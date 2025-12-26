Emrah Savcı Giriş Tarihi: Apar topar bu ismi getirecekler... Sergen Yalçın'ın isteklerine bire bir uyuyor! Kanuni Sultan Süle
Sergen Yalçın’ın 'nokta atışı' tarifine bire bir uyan Niclas Süle için Beşiktaş yönetimi kritik aşamaya geldi. Serkan Reçber oyuncu ve menajerini ikna etti. Top şimdi yönetimin kucağında. Dortmund sözleşme sonuna kadar alacağı toplam 7 milyon Euro’luk yükten kurtulursa, stoperini serbest bırakmaya sıcak bakıyor. Alman oyuncunun yıllık maaş beklentisi 3.5-4 milyon Euro bandında.