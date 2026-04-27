ABD gerilerken Türkiye şahlandı! Savunma sanayii yatırımlarımız dünyayı titretti

Raporda, küresel askeri harcamaların devam eden savaşlar ve artan jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle 2025'te art arda 11. kez yükselerek 2 trilyon 887 milyar dolarla rekor yenilediği belirtilerek, askeri harcamaların küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) içindeki payının yüzde 2,5'e yükselerek 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktığı vurgulandı. Geçen yıl en çok askeri harcama yapan beş ülke ABD, Çin, Rusya, Almanya ve Hindistan olurken, bu ülkelerin harcamaları dünya askeri harcamalarının yüzde 58'ini oluşturdu.