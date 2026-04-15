Peter Magyar'dan Başkan Erdoğan çıkışı! Görüşmenin detaylarını paylaştı...
Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban liderliğini sona erdiren yeni başbakan Peter Magyar, sandık zaferinden sonra dünya liderlerinden tebrik mesajı aldı.
Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Magyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü ve iki ülke arasında yeni bir dönemin kapılarının aralandığını duyurdu.
Peter Magyar, görüşmenin detaylarını şöyle paylaştı:
"Dün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferimden dolayı beni tebrik etti ve Macaristan ile Macar halkına en iyi dileklerini iletti." Görüşmede enerji, güvenlik politikası, ticaret ve kültür alanlarında mevcut işbirliğini güçlendirerek sürdürme konusunda tam mutabakata varıldığını iletti.
Yeni Başbakan Magyar, diplomatik temasın zirve noktasını şu ifadelerle duyurdu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan beni Ankara’ya davet etti; ben de onu 1956 Devrimi’nin 70. yıldönümü münasebetiyle Budapeşte’ye davet ettim."
