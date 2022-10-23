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Teknoloji-Bilişim
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WhatsApp'ın grup özelliği bireysellere geliyor

2022-10-23 22:47:20
WhatsApp'ın grup özelliği bireysellere geliyor

Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yalnızca gruplar için olan anket özelliğini bireysel sohbetler için test ediyor.

#1
Foto - WhatsApp'ın grup özelliği bireysellere geliyor

WhatsApp, geçtiğimiz aylarda sadece grup sohbetlerinde kullanılabilen anket özelliğini getirmişti.

#2
Foto - WhatsApp'ın grup özelliği bireysellere geliyor

WABetaInfo, dün blog hesabından yaptığı paylaşımla kullanıcıların anket özelliğini yalnızca grup sohbetleri için değil bir de bireysel sohbetlerin kullanması için de test ettiklerini paylaştı.

#3
Foto - WhatsApp'ın grup özelliği bireysellere geliyor

WhatsApp bazı Beta test kullanıcıları, bireysel sohbetlerde anket özelliğini kullanmaya başladı.

#4
Foto - WhatsApp'ın grup özelliği bireysellere geliyor

Peki bireysel sohbetler için olan anket özelliğinin grup sohbetlerden farkı olacak mı? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

#5
Foto - WhatsApp'ın grup özelliği bireysellere geliyor

Bireysel sohbetler için anket özelliğinde de şifreleme olacak! Anlık mesajlaşma uygulamasının blog hesabında yaptığı açıklamaya göre kullanıcılar aynen grup sohbetlerinde olduğu şekilde bireysel sohbetlerde de anket oluşturabilecek.

#6
Foto - WhatsApp'ın grup özelliği bireysellere geliyor

Ayrıca yine aynı şekilde grup sohbetlerinde olduğu gibi 12 taneye kadar anket seçeneği eklenebilecek.

#7
Foto - WhatsApp'ın grup özelliği bireysellere geliyor

WhatsApp, uçtan uca şifreleme fonksiyonuyla karşılıklı mesajların kendisi dahil kimsenin okuyamamasını sağlıyordu. Popüler mesajlaşma uygulaması bireysel sohbetlerde başlatılan anketler için de yine uçtan uca şifreleme yapacak. Bu sayede WhatsApp dahil kimse anket içeriklerini göremeyecek. WABetaInfo ek olarak özellik için şu sözleri de takipçileriyle paylaştı: “Başlangıçta, WhatsApp’ın neden kullanıcıların bireysel sohbetlerinde anket oluşturmasına izin vermediğini bilmiyorduk, ancak zaten farklı seçenekleriniz varken bir şey sormanın eğlenceli bir yolu bu olabilir.”

#8
Foto - WhatsApp'ın grup özelliği bireysellere geliyor

Şimdilik test aşamasında özelliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz durumda. Sevilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ayrıca ek olarak Android kullanıcıları için Avatar özelliğini test ettiklerini de geçtiğimiz günlerde duyurdu. Android WhatsApp kullanıcıları, Avatar tasarladıktan sonra tıpkı iOS için Memoji’lerde olduğu gibi çıkartma paketi şeklinde kullanabilecek. WhatsApp kişileriyle de paylaşılabilecek Avatar çıkartma paketleri, ek olarak profil fotoğrafı yerinde de ayarlanabilecek. Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp anket özelliğinin bireysel sohbetlerde olmaması eksiklik yaratıyor muydu? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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