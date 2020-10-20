2020-10-20 13:00:03 Vay dingolar vay! Yüzde 35'in altı dediler, % 49.5 çıktı
Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 20 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün, 20 Ekim 2015’te “AKP'DE YÜZDE 35'İN ALTINA DÜŞERİZ KORKUSU" başlığıyla yayınladığı haberi değerlendiren Karahasanoğlu, "AKP'de yüzde 35'in altına düşeriz korkusu" dedikleri seçimde, % 49 oy alındı. Bunların ahlaksızlığı böyle zirvededir işte.. % 49 nerede, % 35'in altı nerede? % 1-2'den bahsetmiyoruz.. Ah, ah! Bunlar bu ülkede “çağdaşlık, uygarlık, tarafsızlık, dürüstlük” edebiyatı yapan adamlar… "Mankurt" diye başlık atmışlar başkalarını itham ediyorlar ama, mankurtluğun kralını yapıyorlar.. “Gün olur asra bedel”i okumamış, etrafında da okuyan yok, “Mankurt” lafını duyunca sözlüğe sarılmış…” dedi.