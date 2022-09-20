Volkswagen'e göre 2023 karanlık

Çip krizinin vurduğu en büyük sektörlerden birisi de otomotiv oldu. Sektörün en önemli isimlerinden olan Volkswagen’e göre ise bu krizi artık bir süreliğine normal olarak kabul etmemiz gerekiyor. Şirket, kendini bu koşullara ayarlıyor ve krizin 2023’te de azalmayacağını savunuyor. Volkswagen satın alma başkanı Murat Aksel, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi.