Vay dingolar vay! Yüzde 35'in altı dediler, % 49.5 çıktı

CUMHURİYET, 20 Ekim 2016: “2004’te uyardık dinlemediler” Darbeye kalkışanların başını FETÖ’cü askerler çekmemiş olsa, “acaba” dersin de, böyle göz göre göre de yalan söylemek, koskoca Genelkurmay Başkanı’nı yakışıyor mu? O yıllarda hiç uyarı falan yapmayıp ordudan attıkları samimi Müslümanlar ortadayken, Hilmi Özkök nasıl bunları söyler? Niye uyarı ile yetiniyorsun? Samimi müslümanları uyarmadan atıyorsun ama.. Samimi müslümanları atıyorsun, ama FETÖ'cüleri uyarıyorsun. Bu işte bir yanlışlık yok mu? Sonra da çıkıp, “Sızmadan hükümet sorumlu” diyor… Sen atıyordun da hükümet şerh koyunca, geri mi geliyorlardı? Yoo. Yine atılmış oluyorlardı. O zaman, şerhin bir önemi yok iken, niye onu söylüyorsun. Kaldı ki, şerh konulanlar, samimi dindarlar. FETÖ'Cüler değil.. Aynı gazetede, manşeti yalanlayan, aslında FETÖ'nün yandaşlarının kemalistler olduğunu ispatlayan bir başka haber: "Polisten gazeteciye sürüneceksin". Bu haber kim ile ilgili? FETÖ'cü Zaman gazetesi yazarı, FETÖ'cü kanallarda yorumculuk yapan Ali Bulaç ile ilgili. Bu adamı, gazeteci diye tanıtan Cumhuriyet, kalkmış, "2004'de hükümet uyarıldı" diyor.. İyi de beyim, Ali Bulaç da o tarihde uyarılmış oldu. Ama adam örgüttün ayrılmamış işte.. Cumhuriyet te, örgütten ayrılmayan o adamı, 2016'da bile, "gazeteci" diye tanıtıyor, halka.. Bu nasıl bir iş, açıklayabilir misiniz?