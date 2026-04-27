  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
9
Yeniakit Publisher
ABD gerilerken Türkiye şahlandı! Savunma sanayii yatırımlarımız dünyayı titretti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayımlanan 2025 yılı raporu, Türkiye'nin savunma sanayiindeki devasa yükselişini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Geçen yıl askeri harcamalarını 30 milyar dolara çıkaran Türkiye, özellikle yerli silah sanayisine yaptığı yatırımlarla küresel ölçekte en dikkat çeken ülkelerden biri oldu. Raporda, Türkiye'nin harcamalarındaki bu artışın temel motorunun, milli projeleri destekleyen özel fonlar olduğu vurgulandı.

1
#1
Küresel askeri harcamalar, devam eden savaşlar ve artan jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle 2025'te reel bazda yıllık yüzde 2,9 artarak 2 trilyon 887 milyar dolarla rekor yeniledi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2025 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı.

#2
Raporda, küresel askeri harcamaların devam eden savaşlar ve artan jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle 2025'te art arda 11. kez yükselerek 2 trilyon 887 milyar dolarla rekor yenilediği belirtilerek, askeri harcamaların küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) içindeki payının yüzde 2,5'e yükselerek 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktığı vurgulandı. Geçen yıl en çok askeri harcama yapan beş ülke ABD, Çin, Rusya, Almanya ve Hindistan olurken, bu ülkelerin harcamaları dünya askeri harcamalarının yüzde 58'ini oluşturdu.

#3
Raporda, dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkesi olan ABD'nin harcamalarının 2025'te yüzde 7,5 azalarak 954 milyar dolara gerilediği ve bu düşüşün ana nedeni olarak, Başkan Donald Trump döneminde Ukrayna'ya yönelik yeni mali askeri yardım paketlerinin onaylanmaması gösterildi.

#4
SIPRI raporunda uzmanlar, 2026 ve 2027 bütçe öngörülerine dayanarak ABD harcamalarındaki bu düşüşün "kısa ömürlü" olacağını tahmin etti. Raporda, ABD'nin ardından dünyada en fazla askeri harcama yapan ülkesi olan Çin'in askeri harcamalarının 2025'te yıllık yüzde 7,4 artışla 336 milyar dolara ulaştığı, askeri harcamaların GSYH'ye oranının yüzde 1,7 olduğu belirtildi.

#5
Çin'in askeri harcamalarında 31 yıldır devam eden artışın, herhangi bir ülkenin kaydettiği en uzun süreli artış olduğuna işaret edilen raporda, harcamalardaki artışın, 2025'te orduda ve savunma sanayinde yürütülen, çok sayıda üst düzey generalin ve savunma sanayi yetkilisinin tasfiye edildiği yolsuzlukla mücadele kampanyasına rağmen sürdüğüne dikkat çekildi.

#6
Raporda harcamaların Çin ordusunun 2035 yılına kadar tüm alanlarda askeri modernleşmeyi gerçekleştirme doğrultusunda ilerlediği, son 10 yılda askeri harcamaların yüzde 62 artış kaydettiği bildirildi. Rusya'nın askeri harcamalarının geçen yıl yüzde 5,9 arttığı ve 190 milyar dolarla dünya üçüncülüğünü koruduğu aktarıldı.

#7
SIPRI raporunda, Türkiye'nin savunma bütçesindeki dikkat çekici artış ve stratejik dönüşüm verilerle ortaya konuldu. Türkiye'nin askeri harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,2 artış göstererek 30 milyar dolara ulaştığına işaret edilen raporda, ülkenin askeri harcamalarının 2025'te 2016 yılına kıyasla yüzde 94'lük artış gösterdiği bildirildi.

#8
SIPRI raporunda, "Türkiye'nin askeri harcamalarındaki artışın en temel itici gücü, her şeyden önce yerli silah sanayisine yapılan yatırımlardır. Türk savunma sanayisini desteklemek amacıyla oluşturulan özel fona ayrılan pay, bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 2025 yılında Türkiye'nin toplam askeri harcamalarının yüzde 22'sini oluşturmuştur." ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23