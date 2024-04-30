Volkanik patlamadan doğan güzellik: Melendiz Çayı

Melendiz Çayı ve vadi hakkında bilgiler veren bölgenin yerel rehberlerinden Kerim Yasav (49), “Hasan Dağı’nın patlamasıyla bu vadi oluşmuş. Hasan Dağı volkanik bir dağ olduğundan dolayı bir bölümünden sıcak su Ziga bölgesinden çıkar, bir bölümünden de soğuk su olarak Hasan Dağı’nın eteklerinden doğar gelir. Ayrıca Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Çardak köyünün alt kısımlarında dipsiz dediğimiz bir mevkiden daha doğar. İkisi Aksaray’ın Ilısu köyünün üzerinde birleşir. Birleşme noktasından da akarak Melendiz Çayını oluşturur. Buradan da kilometrelerce sonra Mamasın Barajına dökülür. Mamasın Barajından da tarımsal sulama ve arıtılarak içme suyu olarak kullanılır” dedi.