Vicdanları yaralayan karar! Alkollü katile tahliye

Üst mahkemeye başvuracaklarını belirten Cellat, " Avukatımız Timurhan Gür Bey ile konuştum. İnşallah üst mahkemeye taşıyacak. Dava yolumuz açık. Ben çocuğumu ne şartlarda büyüttüm biliyor musunuz? Bir genç fidanı toprağa gömüp sonra rahat rahat yaşamına devam etmek bu kadar kolay mı? Beni hiç sormadı hakim. Bir baba olarak 'Gel kardeşim, sen ne diyorsun?' demedi. Hiç konuşturmadı. Başka diyecek bir şeyim yok. Adalet yerini bulsun istiyorum. Evdeki eşyalarını da topladık, duruyor. Kitabı, defteri, çantası... Benim çocuğum öyle bir çocuktu ki melekti. Zaten melek oldu. Polis Amca Ortaokulu'nda okuyordu. Arkadaşları da, öğretmenleri de hastanede hüngür hüngür ağladılar. Hiçbiri geri gitmedi. Bizden daha çok ağladılar. Sadece bizim değil, bütün sevenlerinin içini parçaladı" ifadelerini kullandı. Anne Özlem Cellat da oğlunun tamamen kusursuz olduğunu belirterek, " Bu bizi mahvetti. Çok acı çekiyoruz. Üç ayda benim çocuğumu öldüren kişinin dışarı çıkması bize çok büyük acı veriyor. Benim çocuğum ölmüş. Hiç mi benim çocuğumun değeri yok? Niye yok? 3 aydır neler yaşadığımızı bir biz biliriz, bir Allah bilir. İnşallah kimse böyle acılar yaşamaz ama ben de diyorum ki kendi canıyla sınansın. Ben sadece sesimi duyurmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Yemin ederim hayvanların insanlardan daha çok değeri var. Hayvana vurup öldüren daha çok ceza alıyor. Böyle adalet olur mu? Böyle adalet olamaz. Ben kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde bunu kabul etmiyorum. Ben çocuğumun hakkını istiyorum" dedi.