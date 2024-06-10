Volkswagen enerji işine giriyor!

İlk Elli pil depolama projeleri gelecek yılın başlarında başlatılabilir. Elli projesi kapsamındaki en büyük projeler şu anda 350 MW'a kadar kapasiteye ve 700 MWh depolama kapasitesine sahip. Bu tür projeler Almanya'da şu anda yaklaşık bir GWh civarında olan toplam depolama kapasitesini neredeyse iki katına çıkaracak.