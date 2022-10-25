2022-10-25 02:37:45 WhatsApp’tan sansür özelliği geliyor
Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, fotoğraflar üzerinde sansür uygulamak için yeni özelliğini test ediyor.
Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, fotoğraflar üzerinde sansür uygulamak için yeni özelliğini test ediyor.
WABetaInfo, bugün blog hesabından yayınladığı yazısında özel ve hassas fotoğraflar için Bulanıklaştırma Aracı’nı test ettiklerini duyurdu.
Anlık mesajlaşma platformu, Bulanıklaştırma Aracı’nı geçtiğimiz aylarda masaüstü kullanıcıları için geliştirmeye başlamıştı.
Gelişme aşaması biten yenilik, bazı masaüstü test kullanıcılarına sunulmaya başladı.
Peki WhatsApp Bulanıklaştırma Aracı’nın detayları neler? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.
WhatsApp Bulanıklaştırma Aracı, iki farklı seçenekle gelecek! Bulanıklaştırma Aracı sayesinde kullanıcılar, özel ya da hassas içerikli fotoğrafları düzenleyerek hızlı bir şekilde sansür uygulayabilecekler.
Anlık mesajlaşma uygulaması, Durum özelliğini getirdiğinden beri fotoğraf düzenleme araçlarındaki çeşitliliği artırmaya başladı.
Öyle ki platform kullanıcılarının gönderilerini üçüncü taraf uygulamalar üzerinde düzenlemesini istemiyor olmalı.
Bulanıklaştırma Aracı, yukarıda yer alan WhatsApp ekran görüntüsünde de olduğu gibi iki farklı seçenekte olacak. Kullanıcılar, tercihlerine göre Bulanıklaştırma Aracı seçerek özel ve hassas fotoğraflarına sansür uygulayabilecekler. Ayrıca ek olarak ayrıntılı sansür uygulamak için Bulanıklaştırma Aracı’nın boyutu da değiştirilebilecek.
WhatsApp Bulanıklaştırma Aracı’nın kararlı sürüme ne zaman geleceği ise belirsiz.
Şimdilik yalnızca masaüstü sürümde test edilen özelliğin telefonlara gelip gelmeyeceği de şimdilik açıklanmadı.
Popüler mesajlaşma platformu, geçtiğimiz günlerde yalnızca Android kullanıcıları için Avatar özelliğinin test aşamasında olduğunu açıkladı . iOS‘ta yer alan Memoji ile benzer işlevi gören fonksiyon, ek olarak WhatsApp profil fotoğrafı yerine de geçecek.
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