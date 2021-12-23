Vitamin eksikliğinin 8 belirtisi

Şiş gözler bazen yetersiz uykuyu gösterir, ancak aynı zamanda iyot düzeylerinin de az olduğunu gösterir. Vücut tarafından kolayca kullanılmadığı için sofra tuzu alımını önlemek veya sınırlamak gerekir. İyot; brom, florin, klor gibi endokrin bozucu maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olur ve tiroidin doğru çalışmasını sağlayarak şişliğin azalmasına yardım eder.