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Yağışlar da yetmedi! O gölde korkutan manzara

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Yağışlar da yetmedi! O gölde korkutan manzara

Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’nde su seviyesi bölgede etkili olan yağışlara rağmen düşmeye devam ediyor.

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Foto - Yağışlar da yetmedi! O gölde korkutan manzara

Van Gölü’nde son yıllarda dikkat çeken su kaybı yağışlı dönemlerde de durmadı.

#2
Foto - Yağışlar da yetmedi! O gölde korkutan manzara

Yağışlı dönemlere rağmen göl seviyesindeki düşüşün devam etmesi, iklim şartları ve su kaynaklarının geleceği konusunda endişeleri artırıyor. Özellikle kıyı kesimlerinde belirginleşen çekilme nedeniyle gölün doğal yapısında değişiklikler meydana gelirken, bazı bölgelerde yeni kıyı alanları oluştuğu gözlemleniyor.

#3
Foto - Yağışlar da yetmedi! O gölde korkutan manzara

Uzmanlar, yalnızca yağış miktarının değil; sıcaklık, buharlaşma, havzaya ulaşan su miktarı ve iklim değişikliğinin de gölün su seviyesinde belirleyici olduğunu ifade ediyor. Bölge sakinlerinden Orhan Emen, Van Gölü'ndeki değişimin her geçen yıl daha fazla hissedildiğini belirterek, gölün korunması ve su seviyesindeki düşüşün nedenlerinin kapsamlı şekilde araştırılması çağrısında bulundu.

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Foto - Yağışlar da yetmedi! O gölde korkutan manzara

Van Gölü, sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin yanı sıra bölgenin turizmi açısından da büyük önem taşıyor. Uzmanlar, göldeki su kaybının uzun vadede ekosistem ve kıyı yaşamı üzerindeki muhtemel etkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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