Venezuela'nın altınları Çorum'da mı? Altınlar yüzde 20 ucuza Putin'e verilmiş

Cumhurbaşkanımız, ’10 Nisan 2017’de biz Ahmet Beyin son teknolojiye göre yaptırdığı modern altın rafinerisini açtık.Sizin burada yapsak bile dünyada altının geçerli olmaz. Siz altınları gönderin, biz Çorum’da Ahlatcı’nın rafinerisinde bunu rafinasyonunu yapalım. Ondan sonra Merkez Bankamıza peşin ihracat bedeli olarak yatıralım. Sana da bakliyat, yapı malzemesi gönderince ondan düşelim’ dedi. Maduro da bu öneriye olumlu yaklaştı.