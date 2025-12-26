  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dünyanın en büyük işletmesi! 60 bin kuzu dünyaya geldi

Salah'tan Noel paylaşımı geldi! İki gün önce sure okuyan adama bak yahu... Bir çizgin olsun be adam...

Ellerinde torbalarla görüntülendi: Cezaevinden tahliyeler başladı!

Gurbetçilerin Türkiye övgüsünden rahatsız! Tahammülsüz Enginyurt hakaret etti, Başkan Erdoğan sahip çıktı

Yeni kararı duyurdular... Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike... Erden Timur sarı kırmızılıları yakabilir

Apar topar bu ismi getirecekler... Sergen Yalçın'ın isteklerine bire bir uyuyor! Kanuni Sultan Süle

Türkiye'yi vurmak için apar topar savunma sanayi tesisi kurdular: Ayda 1000 İHA üretecekler

Uzman isim önerdi: İşte öksürüğü bıçak gibi kesen ikili!

Türkiye'de gelir dağılımı belli oldu! En yüksek gelire sahiplerin payı düştü

İstanbul'da 9 bin 300 işletmeye 565 milyon lira ceza kesildi Gıda teröristleri yakın takipte
Siyaset
6
Yeniakit Publisher
Gurbetçilerin Türkiye övgüsünden rahatsız! Tahammülsüz Enginyurt hakaret etti, Başkan Erdoğan sahip çıktı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gurbetçilerin Türkiye övgüsünden rahatsız! Tahammülsüz Enginyurt hakaret etti, Başkan Erdoğan sahip çıktı

Temmuz ayında Almanya’dan Türkiye’ye gelen bir gurbetçi, vatan sevgisini anlattığı röportajıyla büyük beğeni toplamıştı.

1
#1
Foto - Gurbetçilerin Türkiye övgüsünden rahatsız! Tahammülsüz Enginyurt hakaret etti, Başkan Erdoğan sahip çıktı

Sınır kapısında muhabirlerin sorularını cevaplayan gurbetçi, “Biz orada 11 ay, bir ay tatil için çalışıyoruz. Burada herkesin her hafta sonu tatili var. Toprağa basınca içimiz cız ediyor. Tüylerimiz diken diken oluyor. Yıllardır orada olmamıza rağmen ikinci sınıf olarak değerlendiriliyoruz. Arka planda, okulların yuva kısmından, çocukların geleceğe yönelik hayatları planlanıyor. Bu çocuk işçi çocuğu, bu da işçi olsun diyorlar. Öğretmenlerin, doktorların çocukları ona göre yetiştiriliyor. İşçi çocuğu doktor mühendis olsun istenmiyor. ” demişti.

#2
Foto - Gurbetçilerin Türkiye övgüsünden rahatsız! Tahammülsüz Enginyurt hakaret etti, Başkan Erdoğan sahip çıktı

Sürekli siyasi görüşü değişen ergenler gibi o partiden o partiye geçen ve tükürdüğünü yalayarak defalarca kendisiyle çelişen CHP’li Cemal Enginyurt ise, vatansever gurbetçiye hakaret ederek adeta kin kusmuştu. Enginyurt, “Ulan zırzop, emekliler burada bırak 11 ayı 11 sene çalışsa tatile gidemiyor” diyerek gurbetçiyi hiçbir alakası olmayan bir konu üzerinden hedef göstermişti.

#3
Foto - Gurbetçilerin Türkiye övgüsünden rahatsız! Tahammülsüz Enginyurt hakaret etti, Başkan Erdoğan sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Sergi Salonu’nda, “Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Kabul Programı”na katıldı ve Avrupa’daki Türklerin hedef haline getirilmesi hakkında konuşurken, Enginyurt’un skandal sözlerine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

#4
Foto - Gurbetçilerin Türkiye övgüsünden rahatsız! Tahammülsüz Enginyurt hakaret etti, Başkan Erdoğan sahip çıktı

