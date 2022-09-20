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Teknoloji-Bilişim
14
Volkswagen'e göre 2023 karanlık

2022-09-20 00:17:00
Volkswagen'e göre 2023 karanlık

Otomobil dünyasını vuran çip kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan Volkswagen, krizin devam edeceğini savundu.

#1
Foto - Volkswagen'e göre 2023 karanlık

Tüm dünyada küresel çip krizi, etkisini hissettirmeye devam ediyor.

#2
Foto - Volkswagen'e göre 2023 karanlık

Özellikle 2020’nin başlarında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ve karantina süreci, yarı iletken üretimini de olumsuz anlamda etkiledi.

#3
Foto - Volkswagen'e göre 2023 karanlık

Dünyanın birçok yerinde uygulanan tam kapanma ve artan hastalıklar, tedarik zincirleri oluşmasına neden oldu.

#4
Foto - Volkswagen'e göre 2023 karanlık

Volkswagen’e göre çip krizi kritik 2023’te de devam edecek Büyük teknoloji firmaları, tedarik zincirleriyle birlikte ürünlerini piyasa sürmekte zorlandı.

#5
Foto - Volkswagen'e göre 2023 karanlık

Birçok üründe gecikmeler yaşandı ve hala sorunlar devam ediyor. Yetkili kişilere göre ise bu sıkıntının yakın zamanda geçebilmesi pek mümkün görünmüyor.

#6
Foto - Volkswagen'e göre 2023 karanlık

Çip krizinin vurduğu en büyük sektörlerden birisi de otomotiv oldu. Sektörün en önemli isimlerinden olan Volkswagen’e göre ise bu krizi artık bir süreliğine normal olarak kabul etmemiz gerekiyor.

#7
Foto - Volkswagen'e göre 2023 karanlık

Şirket, kendini bu koşullara ayarlıyor ve krizin 2023’te de azalmayacağını savunuyor. Volkswagen satın alma başkanı Murat Aksel, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi.

#8
Foto - Volkswagen'e göre 2023 karanlık

Volkswagen’e göre çip krizi kritik 2023’te de devam edecek Büyük teknoloji firmaları, tedarik zincirleriyle birlikte ürünlerini piyasa sürmekte zorlandı.

#9
Foto - Volkswagen'e göre 2023 karanlık

Birçok üründe gecikmeler yaşandı ve hala sorunlar devam ediyor. Yetkili kişilere göre ise bu sıkıntının yakın zamanda geçebilmesi pek mümkün görünmüyor.

#10
Foto - Volkswagen'e göre 2023 karanlık

Çip krizinin vurduğu en büyük sektörlerden birisi de otomotiv oldu. Sektörün en önemli isimlerinden olan Volkswagen’e göre ise bu krizi artık bir süreliğine normal olarak kabul etmemiz gerekiyor. Şirket, kendini bu koşullara ayarlıyor ve krizin 2023’te de azalmayacağını savunuyor. Volkswagen satın alma başkanı Murat Aksel, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi.

#11
Foto - Volkswagen'e göre 2023 karanlık

Yeni kapasite yatırımı şu anda yolda, ancak 2023 dahil olmak üzere yarı iletkenlerde yapısal bir eksiklik olabilir. Görünen o ki yapısal bir sorun, hızlı bir şekilde çözülemeyecek. Tedarik zincirinde son iki yılda gördüklerimizin yeni normal olduğu kabul etmeliyiz. Yeni jeopolitik sorunlar ortaya çıktıkça, varsa daha karmaşık ve zorlu hale gelecek.

#12
Foto - Volkswagen'e göre 2023 karanlık

Öte yandan ABD’li ve Asyalı çip üreticileri , Beyaz Saray’ın 52 milyar dolarlık yatırım teklifinin onaydan geçememesi halinde ABD yatırım planlarını ertelemek veya azaltmak zorunda kalacakları konusunda uyarıyor.

#13
Foto - Volkswagen'e göre 2023 karanlık

Ek olarak Intel ve Samsung gibi dev şirketler, yarı iletken ve çip krizine karşı koymak için yatırımlar yapsa da bir başka tehlike çanları da bu yatırımlar için çalıyor. Siz yarı iletken krizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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