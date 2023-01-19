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Teknoloji-Bilişim
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WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları

2023-01-19 00:15:04
WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları

Meta şirketinin popüler mesajlaşma programı WhatsApp'ta görünmez olmak için birçok yol bulunuyor. İşte o yolların tarifi..

#1
Foto - WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları

Anlık haberleşem platformu WhatsApp'ta nasıl görünmez olunur? İşte WhatsApp'ta görünmez olmak için yollar...

#2
Foto - WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları

WhatsApp, dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan anlık haberleşme platformu konumunda yer alıyor.

#3
Foto - WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları

Fakat milyonlarca insanın yer aldığı bu platformda kullanıcılar, bazı durumlarda görünmez olmak ve iletişimde kalmak istemiyor.

#4
Foto - WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları

WhatsApp’ta da görünmez olmanın farklı şekillerde birden fazla yolu var. Bu yolları, tek tek içerikte listeledik. Peki nasıl görünmez olunur? İşte WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları.

#5
Foto - WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları

Anlık haberleşme platformu WhatsApp, kısa süre önce bir güncelleme yayınlayarak bünyesine yeni özellikler ekledi.

#6
Foto - WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları

Bu özellikler arasında gizlilik alanında görünmez olmak için bir yenilik de geldi.

#7
Foto - WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları

WhatsApp Son Görülme ve Çevrim içi bölümünden gerekli ayarları yaparak kalıcı bir şekilde görünmez olmak artık mümkün.

#8
Foto - WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları

Yukarıdaki görsellerdeki gibi ayarları düzenleyerek WhatsApp’ta görünmez olmak mümkün. Bu ayarları yapmak için ayarları aşağıdakileri sırayla takip edebilirsiniz:

#9
Foto - WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları

WhatsApp Ayarlar Gizlilik Son Görülme ve Çevrim içi Hiç Kimse ve Son Görülme Bilgisiyle Aynı

#10
Foto - WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları

WhatsApp üzerinde görünmez olmak için bir diğer yol ise uzantı eklemek. Fakat bu uzantı sadece WhatsApp Web için gerçekleşiyor.

#11
Foto - WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları

Google’dan WAIncognito eklentisini kurduktan sonra “Don’t send last seen updates” seçeneği sayesinde son görülme ve okundu bilgileri kapanıyor.

#12
Foto - WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları

Anlık mesajlaşma platformunda görünmez olmanın bir diğer yolu ise iletiyi bildirim kutusundan cevaplamak.

#13
Foto - WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları

Uygulamaya girmeden bildirim kutusundan yanıtlanan mesajla karşıdaki kullanıcı, çevrim içi olup olmayacağını anlamayacak.

#14
Foto - WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları

Bu sayede ilk anlattığımız ipucu ayarlarını güncellemeden sadece belirli kişilerle bildirim kutusu üzerinden iletişim sağlanabilir.

#15
Foto - WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları

WhatsApp’ta görünmez olmanın bir diğer ipucu da mesajı interneti kapattıktan sonra yanıtlamak. Platformdan mesaj geldikten sonra bağlı olunan Wi-Fi ya da Hücresel Veri’yi kapatarak mesaj yanıtlanırsa son görülme tarihinde herhangi bir değişiklik olmaz.

#16
Foto - WhatsApp’ta görünmez olmanın yolları

Ama tabii ki mesajın karşı tarafa iletilmesi için uygulamadan çıkış yaptıktan sonra internete tekrardan bağlanmak gerektiğini unutmamak lazım.

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