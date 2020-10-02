2020-10-02 10:52:05 WhatsApp'dan bomba özellik! Bugün başladı
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik daha geldi.
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik daha geldi.
WhatsApp kullanan insanlar bugünden itibaren yeni bir özellikle daha karşılaşacak.
WhatsApp'ta bir kişiyi veye bir grubu sessize almak isteyen kullanıcılar en fazla 1 yıl boyunca sessize alabiliyordu.
Yeni gelen güncellemeyle artık istenilmeyen bir kişi veya grup süresiz olarak sessize alınabilecek. Böylece kullanıcı sesi açana kadar o konuşma sessizde kalabilecek. Yeni özellik bugün itibariyle kademeli olarak kullanıcılara dağıtılmaya başlandı.
Öte yandan WhatsApp'ın bir özelliği daha öğrenildi. Mesaj gönderenlerin mesajını yok eden özellik şu şekilde çalışıyor.
WhatsApp'da görsel gönderen kişilerin bu görüntüleri sonradan yok etmesini sağlayan süreli mesaj dönemi başlıyor.
Görüntüde de görüldüğü gibi bir fotoğraf, video veya GIF seçerken sol tarafta yer alan simgeye tıklayarak gönderinin süreli olarak gönderilmesi sağlanabilecek.
Ancak bu sürenin ne kadar uzunlukta olabileceği henüz bilinmezliğini koruyor.
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