed Seyfullah Maden, çok önemli bir tespit yaparak içinde bulunduğumuz duruma “Batı ile doğu arasında can çekişen, kimliğini kaybetmiş bir ülkenin kültür yozlaşmışlığı…” adını koydu. Maden, LGBT’nin damga vurduğu Fransız olimpiyatlarını konu aldığı “Küreselcilerin ve Yahudilerin oyuncağı olduk!” başlıklı yazısında, Türk sporcularına giydirilen kıyafetlerin kökeninin nereye dayandığını tek tek yazdı. Yazıyı okuduğunuzda maalesef Yahudilerin nasıl oyuncağı olduğumuzu sizler de fark edeceksiniz. İşte Muhammed Seyfullah Maden’in o yazı…

1
#1
Foto - Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.

Vakko’nun hazırladığı kıyafet her kesimin tepkisini çekti. Kimse desteklemedi. Ancak eleştiriler, “Pijamaya benzemiş, mankenlerdeki gibi durmamış, böyle zevksizlik mi olur” kabilindendi… Bu eleştirilerin hepsini unutun… Bunların hiçbir önemi yok. X’te de beni takip eden herkes neyi kast ettiğimi çoktan anladı…

#2
Foto - Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.

CİNSİYETSİZLİK VURGUSU Olimpiyat oyunlarının açılış gösterisinde, LGBT, satanizm, pedofili vurgusu vardı! Ayrıca Sâmirî’nin altın buzağısına yer verilen gösterilerde alenen İsrailoğullarının izinde oldukları dünyanın gözüne sokuldu. Yetmedi, “drag queen”ler sahneye çıktı, “sakallı kadınlar” ve efemine erkekler mide bulandırıcı hareketlerle alenen transgender ve cinsiyetsizlik propagandası yaptı.

#3
Foto - Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.

Gösterinin sonunda “Son Akşam Yemeği” göndermesi yapıldı. Masanın ortasında duran kadın, “Hz. İsa tasvirinin modern ayağı”nı temsil ediyordu. Geçmişini araştırdım. Bir röportajda, anne ve babasının yahudi olduğunu söylemiş. Kendisini de “cinsiyetsiz lezbiyen” olarak tanımlamış!.. Yani açılış gösterisinde alenen cinsiyetsiz toplum vurgusu yapıldı. Ahlakı ayaklar altına alan Avrupalıların nihai hedefi dünyaya gösterildi.

#4
Foto - Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.

“TRANS ONUR BAYRAĞI” RENKLERİ Sadede gelelim... Ama yazının devamını okumadan önce, ekranı yukarı kaydırın. Türklere giydirdikleri kıyafet ve sünnet kuşağına benzeyen aksesuara bakın. Renklerini aklınızda tutun. Yaptınız mı? Şimdi aşağıdaki “transgender onur bayrağı” safsatasına bakın. Tekrar yukarı çıkıp kontrol etmek istemiş olabilirsiniz. Normaldir. İnanamıyorsunuz değil mi? İnanın!.. Çünkü Vakko’nun tasarladığı Türk sporcuların kıyafetinin renkleri alenen “Transgender Onur Bayrağı” ile aynı. Birebir aynı!..

#5
Foto - Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.

“Kuşak elbiseden değil ki” diyeceklere cevap verelim; söz konusu kıyafet, olimpiyat yetkilileriyle ve Fransız makamlarla görüşülerek, kasıtlı olarak bu renklerde tasarlanmış olsa, şaşırır mısınız? Buram buram LGBT propagandası yapılan bir gösteride böyle planlı bir çalışma çok şaşırtıcı olmasa gerek!..

#6
Foto - Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.

AYAKTA UYUDUK HaberTürk’teki haberden olduğu gibi aktarıyorum; “(…) Vakko tarafından tasarlanan Team Türkiye kıyafetleriyle ülkemizi temsil edecek. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile hayata geçen bu özel projeyle (…)” Spor Bakanlığı iş birliği… “Olimpiyat Komitesi özerk bir kuruluş, o yüzden bakanlığın bu işte bir dahli yok” diyecekken… Görüyoruz ki olayın arkasında alenen bakanlık var!..

