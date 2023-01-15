2023-01-15 23:00:29 WhatsApp’tan kamera hamlesi
Popüler uygulamalardan biri olan WhatsApp, İOS cihazlarda kamera çekimini kolaylaştırmaya hazırlanıyor.
Popüler uygulamalardan biri olan WhatsApp, İOS cihazlarda kamera çekimini kolaylaştırmaya hazırlanıyor.
Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, iOS cihazlar için video modu özelliğini test ediyor! İşte detaylar...
WhatsApp, özellikle son yıllarda Instagram’ın ön plana çıkmasıyla yalnızca mesajlaşma uygulaması olmaktan ayrıldı. Platform, görsellik üzerine getirdiği bir düzine özellikle fotoğraf ve videolar sayesinde adeta sosyal medya uygulamasına evrildi. Bugün WABetaInfo’nun paylaştığı habere göre WhatsApp iOS için daha kolay video çekmek ve yayınlamak için bir yenilik test ediyor. Peki, bu özellik nedir ve nasıl çalışacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.
WhatsApp iOS’ta video çekmek artık çok daha kolay olacak.
Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, bir süre önce Android cihazlar için video modunu getirmişti.
Bu modu sayesinde iPhone’larda olduğu gibi kameradan videoya kısa süre içinde geçiş yapılıyor. WhatsApp, video modunu şimdi de iOS’lar için test ediyor.
Bu özellik gelmeden önce kamera tuşuna basılı tutarak video kaydı yapılıyordu. Fakat uzun videolar çekmek için bu durum oldukça yıpratıcı oluyor. Çünkü videoyu kaydetmek ve yeniden çekim yapmaya başlamak oldukça zaman alıyor. Yeni özellik sayesinde video moduyla uzun çekimleri daha kolay yapmak mümkün olacak.
Yenilik şu anda WABetaInfo’nun haberinde belirtildiği gibi test aşamasında yer alıyor. Fakat zaten kısa süre önce Android modellere geldiği için iOS için de yakın zamanda gelmesi bekleniyor.
Öte yandan anlık mesajlaşma uygulaması, güvenlik alanında da birçok yeniliği test ediyor.
Örneğin WhatsApp, bilinmeyen numaralardan ileti geldiğinde kısa yoldan pratik bir şekilde önünü kesmek için bildirim kutucuğundan engelleme kısayolunu test etmeye başladı. Bu özellik de kısa süre içinde platformun kararlı sürümünde yer alarak kullanım deneyimini artıracak.
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