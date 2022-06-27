2022-06-27 16:20:37 Yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı
Sinop'ta süren sağanak nedeniyle Ayancık ilçesinde 3 köy, geçici olarak tahliye edildi.
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Sinop'ta süren sağanak nedeniyle Ayancık ilçesinde 3 köy, geçici olarak tahliye edildi.
Sinop İl Özel İdaresi tarafından Ayancık ilçesindeki 3 köyde, 25 hane sakini, tedbir amacıyla bulundukları yerden alındı. Bu köylerde bulunanların, ilçe merkezindeki yurtlara ve akrabalarının yanına yerleştirildiği bildirildi.
İlçedeki 3 derenin üzerinde bulunan 7 geçici köprü, derelerin debisinin artması sonucu yıkıldı, bazı köylerde su baskını yaşandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, su baskını yaşanan Zaviye köyünde iş makineleriyle temizleme çalışması başlattı.
Derelerdeki su debisi düştükten sonra geçici köprüler yeniden inşa edilecek.
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