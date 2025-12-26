Apar topar bu ismi getirecekler... Sergen Yalçın'ın isteklerine bire bir uyuyor! Kanuni Sultan Süle

Maaş bütçesinde yer açmak isteyen Borussia Dortmund, 30 yaşındaki tecrübeli stoperi bu kış elden çıkarmaya kararlı. İtalyan devi AC Milan'ın da devrede olduğu konuşuluyor. Ancak Beşiktaş’ın eli de "ikna" konusunda güçlü. Transferin mimarı Serkan Reçber. Hem Süle hem de menajeriyle yaptığı görüşmelerde prensipte anlaşma sağladı. "Beşiktaş'ta oynamak isterim" sözü aldı.