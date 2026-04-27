ABD gerilerken Türkiye şahlandı! Savunma sanayii yatırımlarımız dünyayı titretti
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayımlanan 2025 yılı raporu, Türkiye'nin savunma sanayiindeki devasa yükselişini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Geçen yıl askeri harcamalarını 30 milyar dolara çıkaran Türkiye, özellikle yerli silah sanayisine yaptığı yatırımlarla küresel ölçekte en dikkat çeken ülkelerden biri oldu. Raporda, Türkiye'nin harcamalarındaki bu artışın temel motorunun, milli projeleri destekleyen özel fonlar olduğu vurgulandı.