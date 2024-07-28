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Spor
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Wout Weghorst geliyor! İkna çalışmaları hızlandı: Yeniden Süper Lig yolunda…

2024-07-28 11:37:00
Wout Weghorst geliyor! İkna çalışmaları hızlandı: Yeniden Süper Lig yolunda…

Trabzonspor, forvet transferinde adaylar arasında bulunan eski Beşiktaşlı Wout Weghorst'u ikna etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

#1
Foto - Wout Weghorst geliyor! İkna çalışmaları hızlandı: Yeniden Süper Lig yolunda…

2024-2025 sezonunun ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını 2-0 yenen Trabzonspor, UEFA 2. Ön Eleme Turu rövanşı öncesinde avantajı eline almıştı. Sezonunun açılışını yapan bordo-mavililer, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak deneyimli savunma oyuncusu Stefan Savic'i renklerine bağlayan Karadeniz ekibi rotayı forvet bölgesine çevirdi.

#2
Foto - Wout Weghorst geliyor! İkna çalışmaları hızlandı: Yeniden Süper Lig yolunda…

Paul Onucahu için Southampton'a 7 milyon euro resmi teklif yapan ve İngiliz ekibinden yanıt bekleyen bordo-mavililer, gündemine eski Beşiktaşlı Wout Weghorst'u da aldı. Play Spor'un haberine göre; Paul Onuachu için temaslarını sürdüren Trabzonspor, bir başka aday Weghorst’u ikna etmek için de çalışmalarını hızlandırdı.

#3
Foto - Wout Weghorst geliyor! İkna çalışmaları hızlandı: Yeniden Süper Lig yolunda…

Championship ekibi Burnley ile Weghorst'un bonservisini almak için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, en kısa sürede olumlu veya olumsuz bir cevap almayı hedefliyor.

#4
Foto - Wout Weghorst geliyor! İkna çalışmaları hızlandı: Yeniden Süper Lig yolunda…

Hollanda ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynama başarısı gösteren 1.97 boyundaki golcü isim, sergilediği futbolla beğenileri kazanmıştı. Beşiktaş'ta forma giymişti 6 milyon euro piyasa değeri bulunan 31 yaşındaki oyuncu, bir dönem Beşiktaş forması da giymişti. 2022-2023 sezonun başında Beşiktaş'a kiralık olarak imza atan Weghorst, siyah-beyazlı takımla çıktığı 18 maçta 9 gol ve 4 asistle mücadele etmişti. Deneyimli futbolcu daha sonra ise Beşiktaş'tan ayrılarak İngiliz devi Manchester United'ın yolunu tutmuştu. Kariyerinde 184 golü var Kariyeri boyunca 487 resmi maça çıkan başarılı futbolcu, 184 kez ağları sarsmayı başardı. Weghorst, 60 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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