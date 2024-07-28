Wout Weghorst geliyor! İkna çalışmaları hızlandı: Yeniden Süper Lig yolunda…

Hollanda ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynama başarısı gösteren 1.97 boyundaki golcü isim, sergilediği futbolla beğenileri kazanmıştı. Beşiktaş'ta forma giymişti 6 milyon euro piyasa değeri bulunan 31 yaşındaki oyuncu, bir dönem Beşiktaş forması da giymişti. 2022-2023 sezonun başında Beşiktaş'a kiralık olarak imza atan Weghorst, siyah-beyazlı takımla çıktığı 18 maçta 9 gol ve 4 asistle mücadele etmişti. Deneyimli futbolcu daha sonra ise Beşiktaş'tan ayrılarak İngiliz devi Manchester United'ın yolunu tutmuştu. Kariyerinde 184 golü var Kariyeri boyunca 487 resmi maça çıkan başarılı futbolcu, 184 kez ağları sarsmayı başardı. Weghorst, 60 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.