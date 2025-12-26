  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dünyanın en büyük işletmesi! 60 bin kuzu dünyaya geldi

Salah'tan Noel paylaşımı geldi! İki gün önce sure okuyan adama bak yahu... Bir çizgin olsun be adam...

Ellerinde torbalarla görüntülendi: Cezaevinden tahliyeler başladı!

Gurbetçilerin Türkiye övgüsünden rahatsız! Tahammülsüz Enginyurt hakaret etti, Başkan Erdoğan sahip çıktı

Yeni kararı duyurdular... Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike... Erden Timur sarı kırmızılıları yakabilir

Apar topar bu ismi getirecekler... Sergen Yalçın'ın isteklerine bire bir uyuyor! Kanuni Sultan Süle

Türkiye'yi vurmak için apar topar savunma sanayi tesisi kurdular: Ayda 1000 İHA üretecekler

Uzman isim önerdi: İşte öksürüğü bıçak gibi kesen ikili!

Türkiye'de gelir dağılımı belli oldu! En yüksek gelire sahiplerin payı düştü

İstanbul'da 9 bin 300 işletmeye 565 milyon lira ceza kesildi Gıda teröristleri yakın takipte
Spor
6
Yeniakit Publisher
Apar topar bu ismi getirecekler... Sergen Yalçın'ın isteklerine bire bir uyuyor! Kanuni Sultan Süle

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Apar topar bu ismi getirecekler... Sergen Yalçın'ın isteklerine bire bir uyuyor! Kanuni Sultan Süle

Sergen Yalçın’ın 'nokta atışı' tarifine bire bir uyan Niclas Süle için Beşiktaş yönetimi kritik aşamaya geldi. Serkan Reçber oyuncu ve menajerini ikna etti. Top şimdi yönetimin kucağında. Dortmund sözleşme sonuna kadar alacağı toplam 7 milyon Euro’luk yükten kurtulursa, stoperini serbest bırakmaya sıcak bakıyor. Alman oyuncunun yıllık maaş beklentisi 3.5-4 milyon Euro bandında.

#1
Foto - Apar topar bu ismi getirecekler... Sergen Yalçın'ın isteklerine bire bir uyuyor! Kanuni Sultan Süle

Beşiktaş transfer piyasasını sallayacak hamle için son aşamaya geldi. Dortmund ile yollarını ayırmaya hazırlanan Alman milli takımının stoperlerinden Niclas Süle için operasyonda son aşamaya geldi. Fotospor'a göre; Sergen Yalçın’ın "nokta atışı" tarifine tıpa tıp uyan 30 yaşındaki stoper için görüşmeler kritik aşamaya geldi.

#2
Foto - Apar topar bu ismi getirecekler... Sergen Yalçın'ın isteklerine bire bir uyuyor! Kanuni Sultan Süle

Maaş bütçesinde yer açmak isteyen Borussia Dortmund, 30 yaşındaki tecrübeli stoperi bu kış elden çıkarmaya kararlı. İtalyan devi AC Milan'ın da devrede olduğu konuşuluyor. Ancak Beşiktaş’ın eli de "ikna" konusunda güçlü. Transferin mimarı Serkan Reçber. Hem Süle hem de menajeriyle yaptığı görüşmelerde prensipte anlaşma sağladı. "Beşiktaş'ta oynamak isterim" sözü aldı.

#3
Foto - Apar topar bu ismi getirecekler... Sergen Yalçın'ın isteklerine bire bir uyuyor! Kanuni Sultan Süle

Transferin önündeki tek engel maliyet. Dortmund, oyuncunun sözleşme sonuna kadar alacağı toplam 7 milyon Euro’luk yükten kurtulursa, Süle’yi serbest bırakmaya sıcak bakıyor. Süle'nin yıllık 3.5-4 milyon Euro bandında bir maaş beklentisi var. Beşiktaş yönetimi bu bütçeyi oluşturmak ve Alman ekibini ikna etmek için yoğun bir mesai harcıyor.

#4
Foto - Apar topar bu ismi getirecekler... Sergen Yalçın'ın isteklerine bire bir uyuyor! Kanuni Sultan Süle

Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe derbisinden sonra tarif ettiği; "geldiği gibi direkt oynayacak, maç eksiği olmayan, seviye üstü oyuncu" tanımına Süle birebir uyuyor.

#5
Foto - Apar topar bu ismi getirecekler... Sergen Yalçın'ın isteklerine bire bir uyuyor! Kanuni Sultan Süle

2017 yılında Hoffenheim forması giyerken Süle, soyadının Türkçe'yi (Süleyman'ı çağrıştırması) nedeniyle 16 yaşındayken Türk Milli Takımı'ndan davet aldığını itiraf etmişti. Her ne kadar Türk asıllı olmasa da, o dönemde bu hikaye TFF'de kimlerin görev aldığı hakkında tartışmalara neden olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emeklilik sistemi değişiyor: Maaşlar sabitleniyor, çalışan emekliye vergi muafiyeti geliyor
Dünya

Emeklilik sistemi değişiyor: Maaşlar sabitleniyor, çalışan emekliye vergi muafiyeti geliyor

Almanya’da milyonlarca emekliyi ve çalışanı ilgilendiren kapsamlı emeklilik reformu Bundesrat’tan geçti. Yeni düzenleme emekli maaşlarını gü..
Berna Laçin’i ve eski Türkiye’nin askeri vesayetçilerini rezil eden paylaşım
Gündem

Berna Laçin’i ve eski Türkiye’nin askeri vesayetçilerini rezil eden paylaşım

Hastane otoparkında annesi yanında olan bir sürücüyle yaşadığı olayı abarttıkça abartıp sosyal medya hesabından paylaşan Kemalist oyuncu Ber..
Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak düşmüştü... Libya'dan Türkiye kararı
Gündem

Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak düşmüştü... Libya'dan Türkiye kararı

Libya Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'ye yeni heyet yollama kararı aldı. Libya makamları, Ankara'da düşen Libya askeri heyetini taşıyan uçakla ..
Türk askeri Gazze’ye girebilir
Dünya

Türk askeri Gazze’ye girebilir

Yahudi gazetesi Hayom, Netanyahu yönetiminin iddialarının aksine Türk askerinin Gazze’ye girebileceğini yazdı. “İddialara rağmen Türk birlik..
Yalçın Küçük'ten Şok itiraflar: "Bu Cumhuriyeti Sabatayistler kurdu!"
Gündem

Yalçın Küçük'ten Şok itiraflar: "Bu Cumhuriyeti Sabatayistler kurdu!"

Tarihçi ve yazar Yalçın Küçük'ten ezber bozan iddialar! Katıldığı bir televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve Kemalist id..
Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!
Gündem

Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küresel iklim siyasetinde Türkiye'yi zirveye taşıyacak yeni görevini duyurdu. Cum..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23