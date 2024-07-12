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Teknoloji-Bilişim
6
Xiaomi'den yapay zeka fabrikası! Devrim yapmaya hazırlanıyor

2024-07-12 23:13:34
Xiaomi'den yapay zeka fabrikası! Devrim yapmaya hazırlanıyor

Xiaomi'nin yeni yapay zeka fabrikası, Mix Fold 4 ve Mix Flip modellerini tamamen otomatik üretim süreçleriyle üretilecek.

#1
Foto - Xiaomi'den yapay zeka fabrikası! Devrim yapmaya hazırlanıyor

Yapay zeka ve robotik teknolojiler, endüstriyel üretimde devrim yaratmaya devam ediyor. Çinli teknoloji devi Xiaomi, bu yenilikçi yaklaşımı benimseyerek yeni yapay zeka fabrikası ile akıllı telefon üretiminde çıtayı yükseltiyor. Bu fabrikada, tamamen otonom bir sistemle Mix Fold 4 ve Mix Flip modelleri üretilecek.

#2
Foto - Xiaomi'den yapay zeka fabrikası! Devrim yapmaya hazırlanıyor

Xiaomi, Pekin’de inşa ettiği 80.000 metrekarelik yeni yapay zeka fabrikasında, yüksek teknolojili robotlar ve yapay zeka kullanarak akıllı telefon üretimini tamamen otomatikleştiriyor. İnsanlar, sadece yapay zekayı denetlemekle görevli. Fabrika, yılda 10 milyon akıllı telefon üretebilecek kapasiteye sahip ve bu da her üç saniyede bir akıllı telefon üretildiği anlamına geliyor.

#3
Foto - Xiaomi'den yapay zeka fabrikası! Devrim yapmaya hazırlanıyor

Fabrikanın beyni, Xiaomi Pengpai Akıllı Üretim Platformu (Xiaomi Hyper IMP) olarak adlandırılan gelişmiş bir yapay zeka sistemi. Bu platform, üretim sürecini bağımsız olarak yönetebilir, sorunları tespit edip çözebilir ve süreçleri sürekli olarak iyileştirebilir. Xiaomi CEO’su Lei Jun, bu platformun üretim süreçlerini büyük ölçüde optimize ettiğini ve fabrikayı gerçek bir akıllı fabrikaya dönüştürdüğünü belirtti.

#4
Foto - Xiaomi'den yapay zeka fabrikası! Devrim yapmaya hazırlanıyor

Şirketin bu yapay zeka fabrikası, özellikle katlanabilir telefonlar gibi hassas üretim süreçleri gerektiren cihazlar için ideal bir ortam sunuyor. Mix Fold 4 ve Mix Flip modelleri, bu otomatik sistem sayesinde hassas bileşenlerin ekstra özenle işlendiği bir süreçten geçecek. Bu hem üretim hızını artıracak hem de kalite kontrolünü optimize edecek.

#5
Foto - Xiaomi'den yapay zeka fabrikası! Devrim yapmaya hazırlanıyor

Xiaomi’nin yapay zeka fabrikası, sadece akıllı telefon üretiminde değil, gelecekteki birçok endüstriyel süreçte de bir model teşkil edebilir. Yapay zekanın üretim hatlarına entegrasyonu, insan müdahalesini minimize ederek verimliliği artırırken, aynı zamanda maliyetleri düşürür ve hata oranlarını azaltır. Bu tür fabrikaların yaygınlaşması, endüstriyel üretimde büyük bir dönüşümü beraberinde getirebilir. Sonuç olarak, Xiaomi’nin yapay zeka fabrikası, teknolojinin üretim süreçlerini nasıl dönüştürebileceğinin mükemmel bir örneği. Mix Fold 4 ve Mix Flip modellerinin tüketiciye ulaştığında, bu yeni üretim teknolojisinin sonuçlarını görmek mümkün olacak. Yapay zeka fabrikası ile Xiaomi, sadece bugünün değil, yarının üretim teknolojilerini de şekillendiriyor.

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