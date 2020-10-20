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Medya
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Vay dingolar vay! Yüzde 35'in altı dediler, % 49.5 çıktı

2020-10-20 13:00:03
Vay dingolar vay! Yüzde 35'in altı dediler, % 49.5 çıktı

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 20 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün, 20 Ekim 2015’te “AKP'DE YÜZDE 35'İN ALTINA DÜŞERİZ KORKUSU" başlığıyla yayınladığı haberi değerlendiren Karahasanoğlu, "AKP'de yüzde 35'in altına düşeriz korkusu" dedikleri seçimde, % 49 oy alındı. Bunların ahlaksızlığı böyle zirvededir işte.. % 49 nerede, % 35'in altı nerede? % 1-2'den bahsetmiyoruz.. Ah, ah! Bunlar bu ülkede “çağdaşlık, uygarlık, tarafsızlık, dürüstlük” edebiyatı yapan adamlar… "Mankurt" diye başlık atmışlar başkalarını itham ediyorlar ama, mankurtluğun kralını yapıyorlar.. “Gün olur asra bedel”i okumamış, etrafında da okuyan yok, “Mankurt” lafını duyunca sözlüğe sarılmış…” dedi.

#1
Foto - ZAMAN, 20 Ekim 2012:

ZAMAN, 20 Ekim 2012: "DERSHANELER KAPATILIRSA YERALTINA İNER"CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'ye sahip çıkmasını, biz 17-25 Aralık sonrasında diye sanıyorduk. Bu belge gösteriyor ki, 2012 yılında dahi, FETÖ'nün insan kaynağı dershanelerin kapatılma ihtimaline karşı, CHP böyle ölümüne savunmalar yapıyormuş.

#2
Foto - CUMHURİYET, 20 Ekim 2012: “İSTİHBARAT UYUMUŞ

CUMHURİYET, 20 Ekim 2012: “İSTİHBARAT UYUMUŞ" Kemalist Cumhuriyet'in haberinde PKK’nın “P”si bile geçmiyor, oradan anlayın neyin ne olduğunu… Suç kimde? FETÖ'cülerin dolduğu istihbaratta. Ama kim suçlanıyor? Devlet. O, işini yapmayan, istihbarat toplamayan FETÖ'cüler devletten tasfiye edilirken de, hatırlayın "hukuk devleti" edebiyatı ile en büyük ciyaklama Cumhuriyet'ten çıktı.

#3
Foto - TARAF, 20 Ekim 2012: “BİR ANDA ZENGİNLEŞMİŞTİK

TARAF, 20 Ekim 2012: “BİR ANDA ZENGİNLEŞMİŞTİK" Bugünlerde FETÖ'ye takılan Ergun Babahan, 28 Şubat'ta da darbecilerin kartel gazetesi o zamanki Sabah'ta milli iradeye laf çakıyordu.. Askeri vesayet tasfiye olurken, yine aynısı olur zannederek bu sefer de yeni güç olan FETÖ'ye yanaşıp, “Bu sefer de bu vesayet odağına yanaşalım, o bizi zengin etsin” diye uğraştınız, ne oldu? Bu vesile ile, derin yapılanmaların bir avuç gazeteciyi paraya boğarak nasıl borazanlık yaptırdığı da ortaya çıkmış oldu. Şimdi artık hepsi tasfiye oldu, askeri vesayeti de, FETÖ'sü de.

#4
Foto - SÖZCÜ, 20 Ekim 2013: “İKTİDAR KESİYOR VATANDAŞ DİKİYOR

SÖZCÜ, 20 Ekim 2013: “İKTİDAR KESİYOR VATANDAŞ DİKİYOR" Kendileri ya birilerine peşkeş çekmek için ya da sırf deniz manzaralarını kapatıyor diye asırlık ağaçları keser, devirir ama mesele milletin ihtiyacı olan bir altyapı için ağaç taşınması olunca böyle kaşımaya başlarlar… Yoksa mesele "üç tane ağaç" değil, bunu hepimiz biliyoruz… Aynı Sözcü gazetesinde PKK'nın uzantısı partinin bir milletvekilinin, "Bugünleri silahlara borçluyuz" sözlerine yer verilmiş. Şimdi milletvekilliğini silahlara borçlu olduğunu söyleyenlerle, CHP ittifak halinde, İP ittifak halinde, ne yazık ki, Sözcü de ittifak halinde.

#5
Foto - CUMHURİYET, 20 Ekim 2014: “YENİ TÜRKİYE'DE GAZETECİLİK

CUMHURİYET, 20 Ekim 2014: “YENİ TÜRKİYE'DE GAZETECİLİK" Gözünüz gazeteci görsün… “AK Parti kutuplaştırıyor” diyen bu adam, aslında gazeteci değil de CHP'nin militanı olduğunu, bir sonraki seçimde o partiden milletvekilliği için başvurarak gösterdi… Piyasada tarafsız gazeteci edası ile dolaşan ne kadar adam var ise, hepsi bu kafadadır. CHP'lidirler, ama gazeteci pozlarında, size çaktırmadan CHP propagandası yaparlar. Bunu yapamayanlar da, en azından çorbada tuzumuz olsun diyerek, AK Parti düşmanlığı yaparak, vazifelerini ifa ederler.

