WhatsApp'tan flaş karar! O hesapların hepsi kapatılacak
Whatsapp, üçüncü parti uygulamaların açtığı güvenlik zaafiyetleri sebebiyle flaş bir karar aldı.
Whatsapp günümüzün en popüler uygulamalarından biri, hal böyle olunca uygulamaların sıkıntısı eksik olmuyor.
Uygulamanın en belalı sorunlarından biriüçüncü parti uygulamaları. Whatsapp bu uygulamaları yükleyen kullanıcılarıyla alakalı bir karara imza attı.
Çünkü bu tarz uygulamalar hem gizliliği hem de güvenliği büyük açıda tehdit ediyor.
Peki nedir bu üçüncü parti uygulamaları?
Size Whatsapp'ın sunduğu hizmetler dışında hizmetlerin ek uygulamayla sizlere sunulması.
Başkalarının son görülmelerini görmenizi sağlayan uygulamalar, ekstra bilgiye ulaşmanızı sağlayan uygulamalar diyebiliriz.
Örnek vermek gerekirse Whatsapp Gold gibi uygulamalar üçüncü parti uygulamalar kategorisine giriyor.
Whatsapp bu tarz uygulamalar kullanan hesapları artık geçici bir süreliğine kapatacak.
Peki hesabınız kapandı, ne yapacaksınız? Bu tarz uygulamalar kullandığı için hesabı kapatılan kişiler üçüncü parti uygulamaları silip hemen ardından Whatsapp'ı silip geri yükleyerek hesaplarına kavuşabilirler.