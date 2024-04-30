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Volkanik patlamadan doğan güzellik: Melendiz Çayı

2024-04-30 10:29:02
Volkanik patlamadan doğan güzellik: Melendiz Çayı

Dünyanın sayılı güzelliklerinden olan Melendiz Çayı ilkbaharla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

#1
Foto - Volkanik patlamadan doğan güzellik: Melendiz Çayı

Dünyanın 2. en büyük kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi, içerisinden akan Melendiz Çayı ile tabiatın tüm güzelliklerini bir arada sergiliyor.

#2
Foto - Volkanik patlamadan doğan güzellik: Melendiz Çayı

Volkanik patlamanın ardından Hasan Dağı’nın eteklerinden çıkan hem termal hem de kaynak suyu, Melendiz Çayı ile Aksaray’ın barajına dökülerek içme ve tarımsal sulamada kullanılıyor.

#3
Foto - Volkanik patlamadan doğan güzellik: Melendiz Çayı

Melendiz Çayı, Hasan Dağı’nın volkanik patlamasıyla dağın eteklerinden doğan tabiat harikası bir çay olarak Aksaray’ın Ihlara Vadisi’nde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

#4
Foto - Volkanik patlamadan doğan güzellik: Melendiz Çayı

Yine volkanik patlama ile oluşan ve dünyanın en büyük 2. kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi içerisinden kilometrelerce akan Melendiz Çayı tabiat harikası görüntüler oluşturuyor.

#5
Foto - Volkanik patlamadan doğan güzellik: Melendiz Çayı

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisi yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bu yıl da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

#6
Foto - Volkanik patlamadan doğan güzellik: Melendiz Çayı

Melendiz Çayı ve vadi hakkında bilgiler veren bölgenin yerel rehberlerinden Kerim Yasav (49), “Hasan Dağı’nın patlamasıyla bu vadi oluşmuş. Hasan Dağı volkanik bir dağ olduğundan dolayı bir bölümünden sıcak su Ziga bölgesinden çıkar, bir bölümünden de soğuk su olarak Hasan Dağı’nın eteklerinden doğar gelir. Ayrıca Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Çardak köyünün alt kısımlarında dipsiz dediğimiz bir mevkiden daha doğar. İkisi Aksaray’ın Ilısu köyünün üzerinde birleşir. Birleşme noktasından da akarak Melendiz Çayını oluşturur. Buradan da kilometrelerce sonra Mamasın Barajına dökülür. Mamasın Barajından da tarımsal sulama ve arıtılarak içme suyu olarak kullanılır” dedi.

#7
Foto - Volkanik patlamadan doğan güzellik: Melendiz Çayı

Yerli ve yabancı turistler ise vadi ve çayın eşsiz bir güzelliği olduğunu belirterek keşfetmeye geldiklerini söyledi.

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