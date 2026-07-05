Vicdanları yaralayan karar! Alkollü katile tahliye

Mahkemenin verdiği kararı kabul etmediğini söyleyen Cellat, "Bu hakime de ben inanmıyorum. Böyle bir adalet olmaması lazım. Mahalle arasında 120'nin üstünde süratle giden, alkollü, ehliyetsiz biri. Bu adamın böyle adaletin yerini bulduğunu zannetmiyorum, inanmıyorum. Zaten peşini bırakmayacağız. Hak ettiği cezayı alsın. Benim içim yanıyor, benim yüreğim yanıyor. Bu adam mahalle arasında 120'nin üstünde süratle gidip kaldırım kenarında benim çocuğuma vurup benim çocuğumu öldürdükten sonra iyi halden yararlansın, çıksın. Böyle bir kural yok. Böyle bir adalet yok. Keşifte zaten hakimi de yanılttılar, aldattılar. Hakim sonradan mahkemede, birinci celsede konuştu. Arabanın içindekilerden biri dedi ki, 'Ben pişmanlık duydum, rahatsız oldum, geceleri yatamıyorum. O çocuğun cama vuruşu, o ses benim kulaklarımdan, gözümün önünden gitmiyor.' Ben doğruları söyleyeceğime yemin ettim dedi, orada da söyledi. Bu hakim niye bunları gözünün önünde yok saydı ben anlamadım. Güvenlik kamera görüntüsü de var. Çocuğa vurduğunu, cama yapıştırdığını, havada beş altı takla atıp yere düştüğünü gösteriyor. Bu mahallede bu adamın karşısına babası da çıksa, bu kararı veren hakimin çocuğu da çıksa onu da öldürecekti. Buna da mı aynı kararı verecekti? Daha önceden de sabıkası varmış. Üç yıl önce hanımını bıçaklamış. Babası gelmiş almış götürmüş, hastanede yatmış. Sekiz ay yattıktan sonra çıkmış. Yine bizim ocağımıza ateş düşürdü. Devlet bunları hiç mi göz önüne almadı?" ifadelerini kullandı.