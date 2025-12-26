Gurbetçilerin Türkiye övgüsünden rahatsız! Tahammülsüz Enginyurt hakaret etti, Başkan Erdoğan sahip çıktı

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’ye katkıda bulunması malum çevreleri huzursuz ediyor. Bunların en başında muhalefet vardır. Muhalefet milletvekili ile medyası ile besledikleri trol orduları ile Avrupalı Türkleri hedef almada utanmıyor. Canını kurtarmak için ülkemize sığınan mazlumlara düşmanlar. Türkiye’nin gönül elçileri olacak misafir öğrencilere düşmanlar. Gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar, bu ülkenin genç nesillerine sahip çıkan gönüllü kuruluşlara düşmanlar, kendileri dışında kimseye saygıları yok. Türkiye ile ilgili güzel bir cümle duymaya tahammülleri yok. Burunlarının ucunu dahi görmekten aciz tipler çıkıyor zirzop gibi çirkin ifadelerle Avrupalı Türklere edepsizce saldırıyor, ter döken dişinden tırnağından artırdıkları ile yazın memleketimize koşan kardeşlerimize hakaret ediyorlar, yabancılardan 5 dakika dilenmekte, muhataba alınabilmek için izzet-i nefislerini ayaklar altına almada hiçbir sıkıntı görmüyorlar. Batılılar karşısında ezikler, ama kendi insanına gelince kabalar, küstahlar. Biz ister sınırlarımız içinde isterse yurt dışında yaşasın hiçbir insanımızı ezilmesine müsaade etmeyiz. Gurbeti sılaya çeviren acı vatanı ikinci vatan eyleyen siz kardeşlerime kimse hürmetsizlik edemez. Ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz.