WhatsApp hesabınız başka bir telefonda açılabilir

WhatsApp uygulamasının uzun yıllardır devam eden bir güvenlik sorunu, bir genç tarafından ortaya çıkarıldı. Fransa’ya taşınan Ugo isimli genç, yeni bir telefon numarası aldıktan sonra WhatsApp hesabı kurdu ancak numaranın daha önce kullanılmış bir hesaba ait olduğunu fark etti. Profil fotoğrafı ve mesajlarına erişen genç, WhatsApp ile iletişime geçerek sorunu çözmeye çalıştı. WhatsApp uygulamasındaki bu güvenlik açığının aşılması için ne yapılması gerektiği konusu ise gündemdeki yerini koruyor.