#6
Foto - ZAMAN, 20 Ekim 2015: “BOMBA MALZEMESİNİ YAKALADIK, GERİ ALIP SINIRDAN GEÇİRDİLER

ZAMAN, 20 Ekim 2015: “BOMBA MALZEMESİNİ YAKALADIK, GERİ ALIP SINIRDAN GEÇİRDİLER"FETÖ'cülerin ne kadar ahlaksız olduğunu, ne kadar yalancı olduklarını bu haberden anlayın.. Emniyetin yarısını, askeriyenin yarısını adamları ile doldurmuşlar, eğer iddia ettikleri türden bir ihanet varsa, bomba malzemesi yakalanıp, sonra iade edildi ise, bunu yapan da FETÖ'cülerdir ama.. Sanki AK parti bunu yapıyormuş gibi iftira atıyorlar. Şöyle düşünelim: Bu FETÖ'cüler tasfiye olduktan sonra, bu yönde bir iddia hiç var mı? Yok. Diyebilirler ki, şu an var ama, gizleniyor. Gizleniyorsa, o malzemeler bir yerlerde patlaması lazım.. Patladığını duyuyor musunuz? O da yok. O zaman, bu haber, FETÖ'cülerin kendilerinin bomba malzemesi getirip, yakalandığında kaçırdıklarının itirafıdır.. Onlar tasfiye olunca, Türkiye'de de artık (elhamdülillah diyelim) bombalar patlamıyor, Suriye'de bile patlamalar azaldı. Aynı gazetede diğer haber, "Mesaimizin önemli bölümü adliyelerde ifadeyle geçiyor” başlığı ile verilmiş. Abdülhamit Bilici, Can Dündar, Perihan Mağden, olmazsa olmaz Hasan Cemal birlikteler… Ne oldu, FETÖ'cüsü de PKK'lısı da, “Biz kimlerle ne pozlara girmişiz” deyip de, utandılar mı? Yoksa hâlâ aynı tas aynı hamam mı?

#7
Foto - SÖZCÜ, 20 Ekim 2015: “AKP'DE YÜZDE 35'İN ALTINA DÜŞERİZ KORKUSU

SÖZCÜ, 20 Ekim 2015: “AKP'DE YÜZDE 35'İN ALTINA DÜŞERİZ KORKUSU" "AKP'de yüzde 35'in altına düşeriz korkusu" dedikleri seçimde, % 49 oy alındı. Bunların ahlaksızlığı böyle zirvededir işte.. % 49 nerede, % 35'in altı nerede? % 1-2'den bahsetmiyoruz.. Ah, ah! Bunlar bu ülkede “çağdaşlık, uygarlık, tarafsızlık, dürüstlük” edebiyatı yapan adamlar… "Mankurt" diye başlık atmışlar başkalarını itham ediyorlar ama, mankurtluğun kralını yapıyorlar.. “Gün olur asra bedel”i okumamış, etrafında da okuyan yok, “Mankurt” lafını duyunca sözlüğe sarılmış…

#8
Foto - CUMHURİYET, 20 Ekim 2016: “2004’te uyardık dinlemediler” Darbeye kalkışanların başını FETÖ’cü askerler çekmemiş olsa, “acaba” dersin de, böyle göz göre göre de yalan söylemek, koskoca Genelkurmay Başkanı’nı yakışıyor mu? O yıllarda hiç uyarı falan yapmayıp ordudan attıkları samimi Müslümanlar ortadayken, Hilmi Özkök nasıl bunları söyler? Niye uyarı ile yetiniyorsun? Samimi müslümanları uyarmadan atıyorsun ama.. Samimi müslümanları atıyorsun, ama FETÖ'cüleri uyarıyorsun. Bu işte bir yanlışlık yok mu? Sonra da çıkıp, “Sızmadan hükümet sorumlu” diyor… Sen atıyordun da hükümet şerh koyunca, geri mi geliyorlardı? Yoo. Yine atılmış oluyorlardı. O zaman, şerhin bir önemi yok iken, niye onu söylüyorsun. Kaldı ki, şerh konulanlar, samimi dindarlar. FETÖ'Cüler değil.. Aynı gazetede, manşeti yalanlayan, aslında FETÖ'nün yandaşlarının kemalistler olduğunu ispatlayan bir başka haber:

CUMHURİYET, 20 Ekim 2016: “2004’te uyardık dinlemediler” Darbeye kalkışanların başını FETÖ’cü askerler çekmemiş olsa, “acaba” dersin de, böyle göz göre göre de yalan söylemek, koskoca Genelkurmay Başkanı’nı yakışıyor mu? O yıllarda hiç uyarı falan yapmayıp ordudan attıkları samimi Müslümanlar ortadayken, Hilmi Özkök nasıl bunları söyler? Niye uyarı ile yetiniyorsun? Samimi müslümanları uyarmadan atıyorsun ama.. Samimi müslümanları atıyorsun, ama FETÖ'cüleri uyarıyorsun. Bu işte bir yanlışlık yok mu? Sonra da çıkıp, “Sızmadan hükümet sorumlu” diyor… Sen atıyordun da hükümet şerh koyunca, geri mi geliyorlardı? Yoo. Yine atılmış oluyorlardı. O zaman, şerhin bir önemi yok iken, niye onu söylüyorsun. Kaldı ki, şerh konulanlar, samimi dindarlar. FETÖ'Cüler değil.. Aynı gazetede, manşeti yalanlayan, aslında FETÖ'nün yandaşlarının kemalistler olduğunu ispatlayan bir başka haber: "Polisten gazeteciye sürüneceksin". Bu haber kim ile ilgili? FETÖ'cü Zaman gazetesi yazarı, FETÖ'cü kanallarda yorumculuk yapan Ali Bulaç ile ilgili. Bu adamı, gazeteci diye tanıtan Cumhuriyet, kalkmış, "2004'de hükümet uyarıldı" diyor.. İyi de beyim, Ali Bulaç da o tarihde uyarılmış oldu. Ama adam örgüttün ayrılmamış işte.. Cumhuriyet te, örgütten ayrılmayan o adamı, 2016'da bile, "gazeteci" diye tanıtıyor, halka.. Bu nasıl bir iş, açıklayabilir misiniz?

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