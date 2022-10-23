WhatsApp'ın grup özelliği bireysellere geliyor

WhatsApp, uçtan uca şifreleme fonksiyonuyla karşılıklı mesajların kendisi dahil kimsenin okuyamamasını sağlıyordu. Popüler mesajlaşma uygulaması bireysel sohbetlerde başlatılan anketler için de yine uçtan uca şifreleme yapacak. Bu sayede WhatsApp dahil kimse anket içeriklerini göremeyecek. WABetaInfo ek olarak özellik için şu sözleri de takipçileriyle paylaştı: “Başlangıçta, WhatsApp’ın neden kullanıcıların bireysel sohbetlerinde anket oluşturmasına izin vermediğini bilmiyorduk, ancak zaten farklı seçenekleriniz varken bir şey sormanın eğlenceli bir yolu bu olabilir.”