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Teknoloji-Bilişim
12
WhatsApp’tan sansür özelliği geliyor

2022-10-25 02:37:45
WhatsApp’tan sansür özelliği geliyor

Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, fotoğraflar üzerinde sansür uygulamak için yeni özelliğini test ediyor.

#1
Foto - WhatsApp’tan sansür özelliği geliyor

WABetaInfo, bugün blog hesabından yayınladığı yazısında özel ve hassas fotoğraflar için Bulanıklaştırma Aracı’nı test ettiklerini duyurdu.

#2
Foto - WhatsApp’tan sansür özelliği geliyor

Anlık mesajlaşma platformu, Bulanıklaştırma Aracı’nı geçtiğimiz aylarda masaüstü kullanıcıları için geliştirmeye başlamıştı.

#3
Foto - WhatsApp’tan sansür özelliği geliyor

Gelişme aşaması biten yenilik, bazı masaüstü test kullanıcılarına sunulmaya başladı.

#4
Foto - WhatsApp’tan sansür özelliği geliyor

Peki WhatsApp Bulanıklaştırma Aracı’nın detayları neler? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

#5
Foto - WhatsApp’tan sansür özelliği geliyor

WhatsApp Bulanıklaştırma Aracı, iki farklı seçenekle gelecek! Bulanıklaştırma Aracı sayesinde kullanıcılar, özel ya da hassas içerikli fotoğrafları düzenleyerek hızlı bir şekilde sansür uygulayabilecekler.

#6
Foto - WhatsApp’tan sansür özelliği geliyor

Anlık mesajlaşma uygulaması, Durum özelliğini getirdiğinden beri fotoğraf düzenleme araçlarındaki çeşitliliği artırmaya başladı.

#7
Foto - WhatsApp’tan sansür özelliği geliyor

Öyle ki platform kullanıcılarının gönderilerini üçüncü taraf uygulamalar üzerinde düzenlemesini istemiyor olmalı.

#8
Foto - WhatsApp’tan sansür özelliği geliyor

Bulanıklaştırma Aracı, yukarıda yer alan WhatsApp ekran görüntüsünde de olduğu gibi iki farklı seçenekte olacak. Kullanıcılar, tercihlerine göre Bulanıklaştırma Aracı seçerek özel ve hassas fotoğraflarına sansür uygulayabilecekler. Ayrıca ek olarak ayrıntılı sansür uygulamak için Bulanıklaştırma Aracı’nın boyutu da değiştirilebilecek.

#9
Foto - WhatsApp’tan sansür özelliği geliyor

WhatsApp Bulanıklaştırma Aracı’nın kararlı sürüme ne zaman geleceği ise belirsiz.

#10
Foto - WhatsApp’tan sansür özelliği geliyor

Şimdilik yalnızca masaüstü sürümde test edilen özelliğin telefonlara gelip gelmeyeceği de şimdilik açıklanmadı.

#11
Foto - WhatsApp’tan sansür özelliği geliyor

Popüler mesajlaşma platformu, geçtiğimiz günlerde yalnızca Android kullanıcıları için Avatar özelliğinin test aşamasında olduğunu açıkladı . iOS‘ta yer alan Memoji ile benzer işlevi gören fonksiyon, ek olarak WhatsApp profil fotoğrafı yerine de geçecek.

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