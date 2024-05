Bakanlığımız kontrol görevlileri tarafından gıda numune alma planı kapsamında çiğ kırmızı et, kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve kırmızı et ürünlerinde, domuz eti ve tek tırnaklı hayvan eti aranması amacıyla numuneler alınarak analizler yapılmakta ve mevzuata aykırılık tespit edilen durumlarda gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır.