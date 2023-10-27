Villa inşaatında ortaya çıktı!

Mezarı fark eden kepçe operatörü Sinan Kalaman, gazetecilere, villa inşaatının bahçesinde perde duvar için kazı yaparken bu yapıya denk geldiğini söyledi. Bunun üzerine jandarmaya haber verdiklerini belirten Kalaman, "330 yıllarına ait kadın mezarı olduğunu söylediler. Burada kazı yapılacak. İçinde değerli birkaç eşyası var." diye konuştu.