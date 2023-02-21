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Teknoloji-Bilişim
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WhatsApp hesabınız başka bir telefonda açılabilir

2023-02-21 21:29:19
WhatsApp hesabınız başka bir telefonda açılabilir

WhatsApp uygulamasının uzun yıllardır devam eden bir güvenlik sorunu, bir genç tarafından ortaya çıkarıldı. Fransa’ya taşınan Ugo isimli genç, yeni bir telefon numarası aldıktan sonra WhatsApp hesabı kurdu ancak numaranın daha önce kullanılmış bir hesaba ait olduğunu fark etti. Profil fotoğrafı ve mesajlarına erişen genç, WhatsApp ile iletişime geçerek sorunu çözmeye çalıştı. WhatsApp uygulamasındaki bu güvenlik açığının aşılması için ne yapılması gerektiği konusu ise gündemdeki yerini koruyor.

#1
Foto - WhatsApp hesabınız başka bir telefonda açılabilir

Yeni bir telefon numarası alan genç, kayıtlı bir eski WhatsApp hesabı olduğunu fark etti! İşte detaylar...

#2
Foto - WhatsApp hesabınız başka bir telefonda açılabilir

WhatsApp, Türkiye ve dünyada en çok kullanılan mesajlaşma platformu. Fakat uygulamanın uzun yıllardır devam eden bir güvenlik sorunu mevcut. Bugün ortaya çıkan haberde bunun bir örneği, oldukça dikkat çekti ve aynı zamanda tepki topladı.

#3
Foto - WhatsApp hesabınız başka bir telefonda açılabilir

Yeni bir telefon numarası satın alan kişi, eski sahibin WhatsApp hesabına erişebilir. Peki, habere konu olan WhatsApp’taki güvenlik sorununu aşmak için ne yapmak gerekiyor? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

#4
Foto - WhatsApp hesabınız başka bir telefonda açılabilir

go isimli bir genç, Fransa’ya taşındıktan sonra yeni bir telefon numarası aldığı ve o numara üzerine WhatsApp hesabı kurdu. Fakat kurduktan sonra numaranın daha önce kullanılmış bir WhatsApp hesabı olduğunu fark etti.

#5
Foto - WhatsApp hesabınız başka bir telefonda açılabilir

Bir kadının profil fotoğrafı ve mesajlarını telefonunda fark eden genç, sorundan dolayı WhatsApp ile iletişim kurdu.

#6
Foto - WhatsApp hesabınız başka bir telefonda açılabilir

Fakat WhatsApp’ın kendilerine olumsuz dönüş yapması üzerine yayın organlarıyla iletişim kuran kişi, bunun ilk kez yaşanmadığını fark etti.

#7
Foto - WhatsApp hesabınız başka bir telefonda açılabilir

Çünkü telekom şirketlerinin numaraları, her zaman kısıtlıdır ve iptal edildikten bir süre sonra yeniden satışa çıkarılabilir.

#8
Foto - WhatsApp hesabınız başka bir telefonda açılabilir

Ek olarak da numara için WhatsApp hesabı aktif edilmişse ve bu hesap silinmemişse bu durumun yaşanma ihtimali çok düşük olsa da mevcut.

#9
Foto - WhatsApp hesabınız başka bir telefonda açılabilir

Sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları için büyük önem taşıyan gizlilik ve güvenlik açığının WhatsApp’ta bu şekilde yer alması ve kullanıcının olumsuz dönüş alması tepki çekti.

#10
Foto - WhatsApp hesabınız başka bir telefonda açılabilir

Her ne kadar eski numara sahibinin yeni numaraya geçiş yapmadan önce hesabını silmesi gerekse de vefat ya da telefonun kaybı gibi başka durumlar da yaşanabilir.

#11
Foto - WhatsApp hesabınız başka bir telefonda açılabilir

Bu nedenle WhatsApp’ın bu konu üzerinde bir değişiklik yapması bekleniyor.

#12
Foto - WhatsApp hesabınız başka bir telefonda açılabilir

Öte yandan WhatsApp, İki Adımlı Doğrulama seçeneğini etkinleştirmenin güvenlik ve gizlilik alanında büyük önem taşıyacağını her zaman belirtiyor. WhatsApp İki Adımlı Doğrulama seçeneğini aktif etmek için şu adımları izlemeniz yeterli:

#13
Foto - WhatsApp hesabınız başka bir telefonda açılabilir

WhatsApp Ayarlar Hesap İki Adımlı Doğrulama Etkinleştir Belirlediğiniz altı haneli anahtarı girin ve onaylayın. Erişebileceğiniz bir e-posta adresi girin veya e-posta adresi eklemek istemiyorsanız Atla’ya dokunun. İleri Kaydet Bitti Kaynak: Shift Delete

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