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’ye katkıda bulunması malum çevreleri huzursuz ediyor. Bunların en başında muhalefet vardır. Muhalefet milletvekili ile medyası ile besledikleri trol orduları ile Avrupalı Türkleri hedef almada utanmıyor. Canını kurtarmak için ülkemize sığınan mazlumlara düşmanlar. Türkiye’nin gönül elçileri olacak misafir öğrencilere düşmanlar. Gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar, bu ülkenin genç nesillerine sahip çıkan gönüllü kuruluşlara düşmanlar, kendileri dışında kimseye saygıları yok. Türkiye ile ilgili güzel bir cümle duymaya tahammülleri yok. Burunlarının ucunu dahi görmekten aciz tipler çıkıyor zirzop gibi çirkin ifadelerle Avrupalı Türklere edepsizce saldırıyor, ter döken dişinden tırnağından artırdıkları ile yazın memleketimize koşan kardeşlerimize hakaret ediyorlar, yabancılardan 5 dakika dilenmekte, muhataba alınabilmek için izzet-i nefislerini ayaklar altına almada hiçbir sıkıntı görmüyorlar. Batılılar karşısında ezikler, ama kendi insanına gelince kabalar, küstahlar. Biz ister sınırlarımız içinde isterse yurt dışında yaşasın hiçbir insanımızı ezilmesine müsaade etmeyiz. Gurbeti sılaya çeviren acı vatanı ikinci vatan eyleyen siz kardeşlerime kimse hürmetsizlik edemez. Ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz.

#5
Foto - Gurbetçilerin Türkiye övgüsünden rahatsız! Tahammülsüz Enginyurt hakaret etti, Başkan Erdoğan sahip çıktı

Size kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, size kimse parmak sallayamaz. Avrupalı Türkler olarak sizler bu vatanın özbeöz evlatlarısınız, sizler bu memleketlerin asli unsurlarısınız, sizler bu ülkenin dünyaya açılan kapılarısınız. Sizler nerede yaşarsanız yaşayın canımızdan birer parçasınız, geçmişteki iktidarlar sizi yok saymış olabilir, birileri on yıllar boyunca size döviz penceresinden bakmış olabilir ama bizim her birimiz ve sizin her biriniz dünyanın dört bir yanında hayat kurmuş 7 milyon insanımızla birlikte hürmet ve hizmetin en iyisine layıksınız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emeklilik sistemi değişiyor: Maaşlar sabitleniyor, çalışan emekliye vergi muafiyeti geliyor
Dünya

Emeklilik sistemi değişiyor: Maaşlar sabitleniyor, çalışan emekliye vergi muafiyeti geliyor

Almanya’da milyonlarca emekliyi ve çalışanı ilgilendiren kapsamlı emeklilik reformu Bundesrat’tan geçti. Yeni düzenleme emekli maaşlarını gü..
Berna Laçin’i ve eski Türkiye’nin askeri vesayetçilerini rezil eden paylaşım
Gündem

Berna Laçin’i ve eski Türkiye’nin askeri vesayetçilerini rezil eden paylaşım

Hastane otoparkında annesi yanında olan bir sürücüyle yaşadığı olayı abarttıkça abartıp sosyal medya hesabından paylaşan Kemalist oyuncu Ber..
Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak düşmüştü... Libya'dan Türkiye kararı
Gündem

Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak düşmüştü... Libya'dan Türkiye kararı

Libya Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'ye yeni heyet yollama kararı aldı. Libya makamları, Ankara'da düşen Libya askeri heyetini taşıyan uçakla ..
Türk askeri Gazze’ye girebilir
Dünya

Türk askeri Gazze’ye girebilir

Yahudi gazetesi Hayom, Netanyahu yönetiminin iddialarının aksine Türk askerinin Gazze’ye girebileceğini yazdı. “İddialara rağmen Türk birlik..
Yalçın Küçük'ten Şok itiraflar: "Bu Cumhuriyeti Sabatayistler kurdu!"
Gündem

Yalçın Küçük'ten Şok itiraflar: "Bu Cumhuriyeti Sabatayistler kurdu!"

Tarihçi ve yazar Yalçın Küçük'ten ezber bozan iddialar! Katıldığı bir televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve Kemalist id..
Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!
Gündem

Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küresel iklim siyasetinde Türkiye'yi zirveye taşıyacak yeni görevini duyurdu. Cum..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23