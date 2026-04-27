Bakan müjdeyi duyurdu: Saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin, dinamik fren testlerinin ikinci gününde, saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin Milli Elektrikli Hızlı Treni'nin, test süreçlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin ilk hızlı treninin üretiminin tamamlanmasının ardından, treni test sürüşleri için raylara indirdiklerini belirten Uraloğlu, dinamik yol testlerinin başarıyla devam ettiğini vurguladı.

Uraloğlu, hızlı trenin kritik testlerinden biri olan dinamik fren testlerinde önemli bir başarıya imza attıklarına dikkati çekerek, "Yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştı.

Hızlı trenimiz, testlerin en kritik aşamasını iki gün gibi kısa bir sürede geçerek, mühendisliğimizin ve işçiliğimizin teknolojik yetkinliğini kanıtladı, önemli bir başarıya imza attı." ifadelerini kullandı.

Test süreçlerinin tamamlanmasıyla, hızlı trenin saatte 225 kilometre işletme hızıyla, Türkiye'nin hızlı tren hatlarında hizmet vereceğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ilk hızlı treninin henüz yolun başında sergilediği bu performans, yerli teknolojilerimizin geldiği noktayı gösteren önemli bir milattır. Dinamik fren testlerimiz, şu an Mithatpaşa-Bilecik hattımızda devam ediyor. Buradaki süreçlerin ardından, ülkemizdeki diğer hızlı tren hatlarında test süreçlerini gerçekleştireceğiz."

Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti
Dünya

Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti

Mali Geçiş Hükümeti, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın silahlı grupların düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede iki gü..
AFAD duyurdu! 4,9 büyüklüğünde deprem oldu
Gündem

AFAD duyurdu! 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'yi sarsan saldırı
Dünya

ABD'yi sarsan saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'ni sarsan saldırı Illinois eyaletinin Chicago kentinde meydana geldi.
Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı
Gündem

Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni şehir hastanelerinin adresini açıkladı.
ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...
Gündem

ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...

ABD Başkanı Donald Trump, kabine üyeleriyle birlikte katıldığı geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah seslerinin duyulma..
Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü
Gündem

Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Ortaokulu’nda tören krizi yaşandı. Henüz 7. sınıf öğrencisi olan H.B. isimli kız öğrencinin, 22 Ni..
