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Doğa
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"Vira Bismillah"

2022-09-01 07:06:44
"Vira Bismillah"

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Rize'deki balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

#1
Foto - "Vira Bismillah"

Rize, Çayeli ve Pazar balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır tekneleri, av yasağının sona ermesiyle birlikte denize ağlarını bıraktı.

#2
Foto - "Vira Bismillah"

Gece 04.00 sıralarında ağlarını toplayan balıkçılar en çok istavrit topladı. Balıkçılar, palamut balığından ise umduğunu bulamadı.

#3
Foto - "Vira Bismillah"

Pazar Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan gırgır teknesi Atahan 53 kaptanı Yusuf Veyisoğlu, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri balıkçılıkla uğraştığını söyledi.

#4
Foto - "Vira Bismillah"

Veyisoğlu, sezondan umutlu olduklarını belirterek, "Bu yıl işaretler güzel gözüküyor.

#5
Foto - "Vira Bismillah"

İlk ağımızı attık. Özellikle palamut konusunda büyük beklenti içerisindeyiz.

#6
Foto - "Vira Bismillah"

Bol miktarda bekliyoruz. İnşallah tüm sezon iyi geçer." dedi.

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