WhatsApp’tan kamera hamlesi

WhatsApp, özellikle son yıllarda Instagram’ın ön plana çıkmasıyla yalnızca mesajlaşma uygulaması olmaktan ayrıldı. Platform, görsellik üzerine getirdiği bir düzine özellikle fotoğraf ve videolar sayesinde adeta sosyal medya uygulamasına evrildi. Bugün WABetaInfo’nun paylaştığı habere göre WhatsApp iOS için daha kolay video çekmek ve yayınlamak için bir yenilik test ediyor. Peki, bu özellik nedir ve nasıl çalışacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.