#7
Foto - Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.

Bakanlığın “iş birliği yaptığı” Vakko, yahudi bir ailenin markası. 7 Ekim’den beri İsrail tarafından Filistin’de soykırım yapıldığı için, İsrail ile ilişkili sermayeyi boykot etmeye çalıştığımızı da aklınızda tutun… Ayrıca Türk vatandaşı musevilerin çocuklarını İsrail’e askerliğe götürdüklerini de unutmayın.

#8
Foto - Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.

Bakanlık boykotu falan umursamıyor, anladık… Ancak, Müslümanların desteklediği AK Parti’nin bakanlığı olduğunu unutmasın. Kıyafet tasarımlarına yapılan eleştirilerden bir diğeri, giysinin toplama kamplarındaki yahudi mahkumlara giydirilen giysilerle aynı olmasıydı.

#9
Foto - Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.

Yahudi bir markanın toplama kampı hatırlatması yapmasını yadırgamam. İşleri bu. Adamlar Yahudi. Tabii ki yapacaklar. Onların tıyneti bu. Mesele bizim Spor Bakanlığı’nın tıyneti!.. Ne diye gider Müslüman Türklerin kıyafetini bunlara teslim edersin?

#10
Foto - Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.

Müslüman tasarımcı mı yok!.. Hadi sözleşme yaptınız… Neden yaptıkları işi kontrol etmiyorsunuz?

#11
Foto - Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.

Başkan Erdoğan sürekli yerlilik ve millilik vurgusu yaparken, Netanyahu’ya “çağın Hitler’i” derken, bu hatalar nasıl yapılabildi? Akla gizli bir inatlaşma geliyor.

#12
Foto - Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.

NEREYE KADAR SÜRECEK? Transların ve cinsiyetsizlerin propagandası ile başlayan olimpiyatlara transların bayrak rengini taşıyan kıyafetlerle katıldık. Kültür farkındalığı olan tüm Müslüman Türklerin kanına dokunması gereken iğrenç bir şey bu. Bunu kabul etmek mümkün değil. Küreselcilerin ve yahudinin oyuncağı olduk.

#13
Foto - Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.

Buna sebebiyet veren bakanlıktaki yetkili her kim(ler)se derhal istifa etmelidir. Etmezse görevden alınmalıdır. Hatta yargılanmalıdır. Kime hizmet ettiği soruşturulmalıdır. Ülkenin yönetici kadrosu da kültür meselesine artık eğilmek zorundadır. Bu kültürel çözülmeye karşı harekete geçmek için yeterince beklenmiştir.

#14
Foto - Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.

Lozan’a Türk kalpağıyla gidip Fransız fötrü ile döndüğümüz gün bu savaşı kaybetmiştik. Müslüman Türkler artık kendi göbeğini kendi kesmeli, özüne dönmelidir. Artık karşı atak vakti; kimliğimizi geri kazanma, gerekirse yeniden inşa etme vaktidir. Geç kaldık diye vazgeçecek değiliz. Ve minallâhi-t Tevfîk.

#15
Foto - Yahudilerin oyuncağı olduk! O kıyafetin nerede kullanıldığını duyunca şok olacaksınız.

KAYNAK: Muhammed Seyfullah Maden/yeniakit.com.tr

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Yorumlar

Adım önemli değil her durumda ip var

İlk defa akit gazetesine katıldığım bir yazı hayretler içindeyim ama yine başka yerlere illa bi gönderme yapmadan rahat edemiyorlar. Kardeş bugüne odaklan adım adım orta doğu şekilleniyor tabiki gizli yardımlarla Rabbim en iyisini bilen ve tuzak kuranları en hayırlısı.
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