WhatsApp’tan sansür özelliği geliyor

Bulanıklaştırma Aracı, yukarıda yer alan WhatsApp ekran görüntüsünde de olduğu gibi iki farklı seçenekte olacak. Kullanıcılar, tercihlerine göre Bulanıklaştırma Aracı seçerek özel ve hassas fotoğraflarına sansür uygulayabilecekler. Ayrıca ek olarak ayrıntılı sansür uygulamak için Bulanıklaştırma Aracı’nın boyutu da değiştirilebilecek.