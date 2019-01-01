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WhatsApp'tan flaş karar! O hesapların hepsi kapatılacak

  • Whatsapp, üçüncü parti uygulamaların açtığı güvenlik zaafiyetleri sebebiyle flaş bir karar aldı.

  • Whatsapp günümüzün en popüler uygulamalarından biri, hal böyle olunca uygulamaların sıkıntısı eksik olmuyor.

  • Uygulamanın en belalı sorunlarından biriüçüncü parti uygulamaları. Whatsapp bu uygulamaları yükleyen kullanıcılarıyla alakalı bir karara imza attı.

  • Çünkü bu tarz uygulamalar hem gizliliği hem de güvenliği büyük açıda tehdit ediyor.

  • Peki nedir bu üçüncü parti uygulamaları?

  • Size Whatsapp'ın sunduğu hizmetler dışında hizmetlerin ek uygulamayla sizlere sunulması.

  • Başkalarının son görülmelerini görmenizi sağlayan uygulamalar, ekstra bilgiye ulaşmanızı sağlayan uygulamalar diyebiliriz.

  • Örnek vermek gerekirse Whatsapp Gold gibi uygulamalar üçüncü parti uygulamalar kategorisine giriyor.

  • Whatsapp bu tarz uygulamalar kullanan hesapları artık geçici bir süreliğine kapatacak.

  • Peki hesabınız kapandı, ne yapacaksınız? Bu tarz uygulamalar kullandığı için hesabı kapatılan kişiler üçüncü parti uygulamaları silip hemen ardından Whatsapp'ı silip geri yükleyerek hesaplarına kavuşabilirler.

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