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Teknoloji-Bilişim
5
WhatsApp'ın 3 yeni gizli özelliği ortaya çıktı

2021-11-13 15:11:22
WhatsApp'ın 3 yeni gizli özelliği ortaya çıktı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliklerini kullanıma sunmaya devam ediyor.

#1
Foto - WhatsApp, sohbet uygulamasına yeni güncellemeler sunarken kendini geliştirmeye devam ediyor. Özellikle de rakipleri Signal, Telegram ve diğerleriyle rekabetin gerçekten şiddetli bir hale geldiği son günlerde güncellemeler de peş peşe geliyor. WhatsApp üç yeni güncellemeyi sundu; WhatsApp Web Fotoğraf Editörü, Çıkartma Önerisi ve birçok kullanıcının farkında bile olmadığı Link Önizleme.

WhatsApp, sohbet uygulamasına yeni güncellemeler sunarken kendini geliştirmeye devam ediyor. Özellikle de rakipleri Signal, Telegram ve diğerleriyle rekabetin gerçekten şiddetli bir hale geldiği son günlerde güncellemeler de peş peşe geliyor. WhatsApp üç yeni güncellemeyi sundu; WhatsApp Web Fotoğraf Editörü, Çıkartma Önerisi ve birçok kullanıcının farkında bile olmadığı Link Önizleme.

#2
Foto - 1.WhatsApp Web Fotoğraf Editörü: Çalışırken bazen genellikle bu mesajlaşma uygulamasının mobil uygulamasından, bilgisayar tarayıcınızdaki WhatsApp Web'e geçmeniz gerekiyor. Web uygulamasında iken gönderdiğiniz bir görüntüde değişiklik yapmak istiyorsanız, WhatsApp Web'den telefonunuza geri dönmeniz gerekiyor. Ancak bu sorun yeni Web Fotoğraf Editörü özelliği ile çözüldü! Şimdi, telefonunuzda yaptığınız gibi, görüntüyü Web uygulamasında da göndermeden önce düzenleyebiliyorsunuz.

1.WhatsApp Web Fotoğraf Editörü: Çalışırken bazen genellikle bu mesajlaşma uygulamasının mobil uygulamasından, bilgisayar tarayıcınızdaki WhatsApp Web'e geçmeniz gerekiyor. Web uygulamasında iken gönderdiğiniz bir görüntüde değişiklik yapmak istiyorsanız, WhatsApp Web'den telefonunuza geri dönmeniz gerekiyor. Ancak bu sorun yeni Web Fotoğraf Editörü özelliği ile çözüldü! Şimdi, telefonunuzda yaptığınız gibi, görüntüyü Web uygulamasında da göndermeden önce düzenleyebiliyorsunuz.

#3
Foto - 2.WhatsApp Link Önizleme: Sohbet ederken sosyal medya ve paylaşım bağlantıları beraber çalışırlar. Bu yeni özellik ile WhatsApp kullanıcıların deneyimi artacak. Artık, öncekinden çok daha ayrıntılı bir şekilde bağlantıyı gönderirken veya alırken, bağlantının tam önizlemesini görebileceksiniz. Böylece, bir bağlantıya tıklamadan önce, ne göreceğinizi veya okuyacağınızı bileceksiniz.

2.WhatsApp Link Önizleme: Sohbet ederken sosyal medya ve paylaşım bağlantıları beraber çalışırlar. Bu yeni özellik ile WhatsApp kullanıcıların deneyimi artacak. Artık, öncekinden çok daha ayrıntılı bir şekilde bağlantıyı gönderirken veya alırken, bağlantının tam önizlemesini görebileceksiniz. Böylece, bir bağlantıya tıklamadan önce, ne göreceğinizi veya okuyacağınızı bileceksiniz.

#4
Foto - 3.WhatsApp Çıkartma Önerileri: Çıkartmaların duyguları olmadan yapılan konuşmalar sıkıcı görünüyor olabilir. Kısa mesajınıza lezzet katmak istermisiniz? Bazen uzun mesajları yazarken duygularınızı desteklemek için uygun çıkartmayı bulmak rahatsız edici olabilir. Şimdi WhatsApp çıkartma öneri özelliği ile doğru çıkartmayı daha hızlı ve kolay bulabilirsiniz. Yazarken, ilgili çıkartmalar anlık önermeler ile size yardımcı olur.

3.WhatsApp Çıkartma Önerileri: Çıkartmaların duyguları olmadan yapılan konuşmalar sıkıcı görünüyor olabilir. Kısa mesajınıza lezzet katmak istermisiniz? Bazen uzun mesajları yazarken duygularınızı desteklemek için uygun çıkartmayı bulmak rahatsız edici olabilir. Şimdi WhatsApp çıkartma öneri özelliği ile doğru çıkartmayı daha hızlı ve kolay bulabilirsiniz. Yazarken, ilgili çıkartmalar anlık önermeler ile size yardımcı olur.

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