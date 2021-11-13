WhatsApp'ın 3 yeni gizli özelliği ortaya çıktı

WhatsApp, sohbet uygulamasına yeni güncellemeler sunarken kendini geliştirmeye devam ediyor. Özellikle de rakipleri Signal, Telegram ve diğerleriyle rekabetin gerçekten şiddetli bir hale geldiği son günlerde güncellemeler de peş peşe geliyor. WhatsApp üç yeni güncellemeyi sundu; WhatsApp Web Fotoğraf Editörü, Çıkartma Önerisi ve birçok kullanıcının farkında bile olmadığı Link Önizleme.