Volkswagen, HarmonyOS kullanacak!

Volkswagen modellerinde HarmonyOS dönemi mi başlıyor? Financial Times’ın haberine göre Volkswagen, araçlarını daha dijital hale geitrmek istiyor. Bundan dolayı da “Çinli bir teknoloji şirketiyle” aktif bir iş birliği halinde. Bu konuda VW ve Huawei arasında çok yönlü bir araştırma yürütüldüğü söyleniyor.