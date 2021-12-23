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Sağlık
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Vitamin eksikliğinin 8 belirtisi

2021-12-23 03:00:10
Vitamin eksikliğinin 8 belirtisi

İnsan vücudu vitamin eksikliği nedeniyle bazı işaretler verir! İşte gözle görebileceğiniz 8 belirti.

#1
Foto - Vitaminler kişinin sağlıklı yaşaması ve sağlıklı olması açısından çok çok önemlidir. Büyüme, hücre yenilenmesi ve enerji üretimi için gerekmektedir ve vücutta mutlaka bulunması gerekir.

Vitaminler kişinin sağlıklı yaşaması ve sağlıklı olması açısından çok çok önemlidir. Büyüme, hücre yenilenmesi ve enerji üretimi için gerekmektedir ve vücutta mutlaka bulunması gerekir.

#2
Foto - En büyük ve güçlü vitamin kaynağı, tükettiklerimizdir. Ancak bazı zamanlarda besinler bile yeterli gelmeyebilir.

En büyük ve güçlü vitamin kaynağı, tükettiklerimizdir. Ancak bazı zamanlarda besinler bile yeterli gelmeyebilir.

#3
Foto - Beden ve ruh sağlığının korunması için vitaminlerin doğru şekilde ve uygun dozlarda alınması önem taşıyor. Vücuttaki tüm organ ve sistemleri etkileyen vitaminlerin yetersiz alımı farklı belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Beden ve ruh sağlığının korunması için vitaminlerin doğru şekilde ve uygun dozlarda alınması önem taşıyor. Vücuttaki tüm organ ve sistemleri etkileyen vitaminlerin yetersiz alımı farklı belirtilerle kendini gösterebiliyor.

#4
Foto - Vitamin eksiklikleri sonucunda başta bağışıklık sistemi olmak üzere birçok farklı hastalık görülebiliyor. Peki vitamin eksikliğini en kolay nasıl anlarız? İşte dışardan tek bir bakışla vitamin yetersizliği olduğunu gösteren işaretler...

Vitamin eksiklikleri sonucunda başta bağışıklık sistemi olmak üzere birçok farklı hastalık görülebiliyor. Peki vitamin eksikliğini en kolay nasıl anlarız? İşte dışardan tek bir bakışla vitamin yetersizliği olduğunu gösteren işaretler...

#5
Foto - C vitamini eksikliği sıklıkla diş eti kanamalarına ve burun kanamalarına ve şişmiş eklemlere yol açar. Vücudumuz bu vitamini üretmez ve vücutta depolamaz, bu yüzden onu diyetinizle tüketmelisiniz.

C vitamini eksikliği sıklıkla diş eti kanamalarına ve burun kanamalarına ve şişmiş eklemlere yol açar. Vücudumuz bu vitamini üretmez ve vücutta depolamaz, bu yüzden onu diyetinizle tüketmelisiniz.

#6
Foto - Soluk dudaklar, Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) tarafından rapor edilen ABD’deki en yaygın beslenme yetersizliği olan demir eksikliğinin yaygın bir semptomudur. Çok sayıda insan vücuttaki demir eksikliğinden dolayı anemi ve yorgunluktan muzdariptir.

Soluk dudaklar, Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) tarafından rapor edilen ABD’deki en yaygın beslenme yetersizliği olan demir eksikliğinin yaygın bir semptomudur. Çok sayıda insan vücuttaki demir eksikliğinden dolayı anemi ve yorgunluktan muzdariptir.

#7
Foto - Akneler, A, E ve B vitamin komplekslerindeki eksiklikler nedeniyle ortaya çıkabilir.Bu konuda rol alan birçok hormonal ve çevresel faktör bulunurken, bu besinlerin yokluğunda akne oluşturma ihtimaliniz artabilir.

Akneler, A, E ve B vitamin komplekslerindeki eksiklikler nedeniyle ortaya çıkabilir.Bu konuda rol alan birçok hormonal ve çevresel faktör bulunurken, bu besinlerin yokluğunda akne oluşturma ihtimaliniz artabilir.

#8
Foto - Cildiniz aşırı derecede solgunsa, vücudunuzda muhtemelen B12 vitamini eksiktir. Bu eksikliğin diğer belirtileri cilt rahatsızlıkları ve yorgunluk şeklinde kendini gösterir. B12 Vitaminibol miktarda hayvansal gıdalarda bulunur ancak B12 vitamini takviyeleri de alabilirsiniz.

Cildiniz aşırı derecede solgunsa, vücudunuzda muhtemelen B12 vitamini eksiktir. Bu eksikliğin diğer belirtileri cilt rahatsızlıkları ve yorgunluk şeklinde kendini gösterir. B12 Vitaminibol miktarda hayvansal gıdalarda bulunur ancak B12 vitamini takviyeleri de alabilirsiniz.

#9
Foto - Şiş gözler bazen yetersiz uykuyu gösterir, ancak aynı zamanda iyot düzeylerinin de az olduğunu gösterir. Vücut tarafından kolayca kullanılmadığı için sofra tuzu alımını önlemek veya sınırlamak gerekir. İyot; brom, florin, klor gibi endokrin bozucu maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olur ve tiroidin doğru çalışmasını sağlayarak şişliğin azalmasına yardım eder.

Şiş gözler bazen yetersiz uykuyu gösterir, ancak aynı zamanda iyot düzeylerinin de az olduğunu gösterir. Vücut tarafından kolayca kullanılmadığı için sofra tuzu alımını önlemek veya sınırlamak gerekir. İyot; brom, florin, klor gibi endokrin bozucu maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olur ve tiroidin doğru çalışmasını sağlayarak şişliğin azalmasına yardım eder.

#10
Foto - Saçlarınız kırılgan ve kuru hale geldiyse ve saç derisinde çok fazla kepek varsa, antibiyotik kullanımından kaynaklanan Biotin veya B7 vitamini eksikliği olabilir.

Saçlarınız kırılgan ve kuru hale geldiyse ve saç derisinde çok fazla kepek varsa, antibiyotik kullanımından kaynaklanan Biotin veya B7 vitamini eksikliği olabilir.

#11
Foto - Aşırı kuru cilde, kötü bir beslenme planı ve uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaynaklanan besin yetersizliği neden olabilir.

Aşırı kuru cilde, kötü bir beslenme planı ve uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaynaklanan besin yetersizliği neden olabilir.

#12
Foto - Gözlerinizin beyazlarında sarımsı bir renk, sarılık olarak bilinen ve dokulardaki artan bilirubin düzeyleri ile karakterize edilen bir durumdan kaynaklanır.

Gözlerinizin beyazlarında sarımsı bir renk, sarılık olarak bilinen ve dokulardaki artan bilirubin düzeyleri ile karakterize edilen bir durumdan kaynaklanır.

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