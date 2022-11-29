Vasiyeti ne zaman yerine getirilecek? Selçuklu sultanı hala bekliyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Ebru Bilge Fataha, Keykavus’un Konya’da gömülmeyi vasiyet ettiğini belirtip, “Bugün türbenin içerisinde bulunduğu Şifahiye Medresesi 1217 yılında İzzettin Keykavus’un emri ile inşa edilmeye başlanıyor. Açık avlulu plana tipinde yaklaşık 62’ye 47 ölçüleri, kareye yakın dikdörtgen şeklinde revaklı bir plana sahip, 3 yönden eyvanı bulunan yapı. İnşa esnasında mescit olarak planlanan kısmı biz bugün türbe olarak görüyoruz. Dışarıdan baktığımızda külahı yükselen, dışarıdan çok rahat görebildiğimiz türbesinin de yapının içerisinde olduğunu görebiliyoruz. ‘Burası türbe olarak mı inşa edildi, daha sonradan türbeye mi çevrildi’ gibi bir takım sorularla karşılaşıyoruz. Aslında Selçuklu Devletinde bir gelenek var. Başkent olan Konya da Alaeddin Camii avlu kısmında bulunan yerlere sultan mezarları yapılıyor ve hepsi buraya defnediliyor.