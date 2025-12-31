Haber Merkezi Giriş Tarihi: Vefa duygusu yara aldı! Yapay zeka ve sosyal medya gençleri yutuyor
Gençlerin yarısından fazlası kendini yalnız hissediyor, her üç gençten sadece biri "vefa"ya inanıyor! Üsküdar Üniversitesi ve Method Research Company’nin Türkiye genelinde 18-29 yaş arası bin 9 gençle gerçekleştirdiği "Gençlik, Yalnızlık ve Dijitalleşme" araştırması, Z ve Y kuşaklarının duygusal dünyasına ışık tuttu. Sosyal medyanın ve dijitalleşmenin kuşattığı modern dünyada gençlerin portresini çizen araştırma; arkadaş sayısının yalnızlığı bitirmediğini, yapay zekânın yeni bir "dert ortağı" haline geldiğini ve "vefa" duygusunun ciddi bir yara aldığını ortaya koydu.