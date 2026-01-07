Venezuela'nın altınları Çorum'da mı? Altınlar yüzde 20 ucuza Putin'e verilmiş
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Venezuela altınlarının Çorum'da işlendiğine dair iddialara yanıt verdi.
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Türkiye gündeminde yıllardır yer alan “Venezuela altınları” tartışmasına ilişkin iddiaları, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile yaptığı görüşmeyle kamuoyuna taşıdı. Öztürk’ün köşe yazısında, 5 Aralık 2018’de Venezuela’da çekilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Ahmet Ahlatcı ile yan yana yer aldığı fotoğraf karesinin arka planı ayrıntılarıyla aktarıldı.
Ahmet Ahlatcı, Arjantin’de düzenlenen G-7 Zirvesi dönüşünde Venezuela’ya yapılan ziyarette, Maduro’nun ülkesindeki yıllık yaklaşık 270 tonluk altın üretimini Türkiye’de rafine etme fikrini gündeme getirdiğini belirtti. Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, altınların Çorum’daki modern rafineride işlenmesi ve bedelinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üzerinden ödenmesi önerisini dile getirdiğini, Maduro’nun da bu teklife olumlu yaklaştığını aktardı.
Ahlatcı, görüşmeden yaklaşık 45 gün sonra Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami’nin Çorum’daki rafineriyi yerinde incelemek üzere Türkiye’ye geldiğini söyledi. El Aissami’nin tesisi modern bulduğunu ifade eden Ahlatcı, bu aşamadan sonra sürecin iki ülke cumhurbaşkanlarının vereceği karara bağlı olduğunu kaydetti.
Sürecin, Venezuela’da yaşanan siyasi gelişmeler ve ABD yaptırımları nedeniyle hayata geçmediğini vurgulayan Ahmet Ahlatcı, tartışmalara şu sözlerle son noktayı koydu:
Cumhurbaşkanımız, ’10 Nisan 2017’de biz Ahmet Beyin son teknolojiye göre yaptırdığı modern altın rafinerisini açtık.Sizin burada yapsak bile dünyada altının geçerli olmaz. Siz altınları gönderin, biz Çorum’da Ahlatcı’nın rafinerisinde bunu rafinasyonunu yapalım. Ondan sonra Merkez Bankamıza peşin ihracat bedeli olarak yatıralım. Sana da bakliyat, yapı malzemesi gönderince ondan düşelim’ dedi. Maduro da bu öneriye olumlu yaklaştı.
Bu görüşmeden yaklaşık 45 gün sonra Maduro, Devlet Başkan Yardımcısı Tarık Sami’yi rafineriyi görmesi ve yerinde incelemesi için Çorum’a gönderdi. Havaalanında Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin de bulunduğu heyet tarafından karşıladık.
5 gün sonra Venezuela’da muhalefet partisinin lideri ‘Devlet başkanlığına adayım’ deyip Maduro’nun karşısına çıktı. Ülke karıştı. Sonra Maduro, birinci Trump döneminde, Trump ve Putin’le anlaştı. Doğru, yanlış biz şöyle duyduk: 3 yıllığına çok ucuz bir fiyata petrolü, yüzde 15-20 ucuzuna da altını Putin’e vermiş.
Rafinerimize Venezuela’dan ne bir gram altın geldi, ne bir gram altın gitti. İki cumhurbaşkanının ellerini omzuma koyduğu o fotoğraf üzerine, Venezuela’nın altınının Çorum’a geleceği söylendi. Ama dediğim gibi ne altın geldi, ne altın gitti. Ben dünyada Amerika’nın yasak ettiği hiçbir işi yapmam, yaptırıma girmem. Ülkemin yasalarına uyarak çalışırım.
