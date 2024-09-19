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Otomotiv
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Volkswagen çöküyor! Almanya'dan sonra sıra Çin'e geldi

2024-09-19 20:18:58
Volkswagen çöküyor! Almanya'dan sonra sıra Çin'e geldi

Alman otomotiv üretici Volkswagen'den kötü haberler gelmeye devam ediyor.

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#1
Foto - Volkswagen çöküyor! Almanya'dan sonra sıra Çin'e geldi

Almanya'da fabrika kapatma kararıyla küresel otomotiv sektöründe depreme neden otomotiv devi Volkswagen ve en eski Çinli ortağı, içten yanmalı motorlu araçlara olan talebin yavaşlaması nedeniyle Çin'deki bir fabrikayı ve muhtemelen daha fazlasını kapatmayı planlıyor.

#2
Foto - Volkswagen çöküyor! Almanya'dan sonra sıra Çin'e geldi

Bloomberg'in haberine göre, Volkswagen SAIC Motor Corp. ile yirmi yıllık girişimi, Nanjing'deki bir fabrikayı gelecek yıl içinde kapatmaya hazırlanıyor. VW Passat ve Skoda otomobilleri üreten tesis, yıllık 360 bin araç kapasitesine sahip.

#3
Foto - Volkswagen çöküyor! Almanya'dan sonra sıra Çin'e geldi

SAIC Volkswagen Automobile Co. iki yıl önce Şanghay'daki üssünde 1980'lerin ortalarından beri açık olan bir fabrikada üretimi durdurmuştu.

#4
Foto - Volkswagen çöküyor! Almanya'dan sonra sıra Çin'e geldi

Şirket, Çin'de karşılaştığı zorlukların büyüklüğünün altını çizerek, ortakların, satışlardaki keskin düşüşün ardından VW'nin Skoda markası için bir strateji değerlendirme süreci yürüttüğünü doğruladı.

#5
Foto - Volkswagen çöküyor! Almanya'dan sonra sıra Çin'e geldi

Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde bulunan ve çeşitli Skoda modelleri üreten bir tesisin aylardır atıl durumda olduğu ve kapatılmasının düşünüldüğü belirtildi.

#6
Foto - Volkswagen çöküyor! Almanya'dan sonra sıra Çin'e geldi

VW China, Bloomberg News'in sorularına e-posta ile verdiği yanıtta, “Tüm SAIC Volkswagen fabrikaları piyasa gerekliliklerine ve öngörülerimize göre normal bir şekilde çalışıyor. Odak noktaları akıllı elektrikli araçlara doğru kayarken, araç üretimini ve bileşen fabrikalarını da adım adım dönüştürüyoruz” ifadeleri yer aldı.

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