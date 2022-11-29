  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
9
Vasiyeti ne zaman yerine getirilecek? Selçuklu sultanı hala bekliyor

2022-11-29 15:16:08
Vasiyeti ne zaman yerine getirilecek? Selçuklu sultanı hala bekliyor

Selçuklu Devleti'nin en önemli sultanlarından I. İzzettin Keykavus'un vasiyeti üzerine kabri Konya’da hazırlanmasına rağmen, mezarı asırlardır defnedildiği Sivas’ta bulunuyor.

#1
Foto - Vasiyeti ne zaman yerine getirilecek? Selçuklu sultanı hala bekliyor

Selçuklu Devleti Hükümdarı I. Gıyâseddin Keyhüsrev’in 1211 yılında vefatının ardından tahta çıkan I. İzzettin Keykavus, 9 yıl gibi kısa bir süre tahtta kalmasına rağmen elde ettiği başarılarla Selçuklu Devleti'nin en büyük sultanları arasında yer aldı.

#2
Foto - Vasiyeti ne zaman yerine getirilecek? Selçuklu sultanı hala bekliyor

Kardeşi Alaeddin Keykubat'ın isyanını bastırıp tahtta kalmayı başaran İzzettin Keykavus hükümdarlığı döneminde Sinop fethedilip, Selçuklular yeniden Karadeniz’e ulaştı. Sinop’ta tersane kurup, Sinop’u ithalat ve ihracat limanı haline getirdi. İlk kez onun döneminde Kıbrıs kralı ile ticaret anlaşması yapıldı. Venedikliler ile ticaret anlaşması yapıldı.

#3
Foto - Vasiyeti ne zaman yerine getirilecek? Selçuklu sultanı hala bekliyor

Trabzon Rum İmparatorluğu ve Çukurova Ermenileri vergiye bağlandı. Artukluları ve Erbil Atabeyliğini hakimiyetine alan Keykavus, Eyyubiler üzerine çıktığı bir seferde verem hastalığına yakalandı. Tedavi için bulunduğu Malatya’da 1220 yılında 40 yaşında vefat etti.

#4
Foto - Vasiyeti ne zaman yerine getirilecek? Selçuklu sultanı hala bekliyor

Selçuklu Devleti'ne ekonomik açıdan da büyük katkılar sağlayan büyük sultan, vasiyeti üzerine Konya’da defnedilmek istedi. Konya’da mezarı hazırlansa da onun ardından tahta geçen I. Alâeddin Keykubad buna izin vermedi. Keykavus, Keykubat’ın talimatı ile Sivas’ta Keykavus tarafından 1217 yılında inşa ettirilen Şifahiye Medresesinin içerisine defnedildi. Çok az bilinse de büyük sultanın kabri halen bu medresenin içerisinde yer alıyor.

#5
Foto - Vasiyeti ne zaman yerine getirilecek? Selçuklu sultanı hala bekliyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Ebru Bilge Fataha, Keykavus’un Konya’da gömülmeyi vasiyet ettiğini belirtip, “Bugün türbenin içerisinde bulunduğu Şifahiye Medresesi 1217 yılında İzzettin Keykavus’un emri ile inşa edilmeye başlanıyor. Açık avlulu plana tipinde yaklaşık 62’ye 47 ölçüleri, kareye yakın dikdörtgen şeklinde revaklı bir plana sahip, 3 yönden eyvanı bulunan yapı. İnşa esnasında mescit olarak planlanan kısmı biz bugün türbe olarak görüyoruz. Dışarıdan baktığımızda külahı yükselen, dışarıdan çok rahat görebildiğimiz türbesinin de yapının içerisinde olduğunu görebiliyoruz. ‘Burası türbe olarak mı inşa edildi, daha sonradan türbeye mi çevrildi’ gibi bir takım sorularla karşılaşıyoruz. Aslında Selçuklu Devletinde bir gelenek var. Başkent olan Konya da Alaeddin Camii avlu kısmında bulunan yerlere sultan mezarları yapılıyor ve hepsi buraya defnediliyor.

#6
Foto - Vasiyeti ne zaman yerine getirilecek? Selçuklu sultanı hala bekliyor

Aslında İzzettin Keykavus’un da kendi türbesini buraya yaptırdığını, bunun için emir verdiğini biliyoruz” dedi.

#7
Foto - Vasiyeti ne zaman yerine getirilecek? Selçuklu sultanı hala bekliyor

Dr. Ebru Bilge Fataha, İzzettin Keykavus'un kardeşi Alâeddin Keykubad ile aralarında yaşanan taht mücadelecinden dolayı Sivas’a defnedilmiş olabileceğini belirterek, “İzzettin Keykavus ve I. Alâeddin Keykubad kardeşler taht varisi. Birbirlerini kardeş olarak sevebilirler belki ama taht kavgası yüzünden aralarında ciddi bir mücadele var.

#8
Foto - Vasiyeti ne zaman yerine getirilecek? Selçuklu sultanı hala bekliyor

İzzettin Keykavus’un Alâeddin Keykubad’ı Ankara’da zindana hapsettirmesi ve Alâeddin Keykubad’ın burada 3 yıl kalması, sürekli öldürülme korkusu içerisinde olması ruh halini bozmuştur diyebiliriz. Bu korkular da mezara yansımış olabilir. Alâeddin Keykubad'a abisi İzzettin Keykavus’un ruhunu bile Konya’da istememe gibi bir ruh hali yaşatmış olabilir” ifadelerini kullandı.

Dev şirket iflas etti! Büyük çöküş
Ekonomi

Dev şirket iflas etti! Büyük çöküş

Kripto para piyasasında çöküş sürüyor. ABD merkezli kripto para kredi kuruluşu BlockFi'nin iflas ettiği ortaya çıktı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten ezberleri bozdu: 1 ay sonraya dikkat! Dolar yerine alın
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten ezberleri bozdu: 1 ay sonraya dikkat! Dolar yerine alın

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerde bulundu. Memiş, 2023 yılında yatırım araçları için r..
29.11.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29.11.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Hollanda'dan skandal Türkiye kararı! Her an duyurmaya hazırlanıyorlar
Ekonomi

Hollanda'dan skandal Türkiye kararı! Her an duyurmaya hazırlanıyorlar

Hollanda hükümeti, Amsterdam aktarma yapacak olan Türk vatandaşları için tepki çeken bir karara imza atmaya hazırlanıyor.
Asgari ücrette rakamlar belli oldu
Ekonomi

Asgari ücrette rakamlar belli oldu

Aralık ayında başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri öncesi sendikalar 10-13 bin TL talebiyle masaya gelirken, işverenler ise 8-8 bin 500 ..
O araç sahipleri işte şimdi hapı yuttu! Bunu yapan çok fena yandı
Ekonomi

O araç sahipleri işte şimdi hapı yuttu! Bunu yapan çok fena yandı

Trafik sigorta primi ve kasko fiyatlarındaki artış devam ederken çok kritik detaylar ortaya çıktı. Kaza yapan ve kusurlu sürücüler 13 bin li..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23