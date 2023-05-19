2023-05-19 02:53:46 Volkswagen, HarmonyOS kullanacak!
Volkswagen, Çin'de üreteceği otomobillerde HarmonyOS sistemini tercih edebilir. Huawei ve VW'nin yeni anlaşması ortaya çıktı.
Volkswagen, Çin'de üreteceği otomobillerde HarmonyOS sistemini tercih edebilir. Huawei ve VW'nin yeni anlaşması ortaya çıktı.
Volkswagen ve Huawei arasında oldukça önemli bir anlaşma imzalanmış olabilir.
İddialara göre Çinli üreticinin kendi işletim sistemi HarmonyOS, Volkswagen otomobillere güç verecek. İlk aşamada Çin’de üretilen araçların bilgi-eğlence sistemine entegre edilecek.
Volkswagen modellerinde HarmonyOS dönemi mi başlıyor? Financial Times’ın haberine göre Volkswagen, araçlarını daha dijital hale geitrmek istiyor. Bundan dolayı da “Çinli bir teknoloji şirketiyle” aktif bir iş birliği halinde. Bu konuda VW ve Huawei arasında çok yönlü bir araştırma yürütüldüğü söyleniyor.
Volkswagen’in HarmonyOS’i kullanma kararı, birkaç faktörden kaynaklanıyor. İlk olarak Çinli kullanıcılar, yerli teknolojilere daha fazla ilgi duyarak HarmonyOS’i destekliyor.
Ayrıca Volkswagen, özellikle elektrikli araç modellerinde rekabetçi yazılım çözümleri geliştirmede zorlanıyor. Bu yüzden üçüncü parti bir arayüz kulanmak istiyor.
Huawei değerlendirilen tek aday olmasa da, HarmonyOS ekosistemi yaratma isteğiyle ön plana çıkıyor.
Huawei’nin otomotiv endüstrisindeki kendine ait bir girişimi olduğunu ve HarmonyOS’i elektrikli arabalarda test ettiğini hatırlatmak gerekiyor.
Ortaklığın gerçekleşmesi halinde ise Çin’deki çeşitli VW modellerinde HarmonyOS desteği göreceğiz. Bu, hem Huawei’nin işletim sistemine yönelik talebi artıracak hem de HarmonyOS’i Android‘e karşı daha güçlü bir rakip haline getirecek.
Ancak Volkswagen’in Avrupa pazarında farklı bir yaklaşım benimseyeceği söyleniyor. Otomotiv devi, Avrupa’da satılan arabalarında bir süre daha Android Auto’yu kullanacak.
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