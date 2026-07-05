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Vicdanları yaralayan karar! Alkollü katile tahliye

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Vicdanları yaralayan karar! Alkollü katile tahliye

Erzurum'da 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat'ı bisikletiyle ekmek almaya giderken otomobille çarparak öldüren ehliyetsiz ve alkollü sürücü Cüneyt Bargın'ın, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmesi vicdanları yaraladı. Oğullarının yüzde 100 kusursuz olduğunun bilirkişi raporuyla ortaya konulduğunu belirten Murat ve Özlem Cellat çifti, verilen cezayı kabul etmediklerini belirterek, "Bu trafik kazası değil, çocuğumuz resmen katledildi. Adalet yerini bulsun" çağrısında bulundu.

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Foto - Vicdanları yaralayan karar! Alkollü katile tahliye

Palandöken ilçesinde 6 Nisan akşamı meydana gelen olayda, ekmek almak için bisikletiyle evden çıkan 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat'a, Cüneyt Bargın yönetimindeki 25 AEA 761 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan küçük çocuk ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özlem ve Murat Cellat çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Alperen'in hastane yolunda kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen çocuk, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Abdulbaki Alperen Cellat, kazadan 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

#2
Foto - Vicdanları yaralayan karar! Alkollü katile tahliye

Kazanın ardından kısa sürede yakalanan sürücü Cüneyt Bargın'ın 2.13 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Bargın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece taksirle yaralama ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyayı inceleyen Erzurum Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, kazada Cüneyt Bargın'ın yüzde 100 kusurlu olduğu, Abdulbaki Alperen Cellat'ın ise kusurunun bulunmadığı tespit edildi.

#3
Foto - Vicdanları yaralayan karar! Alkollü katile tahliye

Bunun üzerine Cüneyt Bargın hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' ile 'alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemede ailenin avukatı Timurhan Gür'ün görevsizlik talebi reddedildi. Mahkeme, sanık Cüneyt Bargın'a 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri gerekçe gösterilerek takdiri indirim uygulanıp ceza 3 yıl 9 aya düşürüldü. Bargın'ın tutuklu kaldığı süre ve aldığı ceza dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

#4
Foto - Vicdanları yaralayan karar! Alkollü katile tahliye

Karara tepki gösteren baba Murat Cellat, yaşadıkları süreci anlatarak, "Kardeş akşam saat 9 civarıydı. Çocuğumuz evden çıktı. Bu Emiroğlu Kırtasiyesi'nden bir şey alacaktı, oradan da ekmek alacaktı. Bir anda yani yarım saat içerisinde, 15-20 dakika sonra çocuğumuzun gelmediğini fark edince baktık gecikti. Annesi çıktı dışarıya baktı sağa sola, yok. Aşağıda baktık ki bir küçüğü var onun, geldi ki 'Baba gelin, Alperen'e araba vurmuş.' Gittik oraya. Zaten ambulans almış gitmiş hastaneye. Hastaneye gittik, çocuğumuzun perişan halini de orada gördük. Yani buna vuran bir sarhoş, bir alkolik. Ehliyeti yok, çok süratli. Yani ne dememi istiyorsunuz? Her şey belli. Devlet bunu nasıl dışarıya saldı? Üç ay içerisinde yatıp da dışarıya çıktı" dedi.

#5
Foto - Vicdanları yaralayan karar! Alkollü katile tahliye

Mahkemenin verdiği kararı kabul etmediğini söyleyen Cellat, "Bu hakime de ben inanmıyorum. Böyle bir adalet olmaması lazım. Mahalle arasında 120'nin üstünde süratle giden, alkollü, ehliyetsiz biri. Bu adamın böyle adaletin yerini bulduğunu zannetmiyorum, inanmıyorum. Zaten peşini bırakmayacağız. Hak ettiği cezayı alsın. Benim içim yanıyor, benim yüreğim yanıyor. Bu adam mahalle arasında 120'nin üstünde süratle gidip kaldırım kenarında benim çocuğuma vurup benim çocuğumu öldürdükten sonra iyi halden yararlansın, çıksın. Böyle bir kural yok. Böyle bir adalet yok. Keşifte zaten hakimi de yanılttılar, aldattılar. Hakim sonradan mahkemede, birinci celsede konuştu. Arabanın içindekilerden biri dedi ki, 'Ben pişmanlık duydum, rahatsız oldum, geceleri yatamıyorum. O çocuğun cama vuruşu, o ses benim kulaklarımdan, gözümün önünden gitmiyor.' Ben doğruları söyleyeceğime yemin ettim dedi, orada da söyledi. Bu hakim niye bunları gözünün önünde yok saydı ben anlamadım. Güvenlik kamera görüntüsü de var. Çocuğa vurduğunu, cama yapıştırdığını, havada beş altı takla atıp yere düştüğünü gösteriyor. Bu mahallede bu adamın karşısına babası da çıksa, bu kararı veren hakimin çocuğu da çıksa onu da öldürecekti. Buna da mı aynı kararı verecekti? Daha önceden de sabıkası varmış. Üç yıl önce hanımını bıçaklamış. Babası gelmiş almış götürmüş, hastanede yatmış. Sekiz ay yattıktan sonra çıkmış. Yine bizim ocağımıza ateş düşürdü. Devlet bunları hiç mi göz önüne almadı?" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Vicdanları yaralayan karar! Alkollü katile tahliye

Üst mahkemeye başvuracaklarını belirten Cellat, " Avukatımız Timurhan Gür Bey ile konuştum. İnşallah üst mahkemeye taşıyacak. Dava yolumuz açık. Ben çocuğumu ne şartlarda büyüttüm biliyor musunuz? Bir genç fidanı toprağa gömüp sonra rahat rahat yaşamına devam etmek bu kadar kolay mı? Beni hiç sormadı hakim. Bir baba olarak 'Gel kardeşim, sen ne diyorsun?' demedi. Hiç konuşturmadı. Başka diyecek bir şeyim yok. Adalet yerini bulsun istiyorum. Evdeki eşyalarını da topladık, duruyor. Kitabı, defteri, çantası... Benim çocuğum öyle bir çocuktu ki melekti. Zaten melek oldu. Polis Amca Ortaokulu'nda okuyordu. Arkadaşları da, öğretmenleri de hastanede hüngür hüngür ağladılar. Hiçbiri geri gitmedi. Bizden daha çok ağladılar. Sadece bizim değil, bütün sevenlerinin içini parçaladı" ifadelerini kullandı. Anne Özlem Cellat da oğlunun tamamen kusursuz olduğunu belirterek, " Bu bizi mahvetti. Çok acı çekiyoruz. Üç ayda benim çocuğumu öldüren kişinin dışarı çıkması bize çok büyük acı veriyor. Benim çocuğum ölmüş. Hiç mi benim çocuğumun değeri yok? Niye yok? 3 aydır neler yaşadığımızı bir biz biliriz, bir Allah bilir. İnşallah kimse böyle acılar yaşamaz ama ben de diyorum ki kendi canıyla sınansın. Ben sadece sesimi duyurmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Yemin ederim hayvanların insanlardan daha çok değeri var. Hayvana vurup öldüren daha çok ceza alıyor. Böyle adalet olur mu? Böyle adalet olamaz. Ben kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde bunu kabul etmiyorum. Ben çocuğumun hakkını istiyorum" dedi.

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